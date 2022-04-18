Путь умного делания

В качестве небольшого вступления надо сказать, что у читателей нашей книжной серии «Путь умного делания» появляется немало вопросов, вопросов интересных. У многих возникает желание глубже вникнуть в святоотеческое учение о молитве. С позиций этого учения мы и постараемся обобщить наиболее важные из вопросов, попробуем найти ответы на них и обсудим самые основы теории и практики внутреннего делания.

Наш разговор рассчитан на то, чтобы дать пищу к размышлению и материал для внутренней работы самым разным людям - и начинающим искателям молитвенной жизни, в ком интерес к ней только пробуждается, и тем, кто уже имеет некоторый опыт, кому в поиске истинно православной духовности уже раскрылись смысл и значение умного делания.

Характерно, что в наше время, как показывает жизнь, внимание мирян к теме внутреннего подвига не уступает интересу монашествующих. Но ведь на самом деле так и должно быть. Такое положение вещей закономерно, поскольку в основе внутреннего, умного, делания лежат общие для всех христиан евангельские принципы, на которых зиждется православная аскеза. Принципы внесословные и надвременные. По этим причинам и разговор наш в равной мере адресуется всем.

Наша задача рассмотреть основы отеческого учения и разобраться в ключевых положениях. Что же касается молитвенной практики, то она может принимать различные формы, в зависимости от частных обстоятельств и условий, сообразно с жизнью, или иноческой, или семейной, в зависимости от пребывания в местах пустынных или многолюдных, в атмосфере природной тишины или напряженного городского ритма. Ясно, что внутренняя работа везде имеет свои особенности. В миру, в монастыре, в скиту - везде потребуются свои подходы, свои методы. А потому потребуется зрелое рассуждение, совет с духовником и с имеющими опыт собратьями.

Речь у нас пойдет о возрастании в молитве, о том, как оживить, как стимулировать духовный рост. Мы будем говорить о существе молитвы, о ее таинственной природе. Но кроме этого нам надо знать, какие конкретно формы может она принимать, какие существуют виды молитвы. Ведь различные молитвенные состояния имеют свои признаки и в них надо уметь разбираться. А также знать методы, которые подготавливают к достижению таких состояний. Но прежде всего нужно иметь представление об основах. Тогда каждый сумеет действовать творчески, исходя из условий, в которые он поставлен, действовать с учетом своих личных способностей и особенностей. Человек тогда сможет выстраивать свою тактику во внутренней работе.

Николай Новиков - Начало молитвы: Беседы о внутренней жизни

М.: Издательский проект «Путь умного делания», 2015. - 656 с.

ISBN 978-5-9906640-0-5

Николай Новиков - Начало молитвы: Беседы о внутренней жизни - Содержание

От автора

Часть І . Движение мысли

Беседа 1. Оружие воина

Беседа 2. Путь воина

Беседа 3. Истоки традиции

Беседа 4. Основа пути

Беседа 5. Богословие тайнозрителей

Беседа 6. Свойства ума

Беседа 7. Искусство молитвы

Беседа 8. Круговая оборона

Беседа 9. В себе и вне себя

Беседа 10. Ученики и старцы

Беседа 11. Послушание Христу

Беседа 12. Учение старцев

Часть ІІ. Законы естества

Беседа 13. Духовный организм

Беседа 14. Силы души

Беседа 15. Образ Божий

Беседа 16. Дар созерцания

Беседа 17. Закон и свобода

Беседа 18. Смерть духовная

Беседа 19. Порча естества

Беседа 20. Восстановление

Часть ІІІ. Состояния сознания

Беседа 21. Человек молящийся

Беседа 22. Культура мышления

Беседа 23. Сотворчество

Беседа 24. Начало прелести

Беседа 25. Внутренний крест

Беседа 26. Отеческий опыт

Беседа 27. Проблемы восприятия

Беседа 28. Молитвочтение

Беседа 29. Источник благодати

Часть IV. Путь внутрь

Беседа 30. Рубикон

Беседа 31. Обратная перспектива

Беседа 32. Внутрьпребывание

Беседа 33. Словесный уровень

Беседа 34. Молитва словесная

Беседа 35. Молитва умная

Беседа 36. Встреча с сердцем

Беседа 37. Ум в сердце

Беседа 38. Плоды молитвы

Беседа 39. Тайна очищения

Беседа 40. Молитва живая и мертвая

Библиография

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