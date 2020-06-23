В монографии показано реальное значение акта христианизации Киевской Руси. Преимущественное внимание при этом уделяется тем аспектам проблемы, которые в настоящее время больше всего используются в религиозной, буржуазно-клерикальной и философско-идеалистической пропаганде. Дается критическая оценка современных богословских позиций в освещении различных сторон христианизации Древнерусского государства.

М.: Изд-во МГУ, 1991. — 176 с.

Михаил Петрович Новиков - Христианизация Киевской Руси: методологический аспект - Содержание

РАЗДЕЛ I. РЕЛИГИЯ В ИСТОРИИ ОБЩЕСТВА

РАЗДЕЛ II. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Михаил Петрович Новиков - Христианизация Киевской Руси - Принцип древности

Об Апостоле Андрее Первозванном во всей православной историографической литературе рассказывается как о первом провозвестнике христианства на Руси. Обычно указывается, что апостол, «исполнившись духа святого» в день Пятидесятницы, совершил затем несколько путешествий из Иерусалима на Север.

В агиографической литературе следующим образом описывается это путешествие. «Он прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, Скифию, Причерноморье... Вверх по Днепру апостол Андрей поднялся до местоположения будущего Киева, где, как повествует преподобный Нестор Летописец, водрузил крест на Кивских горах, обратившись к ученикам своим со словами: «Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать божия, будет великий город, и бог воздвигнет много церквей».

Продвигаясь далее на Север, апостол Андрей дошел до поселений славян на месте будущего Новгорода и у нынешнего села Грузино водрузил свой жезл». Тот факт, что христианство задолго до официального крещения Руси провозгласил на Руси первый последователь Христа и один из учеников Предтечи, сам по себе должен свидетельствовать о приоритете православия перед всеми другими христианскими вероучениями. Однако истинность рассказа о посещении Андреем и его спутниками «гор Киевских», ввиду ненадежной документальной основы и противоречивости, вызывала сомнение у многих светских и церковных исследователей христианства. По мнению Филарета, считающегося и сегодня «родоначальником церковно-исторической школы Московской академии», свидетельство оосещении апостолом Андреем «гор Киевских» летописец передает «как частное мнение». При этом Филарет обращает внимание и на то место в «Житии Бориса и Глеба», где этот же летописец жалуется, что страна русская долго «пребывала в идольской прелести» и что «не ходили к ним (к русам) апостолы; никем не проповедано для них слово божие». Вполне понятно, что и первый, и второй рассказы не только не подтверждали версию о посещении русских земель Андреем Первозванным, а скорее исключали ее.

Еще определеннее об этом летописном рассказе высказался видный церковный историк Е. Е. Голубинский. Хотя современные православные богословы и относят его «Историю русской церкви» к сочинениям, которым присущ «гиперкритицизм, вступающий иногда в противоречие с задачами церковного историка», но при этом признают, что «данный труд должен быть поставлен наряду с самыми капитальными и наиболее уважаемыми работами в области русской церковной историографии». Именно в этом действительно фундаментальном исследовании, хотя и преследующем апологетические цели, но тем не менее отвергающем наиболее очевидные несуразности, рассказ о путешествии апостола Андрея по неизвестным ему необъятным просторам славянских земель называется «несуразным вымыслом». Абсурдность подобного путешествия Е. Е. Голубинский видит и в том, что избранный Андреем «маршрут перехода из Иерусалима в Рим в 50 раз превышает по длине маршруты, по которым шло обычное передвижение в то время. Этот аргумент считается убедительным и многими современными исследователями. Легенду о путешествии Андрея и его проповеди среди восточных славян И. А. Крывелев, как и Е. Е. Голубинский, относит к числу бездоказательных на том основании, что апостол «вынуждается этой легендой «заходить» на тысячеверстные расстояния в Киев и Новгород по пути из Греции в Рим».