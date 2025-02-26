Новая географическая картина мира

Человечество, численно уже превысившее отметку 7,5 млрд человек, очень разнородно в расовом, языковом и цивилизационно-культурном отношении. Эта разнородность поддерживается и укрепляется политическим многообразием. В современном мире насчитывается около 200 суверенных государств. В каждом государстве есть глава, органы власти, политическая система. Потенциала даже самых крупных государств недостаточно для решения стоящих перед человечеством проблем, касающихся всех без исключения стран. В условиях глобализации любое государство зависит от участников мирового рынка, экономических и политических решений, норм и правил, принятых на надгосударственном уровне. Поэтому международное сотрудничество и координация усилий разных, особенно соседних, государств стали нормой. Основополагающий принцип международного сотрудничества — равноправие его участников: голос каждой страны по значимым пунктам мировой повестки дня должен быть услышан. Система взаимосвязанных государств, включающая в зависимости от контекста либо все государства мира, либо определенную их часть, либо группу государств, объединяемую по каким-либо признакам, получила название мировое сообщество.

Сообщества мирового масштаба стали образовываться только в ХХ в., что связано с глобализацией международных отношений, углублением кооперации и интеграции между странами, формированием мировой системы торгового обмена и появлением глобальных проблем современности. Первая попытка выработать механизм учета мнения всех государств, составляющих мировое сообщество, связана с образованием в 1919 г. Лиги Наций, в которую первоначально вошли 42 страны (из них 26 были неевропейскими). К сожалению, Лига Наций, штаб-квартира которой находилась в Женеве, оказалась неспособной предотвратить Вторую мировую войну и была распущена в 1946 г. Для выполнения тех же функций в 1945 г. была создана Организация Объединенных Наций (ООН), ставшая основой формирования глобальной архитектуры международных отношений. Именно ООН является главной площадкой международного диалога и сотрудничества, инструментом решения важнейших глобальных проблем — мира и безопасности, голода, бедности, демографических, экологических и др.

У каждого члена мирового сообщества — страны или группы государств — могут быть разные взгляды и разные реакции на цивилизационные вызовы. Изучить, систематизировать и обобщить весь комплекс взаимоотношений политических групп и структур, образующихся между государствами и внутри государств, призвана лежащая на стыке географии и политологии наука политическая география.

Новая географическая картина мира - Часть 1

учебное пособие

под ред. В. А. Колосова, Д. В. Зайца

2-е изд., стереотип

М: Просвещение, 2021, 319 с.

ISBN 978-5-09-079830-3

Новая географическая картина мира - Часть 1 - Оглавление

Введение

Глава 1. МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

1.1. Понятие мирового сообщества. Политическая география (В. А. Колосов, Д. В. Заяц)

1.2. Современная политическая карта мира (Д. В. Заяц, В. А. Колосов)

1.3. Социально-экономические типы стран мира (Д. В. Заяц)

1.4. Формы правления в странах мира (Д. В. Заяц)

1.5. Формы территориально-государственного устройства. Федерализм (Д. В. Заяц, В. А. Колосов)

1.6. География государственных границ. Проблема разграничения морских акваторий (Д. В. Заяц)

1.7. Территориальные конфликты (Д. В. Заяц)

1.8. Электоральная география (В. А. Колосов, Д. В. Заяц)

1.9. Основы геополитики (В. А. Колосов, Д. В. Заяц)

1.10. Международные организации (Д. В. Заяц)

Глава 2. КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МИРА

2.1. Этническая идентичность и нация (В. А. Колосов)

2.2. Крупные и малочисленные народы мира. Типы государств по этнической структуре (Д. В. Заяц)

2.3. роблема расизма в современном мире (Д. В. Заяц)

2.4. Этнолингвистическая структура населения мира (Д. В. Заяц, В. А. Колосов)

2.5. География религий и территориальная организация крупнейших конфессий (С. А. Горохов)

2.6. География культурных и природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (Н. В. Максаковский)

2.7. Культурные (цивилизационные) регионы мира и роль религии в общественной жизни (А. А. Лобжанидзе, С. А. Горохов)

Глава 3. НАСЕЛЕНИЕ МИРА

3.1. Воспроизводство населения (А. А. Лобжанидзе)

3.2. Теория демографического перехода (А. А. Лобжанидзе)

3.3. Динамика численности населения мира (А. А. Лобжанидзе)

3.4. Современные демографические тенденции. Демографический кризис (А. А. Лобжанидзе)

3.5. Демографическая политика (А. А. Лобжанидзе)

3.6. Возрастно-половой состав населения (А. А. Лобжанидзе)

3.7. Мировые трудовые ресурсы (А. А. Лобжанидзе)

3.8. Качество жизни населения (А. А. Лобжанидзе, М. Е. Савлов)

3.9. Мировая урбанизация (А. А. Лобжанидзе)

3.10. Размещение населения Земли (А. А. Лобжанидзе)

3.11. Международные миграции населения (А. А. Лобжанидзе)

Глава 4. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ

4.1. Понятие о природных ресурсах и ресурсообеспеченности (Д. Л. Лопатников)

4.2. Географическая среда и современные оценки теорий географического детерминизма (Д. Л. Лопатников)

4.3. Территориальное распределение минеральных ресурсов Д. Л. Лопатников)

4.4. Земельные ресурсы мира (Д. Л. Лопатников)

4.5. Мировые лесные ресурсы (Д. Л. Лопатников, Д. В. Заяц)

4.6. Мировые ресурсы пресной воды (Д. Л. Лопатников, Д. В. Заяц)

4.7. Биологические ресурсы Мирового океана (Д. Л. Лопатников)

4.8. Особо охраняемые природные территории (Д. Л. Лопатников, Н. В. Максаковский)

Глава 5. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК СИСТЕМА

5.1. Теории международного разделения труда (Е. А. Гречко)

5.2. Основные субъекты мирового хозяйства (Д. Л. Лопатников)

5.3. Основные макроэкономические показатели (М. Е. Савлов)

5.4. Социально-экономическое неравенство и его измерение (М. Е. Савлов)

5.5. Глобализация и регионализация (Е. В. Михайлова)

5.6. Центр-периферическая модель мирового хозяйства (Д. В. Заяц)

5.7. Транснационализация мирового хозяйства (Е. А. Гречко)

5.8. Преференциальные торговые соглашения и межгосударственная экономическая интеграция (Е. В. Михайлова)

5.9. Цепочки создания добавленной стоимости (Е. А. Гречко)

5.10. Свободные экономические зоны (В. П. Максаковский, Д. В. Заяц)

5.11. Глобальные города в мировом хозяйстве (М. Э. Пилька)

Глава 6. ТРУКТУРА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И СЕКТОР НЕМАТЕРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

6.1. Секторная структура экономики (М. Е. Савлов)

6.2. остиндустриальная трансформация секторной структуры мирового хозяйства (Д. Л. Лопатников)

6.3. География сферы услуг (М. Е. Савлов, А. А. Лобжанидзе)

6.4. Мировой транспорт (А. В. Федорченко)

6.5. Международная торговля (Е. А. Гречко)

6.6. География мирового туризма (И. Н. Тикунова, Н. В. Шабалина)

6.7. Неформальная экономика (В. М. Манусов)

Глава 7.ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА

7.1. Мировая финансовая система и ее участники (П. Ю. Фомичев)

7.2. Банковский сектор (П. Ю. Фомичев)

7.3. Международное движение капитала и официальные резервы (П. Ю. Фомичев)

7.4. Прямые иностранные инвестиции (П. Ю. Фомичев)

7.5. Мировая валютная система (П. Ю. Фомичев)

7.6. Государственный долг (П. Ю. Фомичев)

7.7. Рынок акций (П. Ю. Фомичев)

Глава 8. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

8.1. Научно-технический прогресс и научно-техническая революция (А. В. Федорченко)

8.2. Состав сектора НИОКР и показатели уровня его развития (А. В. Федорченко)

8.3. Формы территориальной интеграции науки и производства. Трансфер технологий (А. В. Федорченко)

Новая географическая картина мира - Часть 2

учебное пособие

под ред. В. А. Колосова, Д. В. Зайца

2-е изд., стереотип

М: Просвещение, 2021, 287 с.

ISBN 978-5-09-079832-7

Новая географическая картина мира - Часть 2 - Оглавление

Глава 9. ОТРАСЛИ МАТЕРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

9.1. Место и значение промышленного сектора в экономике (Т. Х. Ткаченко)

9.2. Топливно-энергетический комплекс (Т. Х. Ткаченко)

9.3. География мировой нефтяной промышленности (Д. Л. Лопатников, Т. Х. Ткаченко)

9.4. География мировой газовой промышленности (Т. Х. Ткаченко)

9.5. География мировой угольной промышленности (Т. Х. Ткаченко)

9.6. Электроэнергетика мира (И. А. Койнов, Д. Л. Лопатников)

9.7. География мировой черной металлургии (А. В. Хохлов)

9.8. География мировой цветной металлургии (А. В. Хохлов)

9.9. География мирового общего машиностроения (Т. Х. Ткаченко)

9.10. Мировая автомобильная промышленность (Т. Х. Ткаченко)

9.11. География электронной промышленности мира (Т. Х. Ткаченко)

9.12. Химическая промышленность мира (Т. Х. Ткаченко)

9.13. География мирового лесопромышленного комплекса (А. В. Хохлов)

9.14. Мировая легкая промышленность (Т. Х. Ткаченко)

9.15. Роль сельского хозяйства в современном мире (Н. А. Стариков)

9.16. Мировое растениеводство (Н. А. Стариков)

9.17. Мировое животноводство (Н. А. Стариков)

9.18. Мировое рыболовство и аквакультура (Е. С. Чеснокова)

Глава 10. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

10.1. Понятие о глобальных проблемах (В. А. Колосов)

10.2. Проблема нераспространения оружия массового уничтожения (Д. В. Заяц)

10.3. Глобальная экологическая проблема (В. А. Колосов, Д. Л. Лопатников)

10.4. Глобальная демографическая проблема (А. А. Лобжанидзе)

10.5. Глобальная продовольственная проблема (Н. А. Стариков)

10.6. Глобальная энергетическая проблема (Т. Х. Ткаченко)

10.7. Концепции устойчивого развития (В. А. Колосов)

Глава 11. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА

11.1. Россия и страны нового зарубежья (В. Л. Бабурин, А. И. Даньшин)

11.2. Зарубежная Европа (Е. В. Романова)

11.3. Зарубежная Азия (М. М. Агафошин, С. А. Горохов, Р. В. Дмитриев, К. В. Мироненко)

11.4. Африка (С. Г. Павлюк)

11.5. Северная Америка (Р. А. Дохов, Н. Ю. Замятина, С. Г. Павлюк)

11.6. Латинская Америка (А. С. Наумов)

11.7. Австралия и Океания (С. Г. Павлюк)

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