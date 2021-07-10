Записки генерала И. В. Новицкого (1869-1944) о его участии в Поместном Соборе Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. написаны им в начале 1920-х гг., когда он жил в эмиграции в Чехословакии. Скорее всего, целью написания было пропагандирование решений Собора в эмигрантской среде, и они предназначались для публикации. Об их напечатании в эмигрантской печати пока ничего неизвестно, рукопись находилась в Русском зарубежном историческом архиве в Праге, который после окончания Второй мировой войны попал в Москву и сейчас хранится в Государственном архиве Российской Федерации (далее — ГАРФ). Генерал И. В. Новицкий был избран для участия в Соборе как представитель действующей армии, а конкретно, Юго-Западного фронта, в состав которого входила его часть. До лета 1917 г. он командовал 2-м дивизионом 105-й артиллерийской бригады в чине полковника, затем ему было присвоено звание генерал-майора.

По привычке кадрового военного он старался как можно более точно и полно представить читателю ход соборных заседаний. Он излагал решения Собора, зная о недоступности их публикаций в эмиграции. Особое внимание он уделил организации заседаний и жизни соборян. Чрезвычайно интересны описания Украинского церковного собора 1918 г., на котором он побывал в составе соборной делегации, а также путешествие вместе с другими соборянами, включая митрополита Антония (Храповицкого), на Запад России, оккупированный германскими войсками, весной 1918 г. Кроме участия в церковных Соборах, генерал И. В. Новицкий в те годы принял активное участие в формировавшемся Белом движении. С января 1918 г. он стал помощником начальника Главного управления военно-учебных заведений Военного министерства Центральной Рады и начальником артиллерии Киевского военного округа. Он принял участие в неудачной обороне Киева от большевиков.

После возвращения в Киев в апреле 1918 г. он поступил на службу в Министерство земельных дел Украинской республики. С января 1919 г. Новицкий стал инспектором артиллерии 10-го корпуса украинской армии, а в мае был пленен в Луцке поляками, в лагере военнопленных согласился вступить в Северо-Западную армию Η. Н. Юденича, прошел в Англии курс по обслуживанию английских артиллерийских систем, стал инспектором артиллерии 2-го корпуса Северо-Западной армии. С августа 1920 г. он начальник отдела вооружения Артиллерийского управления армии Украинской республики. С 1921 г. — в эмиграции, член политической группы «Общее дело» в Праге, докладчик на собраниях Русского национального союза и Крестьянского союза, в 1926 г. редактор газеты «День русского инвалида», с 1927 г. член Союза русских военных инвалидов, потом переехал на юг Франции, где являлся членом Общества офицеров-артиллеристов, в 1933 г. одним из руководителей унтер-офицерских курсов в Ницце, а с 1934 г. начальником отдела Национальной организации русских скаутов в Ницце. Позднее переехал в Польшу и затем в Чехию. Скончался в 1944 г. в Праге, похоронен на Ольшанском кладбище.

Новицкий Игорь - Всероссийский церковный собор (1917-1918 гг.)

Публикация священника Евгения Агеева, Д. Г. Давиденко, А. И. Мраморнова

М.: Издательство «Спасское дело», 2020. 136 с.

ISBN 978-5-6042204-6-7

Новицкий Игорь - Всероссийский церковный собор (1917-1918 гг.) - Содержание

Священник Е. Агеев, Д. Г. Давыденко, А. И. Мраморное. От публикаторов

И. В. Новицкий. Из записно книжки участника Собора

И. В. Новицкий. Дневник «скитальца» (Избранные фрагменты)

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