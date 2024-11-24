Новая Кембриджская история Средних веков - 4 тома
Там, куда римляне приходили, видели и побеждали, они обычно оставались на долгое время. На протяжении большей части первых пяти веков нашей эры они управляли теми частями северо-западной Европы, где позднее расцветет средневековая цивилизация. Эти коренастые, невысокие, темноволосые люди, хотя и были иноземцами из центрального Средиземноморья, тем не менее оказали сильное влияние на жизненный уклад северо-западной Европы, которое будет чувствоваться даже после того, как их политическая система останется только в туманных и путаных воспоминаниях. Римляне имели возможность влиять на развитие Северной Европы дольше, чем все остальные завоеватели до или после них, по двум причинам, обе из которых, что не удивительно, связаны с военным превосходством.
Пол Форакр (ред.) - Новая Кембриджская история Средних веков. 500-700 гг. Том I. Часть 1
М., Издательство «Клио», 2020 г. - 528 с.
ISBN 978-5-906518-40-8
Пол Форакр (ред.) - Новая Кембриджская история Средних веков. 500-700 гг. Том I. Часть 1 - Содержание
- Список иллюстраций
- Список карт
- Список авторов
- Предисловие
Введение: история Европы в 500-700 гг. - Пол Форакр
- 1 Поздняя Римская империя - Ричард Гербердинг - 2 Варварские нашествия - Гай Холсол - 3 Источники и их интерпретация - Гай Холсол
ЧАСТЬ 1. ШЕСТОЙ ВЕК
- 4 Восточная империя в VI в. - Эндрю Лаут - 5 Византийцы на Западе в VI в. - Джон Мурхэд - 6 Остготская Италия и вторжения лангобардов - Джон Мурхэд - 7 Создание королевств свевов и вестготов в Испании - Абилио Барберо, Мария Исабель Лоринг - 8 Меровингская Галлия и франкские завоевания - Реймонд Ван Дам - 9 Кельтские королевства - Венди Дэвис - 10 Ранняя история англосаксонских королевств - Хелена Хамероу
ЧАСТЬ 2. СЕДЬМОЙ ВЕК (начало)
- 11 Византийская империя в VII в. - Эндрю Лаут - 12 Мухаммед и зарождение ислама - Кэрол Хилленбранд - 13 Католическое королевство вестготов - Абилио Барберо, Мария Исабель Лоринг - 14 Франкия в VII в. - Пол Форакр
Первоначальный путь христианства на запад Римской империи пролегал через мозаику городов на побережье Средиземного моря; но Ирландия не была частью римского мира, а все ее жители проживали в сельских поселениях, здесь не было городов или даже небольших городков, низших и средних городских классов, денежного обращения, массового производства товаров, а торговля была очень ограничена. Римская империя представляла собой иерархически организованное государство, управляемое императором и состоящее из постоянных административных единиц, созданных по географическому принципу, до уровня провинций, а в этих провинциях - до городов с зависимыми от них территориями. Однако Ирландия не была политически единой; и хотя ее верховные правители могли добиваться признания своей непререкаемой власти над обширными территориями, она основывалась на одобрении со стороны королей многочисленных отдельных племен или tuatha (единственное число tuath).
Пол Форакр (ред.) - Новая Кембриджская история Средних веков. 500-700 гг. Том I. Часть 2
М., Издательство «Клио», 2022 г. - 664 с., илл.
ISBN 978-5-906518-47-7
Пол Форакр (ред.) - Новая Кембриджская история Средних веков. 500-700 гг. Том I. Часть 2 - Содержание
- Список иллюстраций
- Список карт
- Список авторов
- Список рисунков
ЧАСТЬ 2. СЕДЬМОЙ ВЕК (окончание)
- 15 Религия и общество в Ирландии - Клэр Стэнклифф - 16 Христианство среди бриттов, ирландцев Дал Риады и пиктов - Клэр Стэнклифф - 17 Англия в VII в. - Алан Такер - 18 Скандинавия - Лотте Хедигер - 19 Славяне - Збигнев Кобылинский
ЧАСТЬ 3. ТЕМЫ И ПРОБЛЕМЫ
- 20 Евреи в Европе 500-1050 гг. - Майкл Тох - 21 Короли и королевская власть - Патрик Уормалд - 22 Экономика Средиземноморья - С.Т. Лосби - 23 Северные моря (V-VIII века) - Стефан Лебек - 24 Деньги и монетная система - Марк Блэкберн - 25 Структура и организация Церкви - Георг Шайбельрайтер - 26 Христианизация и распространение христианского учения - Ян Вуд - 27 Наука и образование ирландцев Дал Риады - ЖакФонтен - 28а Искусство и архитектура Западной Европы - Ян Вуд - 28б Искусство и архитектура Восточной Европы - Лесли Брубэкер
Список первичных источников
Библиография второстепенных работ, упорядоченных по главам
Именной указатель
ИЛЛЮСТРАЦИИ
- 7. Ларец Фрэнкса, на лицевой стороне изображена легенда о кузнеце Вейланде, Британский музей - 8. Церковь Святой Софии в Стамбуле (Константинополь), строительство окончено в 537 году - 9. Створка диптиха из слоновой кости с изображением архангела, Британский музей - 10. «Полынь пряная», страница из «Венского Диоскорида», фол. 20г, записанная позднее минускульным письмом и переведенная на арабский язык и латынь
КАРТЫ
- 9 Распределение топонимов domnach (по данным Флэнагана, в N1 Chatham and Richter (1984), карта 5) - 10 Расположение ирландских церквей, упомянутых в тексте - 11 Археологические свидетельства христианства в римской Британии - 12 Надгробные камни с постримскими надписями - 13 Распространение топонимов с Eccles - 14 Славяне: географический контекст - 15 Экономика Средиземноморья: места и регионы, упомянутые в тексте - 16 Импортные амфоры (см. рисунок 8) в находке конца VII в. в крипте Бальби (Рим): стрелки показывают объемы импорта, посчитанные на основании вместимости амфор (по Panella and Sagui (2000), fig. 4) - 17A Места находок африканской краснолаковой керамики в Италии (около 450-570/580) (по Tortorella (1998), fig. 7) - 17В Места находок африканской краснолаковой керамики в Италии (около 550-VII в.) (по Tortorella (1998), fig. 8) - 18 Эмпории Северного моря
Господство франков в период, охватываемый этим томом, ставит особого рода проблемы перед историками - не только ввиду очевидной концентрации в коренных франкских землях великого множества разнообразных источников, но и в силу относительной скудости материала из любых иных районов. Действительно, если наше представление об эпохе между 700 и 900 гг. зависит от исторических нарративов, созданных только в этот период, то нам приходится считать центральными моментами для VIII-IХ вв. как напыщенные сентенции во славу самоуверенности и величия франков, исходящие от правящих элит каролингского общества, так и особое подчеркивание Каролингами интеллектуального и культурного превосходства их учености и искусства.
К счастью, ситуацию уравновешивает огромное разнообразие иных категорий источников, используемых во всех главах ниже, а именно: хартии, светское и церковное законодательство, своды законов, жития святых, вотчинная документация, договоры между субъектами самого широкого круга, богослужебные, учебные и библиотечные книги, рукописи, письма, податные списки, поэмы, реликвии и описания реликвий1, инвентари, пенитенциалии2, печати, монеты, библиотечные каталоги, эпиграфические материалы.
В «Церковной истории народа англов», написанной около 730 года, Беда изложил взгляд на английскую историю, который должен был служить поучением его современникам «в их различных землях» (in suis quique provinciis), и который с тех пор оказывал мощное влияние на тех, кто продолжал его традицию. «Племя англов и саксов» образовалось из разных германских племен северной Европы, но у них был общий язык, и они стали едиными в своей приверженности к христианской религии: так что хотя Беда признавал различия между народом Кента, восточными саксами, южными саксами, западными саксами, восточными англами, средними англами, жителями Мерсии и Нортумбрии (НЕ I. 15), он также воспринимал их всех в целом, как «народ англов», а их историю - как историю «нашего народа» (НЕ, Предисловие). Представление Беды о коллективной идентичности английского народа - хороший пример того, как он мог отстраняться (ради своих дидактических целей) от реального мира, в котором господствовали личные амбиции, политические стремления, давление общества и материальная алчность: это был очень удобный и эффективный способ представить свои идеи широкой аудитории, но в политическом смысле Беда очень далеко опередил свое время.
Под редакцией Розамонд МакКиттерик - Новая Кембриджская история Средних веков. 700-900 гг. Том 2. Часть 1
М., Издательство «Клио», 2023 г. - 534 с., илл.
ISBN 978-5-906518-52-1
Под редакцией Розамонд МакКиттерик - Новая Кембриджская история Средних веков. 700-900 гг. Том 2. Часть 1 - Содержание
- Список иллюстраций
- Список карт
- Список авторов
- Вступление
- Благодарности
- Список сокращений
ЧАСТЬ 1. ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
- 1. Введение: источники и интерпретация Розамонд МакКиттерик
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2. (а) Англия, 700-900 гг. Саймон Кейнс
- (b) Ирландия, Шотландия и Уэльс ок. 700 - начало XI в. Доннчад О’Коррейн
- (с) Англия и континент Розамонд МакКиттерик
- 3. Франкская Галлия до 814 года Пол Форакр
- 4. Франкские королевства, 814-898 гг.: Запад Джанет Л. Нельсон
- 5. Франкские королевства, 817-911 гг.: Восточно- и среднефранкское королевство Йоханнес Фрид
- 6. Fines imperii: марки Джулия Смит
- 7. Викинги во Франкии и англосаксонской Англии до 911 года Саймон Коупленд
- 8. Скандинавия, 700-1066 гг. Нильс Лунд
- 9. Славяне и булгары Джонатан Шепард
- 10. Мусульмане в Европе Хью Кеннеди
- 11. Испания: северные королевства и баски, 711-910 гг. Роджер Коллинс
- 12. Лангобардская и Каролингская Италия Паоло Делогу
- 13. Византийская Италия (680-876) Т. Браун
- 14. Византия и Запад, 700-900 гг. Майкл МакКормик
Второй том Новой Кембриджской истории средних веков охватывает большую часть периода франкского и каролингского господства в Западной Европе - эпохи удивительной в своем политическом и культурном единстве, в котором находилось место фундаментальным, очень многообразным и системообразующим процессам в каждой сфере жизни. Применяя междисциплинарный подход, авторы рассматривают развитие Европы в целом, от Ирландии до Босфора и от Исландии до Гибралтара. В этих главах читателю предлагается изучение взаимодействия между правителями и их подданными, рассмотрение того, как на самом деле работала система власти и управления, а также изучение того, как это влияло на общество и культуру Европы в целом.
Под редакцией Розамонд МакКиттерик - Новая Кембриджская история Средних веков - 700 - 900 гг. -Том 2 - Часть 2
М., Издательство «Клио», 2024 г. - 697 с., илл.
ISBN 978-5-906518-57-6
Под редакцией Розамонд МакКиттерик - Новая Кембриджская история Средних веков - 700 - 900 гг. -Том 2 - Часть 2 - Содержание
Список иллюстраций
Список карт
Список авторов
Список сокращений
ЧАСТЬ 2. ПРАВИТЕЛЬСТВО И ИНСТИТУТЫ ВЛАСТИ
- 15. Королевская власть и королевское управление Дженет Л. Нелъсон
- 16. Аристократия Стюарт Эйрли
- 17. Социальные и военные институты Ханс-Вернер Гетц
- 18. Экономическая организация Адриаан Верхулъст
- 19. Сельское общество в Каролингской Европе Крис Уикхем
- 20. Деньги и монетная чеканка Марк Блэкберн
ЧАСТЬ 3. ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО
- 21. Папство в VIII и IX веках Томас Ф. Кс. Ноубл
- 2 2. Организация, право и литургия западной церкви, 700-900 Роджер Э. Рейнольдс
- 23. Монашество при Каролингах: сила молитвы Майке де Йонг
ЧАСТЬ 4. КУЛЬТУРА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
- 24. Религия и мирское общество Джулия М.Х. Смит
- 25. Культурные основания VIII века Розамонд МакКиттерик
- 26. Язык и коммуникация в Каролингской Европе Мишель Банъяр
- 27. Каролингский ренессанс: образование и литературная культура Джон Контрени
- 28. Богословие и интеллектуальная история Дэвид Ганц
- 29. Книжное производство в Каролингской империи и распространение каролингского минускула Дэвид Ганц
- 30. Искусство и архитектура Лоуренс Нис
Заключение Розамонд МакКиттерик
Приложение: Генеалогические таблицы
Список первичных источников
Именной указатель
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