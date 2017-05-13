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Новиков - Тупики православного модернизма

Тупики православного модернизма - Новиков М. П.
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Category ESXATOS BOOKS, Religious Studies Atheism
В книге доктора философских наук, профессора М. П. Новикова исследуются общие принципы модернизации православной идеологии, а также изменения, которые произошли в трактовке тех или иных христианских догматов, в социально-политической ориентации русской православной церкви, в теологии и т. д.

По мнению автора основные усилия православных богословов и церковных иерархов направлены к тому, чтобы привести религиозные представления в соответствие с уровнем сознания современных людей и тем самым воспрепятствовать дальнейшему падению престижа и влияния церкви. Этот процесс обновления затрагивает все компоненты религиозного комплекса — от догматического богословия до богослужебной практики.

Михаил Новиков - Тупики православного модернизма - Критический анализ богословия XX века

М.: Политиздат, 1979.- 167 с.

Михаил Новиков - Тупики православного модернизма

  • Общая причина обновления религиозных представлений
  • Орбиты православного модернизма
  • Антиномизм как апологетический принцип
  • Современная модель экзегетики
  • Отношение к бартианству и тейярдизму
  • Богословие «вертикальное» и «горизонтальное»
  • Сущность православной антропологии
  • Реальный смысл антропологической мистики
  • Антропологическая концепция В. Ф. Войно Ясенецкого
  • Христианская эсхатология и «эсхатологическое христианство»
  • В пределах и за пределами традиций
  • «Эсхатологическое христианство»
  • Реформированная мистика
  • Особенности «патристического синтеза» — Мистификация науки
  • Сущность православной концепции культуры
  • Богословское понятие духовной культуры — Особенности воздействия религии на духовную культуру
  • Экологические проблемы и богословской интерпретации
  • Тенденция «умеренного обновления» IV»
  • Вместо заключения
Приложение. Разъяснение некоторых малоупотребительных терминов и краткая справка о богословах и религиозных философах, имена которых употребляются в тексте книги 158

Михаил Новиков - Тупики православного модернизма - Тенденция умеренного обновления

В докладе одной из комиссий первого предсоборного всеправославного совещания, состоявшегося в конце 1976 года, отмечалось, что все православные церкви строго соблюдают «традиционно-апостольскую веру в христианскую истину во всей полноте и непорочности» и одновременно обновляют комплекс богословских представлений, богослужебную деятельность и церковную практику. Как мы видели, этот процесс в первую очередь затрагивает те аспекты вероучения и культа, которые перестали осознаваться верующими как нечто священное. Берутся под сомнение старые богословские представления, определявшие социально-политическую ориентацию церкви. Пересматривается трактовка таких проблем, как личность и общество, творческая активность и социальная мобильность, нравственная свобода и христианская ответственность.
Сейчас идеальная личность в богословской интерпретации — это не «раб божий», не аскет, утративший связь с обществом и ставший «пустынником», «отшельником», «пещерником», не религиозный фанатик или бездумный мистик.
Личностью в собственном ее значении считается тот, кто поддерживает и укрепляет «подлинное достоинство человека и его здоровые связи с обществом». Более того, некоторые из богословов, считающие себя традиционалистами, утверждают, что даже апостол Павел в «Послании к евреям» видит спасение не в личном самосовершенствовании, а в заботе об окружающей действительности.
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Rating 5.0 / 5
Added 13.05.2017
Author esxatos
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5.0/5 (3)

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