Новая учебная Библия Томпсона с тематическим указателем

Это оригинальная Библия Томпсона

Более века тому назад, примерно в 1890 году, бедный сельский проповедник из штата Нью-Йорк начал писать примечания на полях своей Библии. Он полагал, что Писание само должно себя истолковывать, а потому потратил сорок лет на поиск связей между библейскими стихами по темам, которым были посвящены его проповеди, — например, Надежда или Божия любовь. Некоторые из прихожан, увидев его Библию с заметками на полях, просто не могли выпустить ее из рук. Они часами изучали цепочки стихов на определенную тему. Наконец, в 1908 году его прихожане решили издать примечания из потрепанной Библии проповедника. Этого проповедника звали доктор Томпсон, и его Библия получила название Библия с тематическим указателем.

После 1908 года все больше и больше людей открывали для себя полезность ссылок и примечаний доктора Томпсона, и эта Библия стала известна как Учебная Библия Томпсона с тематическим указателем. Первоначально ее распространением занимался Б. Б. Киркбрайд, ездивший по стране в конной повозке и продававший искусно изготовленные Учебные Библии Томпсона в кожаном переплете. В 1915 году он нанял секретаря и арендовал офис в Индианаполисе, чтобы вести учет заказов. И сейчас, более чем через девяносто лет, «Библейская компания Б. Б. Киркбрайда» по-прежнему существует в Индианаполисе и продолжает издавать качественные, искусно изготовленные Учебные Библии Томпсона.

Это новая Учебная Библия Томпсона

Новая учебная Библия Томпсона, которую вы держите в руках, содержит цепочки тематических связей, которые доктор Томпсон записал на полях своей Библии больше века назад. Мы расположили указания на эти цепочки так, чтобы вам было проще находить стихи, посвященные определенной теме.

Мы добавили интересные заметки об археологических открытиях, связанных с библейским текстом. Мы поместили комментарии доктора Томпсона к библейским книгам перед каждой из этих книг. Другими словами, мы сохранили основные достоинства Учебной Библии Томпсона с тематическим указателем, но представили их в более современном и удобном для использования формате.

Здесь вы найдете: Более 2000 важных тем, которые помогут вам изучить соответствующие библейские стихи, — будь то стихи о надежде, о дружбе с Богом, о царе Давиде или об Авигее. Откройте стр. xvii, где объясняется, как пользоваться указателем тематических связей и как они могут содействовать изучению Слова Божьего. Затем обратитесь к перечню на стр. xviii и найдите тему, которая вас интересует.

Более 120 схем с цепочками тематических связей, в которых на одной странице представлено по несколько библейских стихов на конкретные темы — такие как Вера, Надежда и Любовь. Обратитесь к стр. xiv, где объясняется, как пользоваться этими схемами, и приводится их перечень.

Заметки об археологических открытиях, связанных с библейскими землями.

Портреты персонажей с историями о выдающихся библейских героях и указанием стихов, где излагаются важные моменты их биографии. На стр. viii-ix рассказывается о портретах героев Библии и приводится их перечень.

Учебные материалы, в которых содержится основная информация о Библии и библейской истории. Перечень материалов находится на стр. 1469.

Введения к отдельным книгам Библии, в которых отражены основные особенности этих книг.

Симфонию (более 30.000 слов).

Обширные сводные таблицы и хронологические схемы.

Пятнадцать цветных карт со странами и землями, упоминаемыми в Библии.

Новая учебная Библия Томпсона с тематическим указателем

Тематические связи между стихами, характеристика книг, портреты библейских персонажей, археологические заметки, обзорные таблицы, хронологические схемы, симфония и цветные карты. Первоначально составлена доктором Фрэнком Чарльзом Томпсоном

С.-Пб., «Библия для всех», 2010. – 1856 с.

ISBN 978-3-03771-036-4, 978-3-03771-037-1

Новая учебная Библия Томпсона - Содержание