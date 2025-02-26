Новая географическая картина мира
Человечество, численно уже превысившее отметку 7,5 млрд человек, очень разнородно в расовом, языковом и цивилизационно-культурном отношении. Эта разнородность поддерживается и укрепляется политическим многообразием. В современном мире насчитывается около 200 суверенных государств. В каждом государстве есть глава, органы власти, политическая система. Потенциала даже самых крупных государств недостаточно для решения стоящих перед человечеством проблем, касающихся всех без исключения стран. В условиях глобализации любое государство зависит от участников мирового рынка, экономических и политических решений, норм и правил, принятых на надгосударственном уровне. Поэтому международное сотрудничество и координация усилий разных, особенно соседних, государств стали нормой. Основополагающий принцип международного сотрудничества — равноправие его участников: голос каждой страны по значимым пунктам мировой повестки дня должен быть услышан. Система взаимосвязанных государств, включающая в зависимости от контекста либо все государства мира, либо определенную их часть, либо группу государств, объединяемую по каким-либо признакам, получила название мировое сообщество.
Сообщества мирового масштаба стали образовываться только в ХХ в., что связано с глобализацией международных отношений, углублением кооперации и интеграции между странами, формированием мировой системы торгового обмена и появлением глобальных проблем современности. Первая попытка выработать механизм учета мнения всех государств, составляющих мировое сообщество, связана с образованием в 1919 г. Лиги Наций, в которую первоначально вошли 42 страны (из них 26 были неевропейскими). К сожалению, Лига Наций, штаб-квартира которой находилась в Женеве, оказалась неспособной предотвратить Вторую мировую войну и была распущена в 1946 г. Для выполнения тех же функций в 1945 г. была создана Организация Объединенных Наций (ООН), ставшая основой формирования глобальной архитектуры международных отношений. Именно ООН является главной площадкой международного диалога и сотрудничества, инструментом решения важнейших глобальных проблем — мира и безопасности, голода, бедности, демографических, экологических и др.
У каждого члена мирового сообщества — страны или группы государств — могут быть разные взгляды и разные реакции на цивилизационные вызовы. Изучить, систематизировать и обобщить весь комплекс взаимоотношений политических групп и структур, образующихся между государствами и внутри государств, призвана лежащая на стыке географии и политологии наука политическая география.
Новая географическая картина мира - Часть 1
учебное пособие
под ред. В. А. Колосова, Д. В. Зайца
2-е изд., стереотип
М: Просвещение, 2021, 319 с.
ISBN 978-5-09-079830-3
Новая географическая картина мира - Часть 1 - Оглавление
Введение
Глава 1. МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
- 1.1. Понятие мирового сообщества. Политическая география (В. А. Колосов, Д. В. Заяц)
- 1.2. Современная политическая карта мира (Д. В. Заяц, В. А. Колосов)
- 1.3. Социально-экономические типы стран мира (Д. В. Заяц)
- 1.4. Формы правления в странах мира (Д. В. Заяц)
- 1.5. Формы территориально-государственного устройства. Федерализм (Д. В. Заяц, В. А. Колосов)
- 1.6. География государственных границ. Проблема разграничения морских акваторий (Д. В. Заяц)
- 1.7. Территориальные конфликты (Д. В. Заяц)
- 1.8. Электоральная география (В. А. Колосов, Д. В. Заяц)
- 1.9. Основы геополитики (В. А. Колосов, Д. В. Заяц)
- 1.10. Международные организации (Д. В. Заяц)
Глава 2. КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МИРА
- 2.1. Этническая идентичность и нация (В. А. Колосов)
- 2.2. Крупные и малочисленные народы мира. Типы государств по этнической структуре (Д. В. Заяц)
- 2.3. роблема расизма в современном мире (Д. В. Заяц)
- 2.4. Этнолингвистическая структура населения мира (Д. В. Заяц, В. А. Колосов)
- 2.5. География религий и территориальная организация крупнейших конфессий (С. А. Горохов)
- 2.6. География культурных и природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (Н. В. Максаковский)
- 2.7. Культурные (цивилизационные) регионы мира и роль религии в общественной жизни (А. А. Лобжанидзе, С. А. Горохов)
Глава 3. НАСЕЛЕНИЕ МИРА
- 3.1. Воспроизводство населения (А. А. Лобжанидзе)
- 3.2. Теория демографического перехода (А. А. Лобжанидзе)
- 3.3. Динамика численности населения мира (А. А. Лобжанидзе)
- 3.4. Современные демографические тенденции. Демографический кризис (А. А. Лобжанидзе)
- 3.5. Демографическая политика (А. А. Лобжанидзе)
- 3.6. Возрастно-половой состав населения (А. А. Лобжанидзе)
- 3.7. Мировые трудовые ресурсы (А. А. Лобжанидзе)
- 3.8. Качество жизни населения (А. А. Лобжанидзе, М. Е. Савлов)
- 3.9. Мировая урбанизация (А. А. Лобжанидзе)
- 3.10. Размещение населения Земли (А. А. Лобжанидзе)
- 3.11. Международные миграции населения (А. А. Лобжанидзе)
Глава 4. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ
- 4.1. Понятие о природных ресурсах и ресурсообеспеченности (Д. Л. Лопатников)
- 4.2. Географическая среда и современные оценки теорий географического детерминизма (Д. Л. Лопатников)
- 4.3. Территориальное распределение минеральных ресурсов Д. Л. Лопатников)
- 4.4. Земельные ресурсы мира (Д. Л. Лопатников)
- 4.5. Мировые лесные ресурсы (Д. Л. Лопатников, Д. В. Заяц)
- 4.6. Мировые ресурсы пресной воды (Д. Л. Лопатников, Д. В. Заяц)
- 4.7. Биологические ресурсы Мирового океана (Д. Л. Лопатников)
- 4.8. Особо охраняемые природные территории (Д. Л. Лопатников, Н. В. Максаковский)
Глава 5. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК СИСТЕМА
- 5.1. Теории международного разделения труда (Е. А. Гречко)
- 5.2. Основные субъекты мирового хозяйства (Д. Л. Лопатников)
- 5.3. Основные макроэкономические показатели (М. Е. Савлов)
- 5.4. Социально-экономическое неравенство и его измерение (М. Е. Савлов)
- 5.5. Глобализация и регионализация (Е. В. Михайлова)
- 5.6. Центр-периферическая модель мирового хозяйства (Д. В. Заяц)
- 5.7. Транснационализация мирового хозяйства (Е. А. Гречко)
- 5.8. Преференциальные торговые соглашения и межгосударственная экономическая интеграция (Е. В. Михайлова)
- 5.9. Цепочки создания добавленной стоимости (Е. А. Гречко)
- 5.10. Свободные экономические зоны (В. П. Максаковский, Д. В. Заяц)
- 5.11. Глобальные города в мировом хозяйстве (М. Э. Пилька)
Глава 6. ТРУКТУРА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И СЕКТОР НЕМАТЕРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
- 6.1. Секторная структура экономики (М. Е. Савлов)
- 6.2. остиндустриальная трансформация секторной структуры мирового хозяйства (Д. Л. Лопатников)
- 6.3. География сферы услуг (М. Е. Савлов, А. А. Лобжанидзе)
- 6.4. Мировой транспорт (А. В. Федорченко)
- 6.5. Международная торговля (Е. А. Гречко)
- 6.6. География мирового туризма (И. Н. Тикунова, Н. В. Шабалина)
- 6.7. Неформальная экономика (В. М. Манусов)
Глава 7.ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
- 7.1. Мировая финансовая система и ее участники (П. Ю. Фомичев)
- 7.2. Банковский сектор (П. Ю. Фомичев)
- 7.3. Международное движение капитала и официальные резервы (П. Ю. Фомичев)
- 7.4. Прямые иностранные инвестиции (П. Ю. Фомичев)
- 7.5. Мировая валютная система (П. Ю. Фомичев)
- 7.6. Государственный долг (П. Ю. Фомичев)
- 7.7. Рынок акций (П. Ю. Фомичев)
Глава 8. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
- 8.1. Научно-технический прогресс и научно-техническая революция (А. В. Федорченко)
- 8.2. Состав сектора НИОКР и показатели уровня его развития (А. В. Федорченко)
- 8.3. Формы территориальной интеграции науки и производства. Трансфер технологий (А. В. Федорченко)
Новая географическая картина мира - Часть 2
учебное пособие
под ред. В. А. Колосова, Д. В. Зайца
2-е изд., стереотип
М: Просвещение, 2021, 287 с.
ISBN 978-5-09-079832-7
Новая географическая картина мира - Часть 2 - Оглавление
Глава 9. ОТРАСЛИ МАТЕРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
- 9.1. Место и значение промышленного сектора в экономике (Т. Х. Ткаченко)
- 9.2. Топливно-энергетический комплекс (Т. Х. Ткаченко)
- 9.3. География мировой нефтяной промышленности (Д. Л. Лопатников, Т. Х. Ткаченко)
- 9.4. География мировой газовой промышленности (Т. Х. Ткаченко)
- 9.5. География мировой угольной промышленности (Т. Х. Ткаченко)
- 9.6. Электроэнергетика мира (И. А. Койнов, Д. Л. Лопатников)
- 9.7. География мировой черной металлургии (А. В. Хохлов)
- 9.8. География мировой цветной металлургии (А. В. Хохлов)
- 9.9. География мирового общего машиностроения (Т. Х. Ткаченко)
- 9.10. Мировая автомобильная промышленность (Т. Х. Ткаченко)
- 9.11. География электронной промышленности мира (Т. Х. Ткаченко)
- 9.12. Химическая промышленность мира (Т. Х. Ткаченко)
- 9.13. География мирового лесопромышленного комплекса (А. В. Хохлов)
- 9.14. Мировая легкая промышленность (Т. Х. Ткаченко)
- 9.15. Роль сельского хозяйства в современном мире (Н. А. Стариков)
- 9.16. Мировое растениеводство (Н. А. Стариков)
- 9.17. Мировое животноводство (Н. А. Стариков)
- 9.18. Мировое рыболовство и аквакультура (Е. С. Чеснокова)
Глава 10. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
- 10.1. Понятие о глобальных проблемах (В. А. Колосов)
- 10.2. Проблема нераспространения оружия массового уничтожения (Д. В. Заяц)
- 10.3. Глобальная экологическая проблема (В. А. Колосов, Д. Л. Лопатников)
- 10.4. Глобальная демографическая проблема (А. А. Лобжанидзе)
- 10.5. Глобальная продовольственная проблема (Н. А. Стариков)
- 10.6. Глобальная энергетическая проблема (Т. Х. Ткаченко)
- 10.7. Концепции устойчивого развития (В. А. Колосов)
Глава 11. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА
- 11.1. Россия и страны нового зарубежья (В. Л. Бабурин, А. И. Даньшин)
- 11.2. Зарубежная Европа (Е. В. Романова)
- 11.3. Зарубежная Азия (М. М. Агафошин, С. А. Горохов, Р. В. Дмитриев, К. В. Мироненко)
- 11.4. Африка (С. Г. Павлюк)
- 11.5. Северная Америка (Р. А. Дохов, Н. Ю. Замятина, С. Г. Павлюк)
- 11.6. Латинская Америка (А. С. Наумов)
- 11.7. Австралия и Океания (С. Г. Павлюк)
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