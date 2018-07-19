Изредка мы случайно встречаемся с этими людьми и сразу распознаем, что они ненормальны, что у них недостает важнейшего признака человека - разума. Это люди, имеющие тяжелые поражения мозга, чаще всего - врожденные, но иногда и приобретенные в течение жизни в результате какой-либо болезни или травмы черепа при родах, падении или аварии. Диагнозы у этих людей различные: аутизм, синдром Дауна, церебральный паралич в тяжелой форме и др. - но проявления болезни во многом схожие.

В лучшем случае, они находятся на уровне ребенка, еще не все понимающего, но уже пытающегося говорить некоторые слова и просящегося в туалет. В более тяжелых случаях они живут в состоянии ’растения’, неспособные ни к какой самостоятельной физической и, тем более, умственной деятельности. Обычно эти люди долго не живут, но и те, что достигли зрелого возраста, выглядят, как дети. (Поэтому в дальнейшем описании везде идет речь об умственно-ненормальных детях.) Обычный путь общения между нормальными людьми (’речь - слух’) невозможен с этими больными.

Даже в случае, когда они слышат обращающегося к ним, они, как правило, не могут выразить себя с помощью речи, так как большинство из них или немые, или не умеющие говорить вследствие поражения мозга. Но вот в последние годы получил широкую известность открытый довольно давно необычный метод общения или, лучше сказать, связи с этими несчастными людьми. Этот метод был обнаружен независимо в нескольких странах, но долгое время не получал распространения.

Решительный сдвиг произошел после 1986 года, когда австралийская педагог-психолог Розмери Кросли, работавшая с детьми-аутистами в спец интернате, совершенно случайно обнаружила, что больной мальчик самостоятельно тычет в клавиши компьютера и отвечает, таким образом, на задаваемые ему вопросы! Розмери была совершенно поражена открывшемуся ей явлению. В дальнейшем она опробовала этот метод общения с другими детьми в своем интернате, и в большинстве случаев он работал! После обнародования этого поразительного открытия в Австралии поднялась волна ожесточенной критики.

Розмери обвиняли в обмане, шарлатанстве, издевательстве над детьми и т.п., поскольку не видели никакой возможности объяснить данное явление естественным образом. Дело было передано в суд, который назначил авторитетную комиссию для проверки этого явления. В ходе работы комиссии и также сеансов связи, проведенных на глазах судей, была доказана правота Р. Кросли и истинность обнаруженного ею явления, отсутствие какой-либо фальсификации или телепатической передачи мыслей. Разумеется, в компетенцию комиссии и, тем более, суда не входило дать объяснение сути открытого явления.

С этой целью Р. Кросли основала в Мельбурне исследовательский центр ’D.E.A.L.’, в котором изучается проявление обнаруженного явления у умственно-дефективных детей и взрослых с различными болезнями и в различном состоянии. Сеансы связи снимаются на видеопленку, идет обмен информацией с аналогичными научными центрами, которые были созданы в последние годы во многих странах мира. На английском языке этот способ связи называется ’Facilitated communication’ (способствующая связь), и в настоящее время он является общепризнанным фактом в научном мире среди психологов.

На иврите до настоящего времени почти нет никакой научной информации по данному вопросу, но в зарубежных научных журналах и в компьютерной сети Интернет можно найти множество научных статей, в частности профессора Биклина из Нью- Йорка. В одной из них говорится, что некоторые суды в США, например, в штатах Канзас и Нью-Йорк, уже принимают как полностью легитимные свидетельства, полученные от умственно-ненормальных людей при помощи рассматриваемого метода связи.

Йеhуда Новосельский – Души рассказывают - На грани познанного

Издательство – Еврейская книга – 297 с.

Кирьят Арба – Иерусалим – 2014 г.

ISBN – 978-965-7392-54-6

Йеhуда Новосельский – Души рассказывают - На грани познанного – Содержание

Часть 1. Йеhуда Сэревник "И дух Мой Я вложу в вас" Что говорит душа?

Предисловие переводчика

Предисловие

Описание явления

Объяснение сущности явления

Они видят Истину

Самое важное в жизни

Душа хочет выполнять волю своего Создателя

Глубина Высшего Суда

Страдания больных с поврежденным мозгом

Знание о Высшем Суде

Источник их знания

Вопросы о нашем времени и о будущем

Советы и информация общего характера

Заключение

Предостережения

Часть 2. Последние слова к последнему поколению

Отчет, опубликованный университетом Сиракуз

Беседа с мальчиком 4.5 лет, церебральный паралич в тяжелой форме, слепой

Беседа с девочкой, больной церебральным параличом

Беседа с Хаимом ХизкияЬу 18-ти лет, больным в состоянии ’растения’

Продолжение беседы с Хаимом Хизкияhу

Беседа с Моше, аутистом 5.5 лет

Беседа с Михаэлем 7-ми лет

Отрывки из бесед с детьми, имеющими паралич мозга (церебральный паралич в тяжелой форме), приведенных в первой части, по теме ”Лашон ha-pa”

Несколько практических советов для предохранения от ”Лашон ha-pa”

Беседа с Михаэлем 7-ми лет

Беседа с девочкой 5-ти лет, больной церебральным параличом

Любовь ко всем евреям

”Частная жизнь”

Что делать, чтобы вернуть (в тшуве) неверующих членов семьи

Беседа с Шифрой, Беседа с аутистом о сущности и особенностях используемого метода связи

Сеанс связи с ребенком 4.5 лет, имеющим серьезное поражение мозга, сыном родителей-инвалидов

Беседа между известным раввином и девочкой Шифрой 10-ти лет, больной церебральным параличом

Сеанс связи с Шифрой

Беседы с Моше Бен-Эзра (благословенна память о нем), которые были проведены незадолго до его кончины....

Беседа с аутистом Б.Г. 20-ти лет

Продолжение беседы раввина с Шифрой

Обращение аутиста Б.Г. 20-ти лет

Обращение аутиста Б.Г. по поводу Геулы

Беседа с мальчиком 4.5 лет, паралич мозга, слепой

Сеанс связи с Галией, 10-ти лет, имеющей тяжелое поражение мозга

Сеанс связи с Моше из Бней Брака

Обращение мальчика 15.5 лет, имеющего поражение мозга

Из беседы с 21-летним аутистом

Из беседы с Шуламит Гад, мамой девочки Галии, имеющей серьезное поражение мозга

Часть 3. Свечи во тьме

Шестой этаж: неправдоподобное

Свечи во тьме

Беседы с Беном Голденом

Галия

Шуламит Г ад отвечает на вопросы

Маленькая девочка Шифра

Я уверена

Последняя тайна: война Гога и Магога

Проснитесь, спящие!

Экстренное сообщение

Часть 4. "Я любил Йеhуду"

Краткая биография

Воспоминания о Йеhуде

Спустя два года

Приложение Словарик терминов

Йеhуда Новосельский – Души рассказывают - На грани познанного – Душа хочет выполнять волю своего Создателя

Один мой ученик в йешиве занимается индивидуально с четырнадцатилетним умственно- отсталым мальчиком. Однажды после начала такого занятия все остальные учащиеся йешивы спустились во двор на перерыв поиграть. Было видно, что этот мальчик напряжен и не сосредоточен. На вопрос о том, не хочет ли он спуститься во двор поиграть с другими детьми, он ответил голосом ”да!”. Но когда его попросили ответить с помощью таблицы связи, он ответил ”нет!”. Тогда вопрос был задан снова, и мальчик опять ответил устно ”да”, а по таблице ударил изо всей силы - ”нет!”. Тогда мой ученик спросил: ”Почему устно ты отвечаешь ”да”, а на таблице - ”нет”?” И мальчик ответил с помощью таблицы: ”Потому что душа, в действительности, хочет учить Тору”.

Здесь мы являемся свидетелями чудесной сцены борьбы между телом и душой, где каждый тянет в свою сторону: душа жаждет Торы, а тело - своих удовольствий. Человек, тело которого цельно, чувствует только его потребности, а душа свои желания выразить не может, так как она способна достичь нашего сознания только посредством тела. Но в случае, когда тело дефектно, мы можем воспринимать как его, так и душу в ее ”чистом” виде, и можем узнать об истинных потребностях нашей души. Когда этих умственно-дефективных детей спрашивают о том, что они хотели бы делать, они все отвечают, что хотят учить Гемару. (Был один, который хотел изучать Законы.) Когда же их спрашивают, что они хотели бы изучать, кроме Гемары, они отвечают: ”Пятикнижие!" (В этом видится мне подтверждение правильности мнения детей: главное в жизни - любовь, любовь ко Всевышнему и ко всем евреям.

Если любишь Творца, то захочешь и постигать Его Творение, и Тору изучать, и Законы, ”...и возгорится всепоглощающей страстью познать Великого Творца” (РаМБаМ). Учеба из любви плодотворнее учебы по обязанности! - прим, сост.) Умственно-отсталые дети из нерелигиозных семей выражают жажду своей души к учению и молитве в более резкой форме, так как эти ее потребности совершенно не находят своего удовлетворения в таких семьях. Эти дети также не перестают выражать свои огорчение и страх в связи с тем, что их родители не выполняют заповеди. И они не перестают думать над тем, что бы им такое сделать для приведения своих родителей к тшуве*. Несмотря на безотрадное состояние, в котором находятся эти больные, их душа не ощущает недостатка в чем-либо материальном.

Я лично присутствовал на сеансе связи с человеком, у которого была опухоль мозга, и он находился в больнице, ведя ”растительный” образ жизни. На вопрос о том, чего ему недостает, он ответил с помощью таблицы связи: ”У меня нет недостатка ни в чем материальном”. (И это - несмотря на его ужасное положение, когда он абсолютно ничего не может делать самостоятельно и находится в таком малоприятном месте!) Когда же его спросили, чего же, в таком случае, ему действительно недостает, он ответил: "Товарища, чтобы изучать Гемару". Из вышеприведенных диалогов мы видим, что душа, сама по себе, хочет выполнять волю своего Хозяина, и только побуждения тела и ецер ha-pa* не дают ей этого делать. Я сам получил доказательство этого факта при сходных обстоятельствах еще до того, как мне привелось общаться с детьми с поврежденным мозгом.

Однажды в Пурим* несколько учеников моей йешивы пришли ко мне захмелевшие и заливающиеся слезами, вопрошая: "Что нам делать, чтобы усилить и улучшить учебу?! ״ Они утверждали, что учатся недостаточно, и их желание - изучать больше, но они не знают, как это сделать. И это пожелание выразили как раз те ученики, которые обычно были очень далеки от желания учиться. Мы видим, что также в случае опьянения устраняется сознание и душа может открыться в своем чистом виде. (В этом и заключается скрытый смысл заповеди питья вина в Пурим. - прим, пер.) В вышеприведенных примерах мы видим подтверждение слов ежедневной утренней молитвы: ״ Господи, душа, которую Ты поместил в меня, - чиста она! ״ А вот пример ребенка-аутиста 11-ти лет, родители которого - неверующие.

В период Грозных дней* он все время рассказывал (при помощи таблицы связи), как он беспокоится за своего отца в связи с тем, что тот не выполняет заповеди: ״ Я страшусь того наказания, которое ожидает отца; я переживаю за отца, так как он не делает тшуву”. (Пояснение. Причину этого страха можно легко объяснить тем, что мальчик видит то наказание, которое ожидает его отца после смерти. Но можно предположить и несколько другой вариант. Согласно сказанному нашими мудрецами, несмотря на то, что после разрушения Второго Храма СанЬедрин* прекратил свою деятельность, четыре вида казней, которые он мог присуждать за тяжелые преступления, не аннулированы. В наше время если некоему человеку за его преступление положена, например, казнь ״ скила" (заваливание камнями) (не дай Б-г!), то он или падает с крыши, или дикий зверь растерзывает его, и т.п. (То есть, если праведный суд не вершится ”внизу ״ , судом земным, то он вершится ”наверху”, Небесным Судом, и справедливость всегда торжествует. - прим, пер.)

Отсюда понятно, что этот ребенок находится все время в страхе, так как его отец оскверняет Шаббат и каждое мгновение может погибнуть смертью, заменяющей казнь ”скила” (которая полагается по закону Торы за злонамеренное публичное осквернение Шаббата. - прим, пер.)) В течение Грозных дней этот мальчик-аутист учился целыми днями ради своего отца (чтобы заслуга этой учебы помогла очистить грех отца). Он даже совершенно не хотел общаться со своей матерью, так как ему "жаль растрачивать это (особое) время". В Йом Кипур этот мальчик был тих весь день. (Здесь нужно отметить, что обычно этот ребенок очень активный, неспокойный, каждое мгновение вскакивает, что-то выкрикивает, и если он сидит тихо - это почти чудо.) Впоследствии этот мальчик рассказал на сеансе связи, что вел себя тихо, потому что "исправлял” своего отца. Когда его спросили, в течение какого времени действовало это исправление, он ответил: "Только на один тот день".

Этот ребенок не упускал возможности "наказать" отца, чтобы побудить его не осквернять Шаббат. В числе прочих методов он применял игнорирование и т.п. Однажды он нарисовал рисунок об отце. На вопрос, с какой целью он это сделал, мальчик ответил: "Так как я очень люблю папу, ведь в душе он хочет сделать тшуву". А на вопрос: "Но раньше ты относился к нему по-другому. Что изменилось с тех пор?" - мальчик ответил: "Он прочел много книг о жизни "бедных, несчастных безбожников". Однажды мама этого ребенка рассказала, что когда они были в доме у родственников, он сидел в течение двух часов, не произнеся ни звука, и все присутствующие были поражены этим. (Как уже было сказано, этот ребенок обычно очень активен и ни мгновения не сидит спокойно.)

Впоследствии мальчик рассказал, при помощи таблицы связи, о причине своего тогдашнего спокойствия. Ответ: "Я исправлял свою тетю, так как она оскверняет Шаббат, и я очень боюсь за нее из-за этого". Вопрос: "Твое "исправление" помогает тете всегда?" Ответ: "Это помогает не полностью, но частично, только на тот день, в который я работаю для ее души". Вопрос: "Как ты ей помогаешь?" Ответ: "Я могу помочь, ибо я молюсь такой молитвой, которая рассекает Небеса". (Это язык святой каббалистической книги "Зоhар"*, в которой в нескольких местах сказано, что "молитва рассекает все Небеса".)