Новая Кембриджская история Средних веков

Первоначальный путь христианства на запад Римской империи пролегал через мозаику городов на побережье Средиземного моря; но Ирландия не была частью римского мира, а все ее жители проживали в сельских поселениях, здесь не было городов или даже небольших городков, низших и средних городских классов, денежного обращения, массового производства товаров, а торговля была очень ограничена. Римская империя представляла собой иерархически организованное государство, управляемое императором и состоящее из постоянных административных единиц, созданных по географическому принципу, до уровня провинций, а в этих провинциях - до городов с зависимыми от них территориями. Однако Ирландия не была политически единой; и хотя ее верховные правители могли добиваться признания своей непререкаемой власти над обширными территориями, она основывалась на одобрении со стороны королей многочисленных отдельных племен или tuatha (единственное число tuath).

Там, куда римляне приходили, видели и побеждали, они обычно оставались на долгое время. На протяжении большей части первых пяти веков нашей эры они управляли теми частями северо-западной Европы, где позднее расцветет средневековая цивилизация. Эти коренастые, невысокие, темноволосые люди, хотя и были иноземцами из центрального Средиземноморья, тем не менее оказали сильное влияние на жизненный уклад северо-западной Европы, которое будет чувствоваться даже после того, как их политическая система останется только в туманных и путаных воспоминаниях. Римляне имели возможность влиять на развитие Северной Европы дольше, чем все остальные завоеватели до или после них, по двум причинам, обе из которых, что не удивительно, связаны с военным превосходством.

осподство франков в период, охватываемый этим томом, ставит особого рода проблемы перед историками - не только ввиду очевидной концентрации в коренных франкских землях великого множества разнообразных источников, но и в силу относительной скудости материала из любых иных районов. Действительно, если наше представление об эпохе между 700 и 900 гг. зависит от исторических нарративов, созданных только в этот период, то нам приходится считать центральными моментами для VIII-IХ вв. как напыщенные сентенции во славу самоуверенности и величия франков, исходящие от правящих элит каролингского общества, так и особое подчеркивание Каролингами интеллектуального и культурного превосходства их учености и искусства. осподство франков в период, охватываемый этим томом, ставит особого рода проблемы перед историками - не только ввиду очевидной концентрации в коренных франкских землях великого множества разнообразных источников, но и в силу относительной скудости материала из любых иных районов. Действительно, если наше представление об эпохе между 700 и 900 гг. зависит от исторических нарративов, созданных только в этот период, то нам приходится считать центральными моментами для VIII-IХ вв. как напыщенные сентенции во славу самоуверенности и величия франков, исходящие от правящих элит каролингского общества, так и особое подчеркивание Каролингами интеллектуального и культурного превосходства их учености и искусства.



К счастью, ситуацию уравновешивает огромное разнообразие иных категорий источников, используемых во всех главах ниже, а именно: хартии, светское и церковное законодательство, своды законов, жития святых, вотчинная документация, договоры между субъектами самого широкого круга, богослужебные, учебные и библиотечные книги, рукописи, письма, податные списки, поэмы, реликвии и описания реликвий1, инвентари, пенитенциалии2, печати, монеты, библиотечные каталоги, эпиграфические материалы.

В «Церковной истории народа англов», написанной около 730 года, Беда изложил взгляд на английскую историю, который должен был служить поучением его современникам «в их различных землях» (in suis quique provinciis), и который с тех пор оказывал мощное влияние на тех, кто продолжал его традицию. «Племя англов и саксов» образовалось из разных германских племен северной Европы, но у них был общий язык, и они стали едиными в своей приверженности к христианской религии: так что хотя Беда признавал различия между народом Кента, восточными саксами, южными саксами, западными саксами, восточными англами, средними англами, жителями Мерсии и Нортумбрии (НЕ I. 15), он также воспринимал их всех в целом, как «народ англов», а их историю - как историю «нашего народа» (НЕ, Предисловие). Представление Беды о коллективной идентичности английского народа - хороший пример того, как он мог отстраняться (ради своих дидактических целей) от реального мира, в котором господствовали личные амбиции, политические стремления, давление общества и материальная алчность: это был очень удобный и эффективный способ представить свои идеи широкой аудитории, но в политическом смысле Беда очень далеко опередил свое время.