Генри Ноуэн написал этот небольшой труд для тех людей, которые занимаются руководящей работой в церкви, и в частности для священников. Генри прекрасно знает, что мы подвержены искушениям, как подвергался и м и наш Господь, «чтобы мы были готовы», чтобы мы достигали великих целей в исполнении Божьей воли, а не просто откликались на ту любовь, которую Иисус первым даровал нам; «чтобы быть результативными», а не просто смиренными, понимая при этом свою немощь и ограниченность; «чтобы быть сильными», а не просто быть, при этом с любовью нести служение и отдавать этому делу все свои силы. Всегда нужно помнить о тех опасностях и ловушках, которые подстерегают каждого, кто выполняет руководящую работу в церкви. Это нужно нам всем. В то же время священники, как и все люди вообще, нуждаются в ободрении, и особенно это актуально для нашего времени. Не будем здесь анализировать причины этого. Генри Ноуэн прекрасно понимает нужды священников и напоминает нам в этой книге о силе и интимности Божьей любви для каждого из нас.

Он также пишет о той поддержке, которую мы можем оказывать друг другу. Любой труд обретает особую значимость, если его выполнять вместе, а проповеднический особенно. В конце концов, наш Господь посылал Своих учеников по двое и говорил, что где двое или трое собираются вместе во имя Его, там и Он находится среди них.

Генри Ноуэн вел беседы, которые легли в основу этой книги, с одним из своих сотрудников - это был Билл Ван Бюрен, активный член общины «Ковчег», в которой сейчас Генри и живет. Билла тоже нужно упомянуть в этом предисловии, потому что, как сам Билл сказал, «мы выполняем эту работу все вместе, не так ли?».

Генри Ноуэн - Во имя Иисуса - Размышления о христианском руководстве

СПб.: Издательство «Вера и святость», Христианское общество «Библия для всех», 2021, - 76 с.

ISBN: 082451-259-6

Генри Ноуэн - Во имя Иисуса - Размышления о христианском руководстве - Содержание

Введение

I. От желания быть нужным - к молитве

Искушение: желание быть нужным

Вопрос: «Любишь ли ты Меня?»

Путь: созерцательная молитва

II. От тщеславия - к служению

Искушение: стремление производить впечатление

Поручение: «Паси овец Моих»

Путь: исповедь и прощение

III. От желания руководить - к готовности быть ведомым

Искушение: желание властвовать

Предупреждение: «Другой поведет тебя»

Путь: богословское размышление

Заключение

Эпилог