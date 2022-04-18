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Новиков - Начало молитвы

Николай Новиков - Начало молитвы: Беседы о внутренней жизни
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Series Путь умного делания (1 book)
Путь умного делания
В качестве небольшого вступления надо сказать, что у читателей нашей книжной серии «Путь умного делания» появляется немало вопросов, вопросов интересных. У многих возникает желание глубже вникнуть в святоотеческое учение о молитве. С позиций этого учения мы и постараемся обобщить наиболее важные из вопросов, попробуем найти ответы на них и обсудим самые основы теории и практики внутреннего делания.
Наш разговор рассчитан на то, чтобы дать пищу к размышлению и материал для внутренней работы самым разным людям - и начинающим искателям молитвенной жизни, в ком интерес к ней только пробуждается, и тем, кто уже имеет некоторый опыт, кому в поиске истинно православной духовности уже раскрылись смысл и значение умного делания.
Характерно, что в наше время, как показывает жизнь, внимание мирян к теме внутреннего подвига не уступает интересу монашествующих. Но ведь на самом деле так и должно быть. Такое положение вещей закономерно, поскольку в основе внутреннего, умного, делания лежат общие для всех христиан евангельские принципы, на которых зиждется православная аскеза. Принципы внесословные и надвременные. По этим причинам и разговор наш в равной мере адресуется всем.
Наша задача рассмотреть основы отеческого учения и разобраться в ключевых положениях. Что же касается молитвенной практики, то она может принимать различные формы, в зависимости от частных обстоятельств и условий, сообразно с жизнью, или иноческой, или семейной, в зависимости от пребывания в местах пустынных или многолюдных, в атмосфере природной тишины или напряженного городского ритма. Ясно, что внутренняя работа везде имеет свои особенности. В миру, в монастыре, в скиту - везде потребуются свои подходы, свои методы. А потому потребуется зрелое рассуждение, совет с духовником и с имеющими опыт собратьями.
Речь у нас пойдет о возрастании в молитве, о том, как оживить, как стимулировать духовный рост. Мы будем говорить о существе молитвы, о ее таинственной природе. Но кроме этого нам надо знать, какие конкретно формы может она принимать, какие существуют виды молитвы. Ведь различные молитвенные состояния имеют свои признаки и в них надо уметь разбираться. А также знать методы, которые подготавливают к достижению таких состояний. Но прежде всего нужно иметь представление об основах. Тогда каждый сумеет действовать творчески, исходя из условий, в которые он поставлен, действовать с учетом своих личных способностей и особенностей. Человек тогда сможет выстраивать свою тактику во внутренней работе.

Николай Новиков - Начало молитвы: Беседы о внутренней жизни

М.: Издательский проект «Путь умного делания», 2015. - 656 с.
ISBN 978-5-9906640-0-5

Николай Новиков - Начало молитвы: Беседы о внутренней жизни - Содержание

От автора
Часть І . Движение мысли
  • Беседа 1. Оружие воина
  • Беседа 2. Путь воина
  • Беседа 3. Истоки традиции
  • Беседа 4. Основа пути
  • Беседа 5. Богословие тайнозрителей
  • Беседа 6. Свойства ума
  • Беседа 7. Искусство молитвы
  • Беседа 8. Круговая оборона
  • Беседа 9. В себе и вне себя
  • Беседа 10. Ученики и старцы
  • Беседа 11. Послушание Христу
  • Беседа 12. Учение старцев
Часть ІІ. Законы естества
  • Беседа 13. Духовный организм
  • Беседа 14. Силы души
  • Беседа 15. Образ Божий
  • Беседа 16. Дар созерцания
  • Беседа 17. Закон и свобода
  • Беседа 18. Смерть духовная
  • Беседа 19. Порча естества
  • Беседа 20. Восстановление
Часть ІІІ. Состояния сознания
  • Беседа 21. Человек молящийся
  • Беседа 22. Культура мышления
  • Беседа 23. Сотворчество
  • Беседа 24. Начало прелести
  • Беседа 25. Внутренний крест
  • Беседа 26. Отеческий опыт
  • Беседа 27. Проблемы восприятия
  • Беседа 28. Молитвочтение
  • Беседа 29. Источник благодати
Часть IV. Путь внутрь
  • Беседа 30. Рубикон
  • Беседа 31. Обратная перспектива
  • Беседа 32. Внутрьпребывание
  • Беседа 33. Словесный уровень
  • Беседа 34. Молитва словесная
  • Беседа 35. Молитва умная
  • Беседа 36. Встреча с сердцем
  • Беседа 37. Ум в сердце
  • Беседа 38. Плоды молитвы
  • Беседа 39. Тайна очищения
  • Беседа 40. Молитва живая и мертвая
Библиография
Сведения о проекте «Путь умного делания»
Views 505
Rating 5.0 / 5
Added 18.04.2022
Author brat Eduard
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