В книге доктора философских наук, профессора М. П. Новикова исследуются общие принципы модернизации православной идеологии, а также изменения, которые произошли в трактовке тех или иных христианских догматов, в социально-политической ориентации русской православной церкви, в теологии и т. д.

По мнению автора основные усилия православных богословов и церковных иерархов направлены к тому, чтобы привести религиозные представления в соответствие с уровнем сознания современных людей и тем самым воспрепятствовать дальнейшему падению престижа и влияния церкви. Этот процесс обновления затрагивает все компоненты религиозного комплекса — от догматического богословия до богослужебной практики.

Михаил Новиков - Тупики православного модернизма - Критический анализ богословия XX века

М.: Политиздат, 1979.- 167 с.

Михаил Новиков - Тупики православного модернизма

Общая причина обновления религиозных представлений

Орбиты православного модернизма

Антиномизм как апологетический принцип

Современная модель экзегетики

Отношение к бартианству и тейярдизму

Богословие «вертикальное» и «горизонтальное»

Сущность православной антропологии

Реальный смысл антропологической мистики

Антропологическая концепция В. Ф. Войно Ясенецкого

Христианская эсхатология и «эсхатологическое христианство»

В пределах и за пределами традиций

«Эсхатологическое христианство»

Реформированная мистика

Особенности «патристического синтеза» — Мистификация науки

Сущность православной концепции культуры

Богословское понятие духовной культуры — Особенности воздействия религии на духовную культуру

Экологические проблемы и богословской интерпретации

Тенденция «умеренного обновления» IV»

Вместо заключения

Приложение. Разъяснение некоторых малоупотребительных терминов и краткая справка о богословах и религиозных философах, имена которых употребляются в тексте книги 158