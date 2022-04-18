Новиков - Начало молитвы
Путь умного делания
В качестве небольшого вступления надо сказать, что у читателей нашей книжной серии «Путь умного делания» появляется немало вопросов, вопросов интересных. У многих возникает желание глубже вникнуть в святоотеческое учение о молитве. С позиций этого учения мы и постараемся обобщить наиболее важные из вопросов, попробуем найти ответы на них и обсудим самые основы теории и практики внутреннего делания.
Наш разговор рассчитан на то, чтобы дать пищу к размышлению и материал для внутренней работы самым разным людям - и начинающим искателям молитвенной жизни, в ком интерес к ней только пробуждается, и тем, кто уже имеет некоторый опыт, кому в поиске истинно православной духовности уже раскрылись смысл и значение умного делания.
Характерно, что в наше время, как показывает жизнь, внимание мирян к теме внутреннего подвига не уступает интересу монашествующих. Но ведь на самом деле так и должно быть. Такое положение вещей закономерно, поскольку в основе внутреннего, умного, делания лежат общие для всех христиан евангельские принципы, на которых зиждется православная аскеза. Принципы внесословные и надвременные. По этим причинам и разговор наш в равной мере адресуется всем.
Наша задача рассмотреть основы отеческого учения и разобраться в ключевых положениях. Что же касается молитвенной практики, то она может принимать различные формы, в зависимости от частных обстоятельств и условий, сообразно с жизнью, или иноческой, или семейной, в зависимости от пребывания в местах пустынных или многолюдных, в атмосфере природной тишины или напряженного городского ритма. Ясно, что внутренняя работа везде имеет свои особенности. В миру, в монастыре, в скиту - везде потребуются свои подходы, свои методы. А потому потребуется зрелое рассуждение, совет с духовником и с имеющими опыт собратьями.
Речь у нас пойдет о возрастании в молитве, о том, как оживить, как стимулировать духовный рост. Мы будем говорить о существе молитвы, о ее таинственной природе. Но кроме этого нам надо знать, какие конкретно формы может она принимать, какие существуют виды молитвы. Ведь различные молитвенные состояния имеют свои признаки и в них надо уметь разбираться. А также знать методы, которые подготавливают к достижению таких состояний. Но прежде всего нужно иметь представление об основах. Тогда каждый сумеет действовать творчески, исходя из условий, в которые он поставлен, действовать с учетом своих личных способностей и особенностей. Человек тогда сможет выстраивать свою тактику во внутренней работе.
Николай Новиков - Начало молитвы: Беседы о внутренней жизни
М.: Издательский проект «Путь умного делания», 2015. - 656 с.
ISBN 978-5-9906640-0-5
Николай Новиков - Начало молитвы: Беседы о внутренней жизни - Содержание
От автора
Часть І . Движение мысли
- Беседа 1. Оружие воина
- Беседа 2. Путь воина
- Беседа 3. Истоки традиции
- Беседа 4. Основа пути
- Беседа 5. Богословие тайнозрителей
- Беседа 6. Свойства ума
- Беседа 7. Искусство молитвы
- Беседа 8. Круговая оборона
- Беседа 9. В себе и вне себя
- Беседа 10. Ученики и старцы
- Беседа 11. Послушание Христу
- Беседа 12. Учение старцев
Часть ІІ. Законы естества
- Беседа 13. Духовный организм
- Беседа 14. Силы души
- Беседа 15. Образ Божий
- Беседа 16. Дар созерцания
- Беседа 17. Закон и свобода
- Беседа 18. Смерть духовная
- Беседа 19. Порча естества
- Беседа 20. Восстановление
Часть ІІІ. Состояния сознания
- Беседа 21. Человек молящийся
- Беседа 22. Культура мышления
- Беседа 23. Сотворчество
- Беседа 24. Начало прелести
- Беседа 25. Внутренний крест
- Беседа 26. Отеческий опыт
- Беседа 27. Проблемы восприятия
- Беседа 28. Молитвочтение
- Беседа 29. Источник благодати
Часть IV. Путь внутрь
- Беседа 30. Рубикон
- Беседа 31. Обратная перспектива
- Беседа 32. Внутрьпребывание
- Беседа 33. Словесный уровень
- Беседа 34. Молитва словесная
- Беседа 35. Молитва умная
- Беседа 36. Встреча с сердцем
- Беседа 37. Ум в сердце
- Беседа 38. Плоды молитвы
- Беседа 39. Тайна очищения
- Беседа 40. Молитва живая и мертвая
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