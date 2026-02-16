«Новые горизонты миссии – 2», изданная в 2019 году, является логическим и углубленным продолжением диалога о будущем христианского свидетельства на постсоветском пространстве. Коллектив авторов — Петер Пеннер, Владимир Убейволк, Иван Русин и Роман Загидулин — фокусируется на более специфических и острых вопросах, с которыми сталкивается церковь в условиях глобализации, цифровизации и растущей социальной фрагментации. Если первая часть закладывала фундамент концепции, то второй том переходит к «миссиологической диагностике», анализируя, как евангельское послание может оставаться релевантным в мире, где старые религиозные институты теряют авторитет.

В книге подробно рассматриваются вопросы подготовки миссионеров нового поколения, способных работать на стыке профессий и духовного призвания (бизнес как миссия, социальное предпринимательство). Авторы уделяют значительное внимание теме «миссии у порога», призывая церкви не только смотреть на далекие страны, но и видеть нужды мигрантов, беженцев и маргинализированных групп в своем непосредственном окружении. Издание призывает к глубокой рефлексии над церковной идентичностью, утверждая, что миссия — это не проект, который нужно выполнить, а образ жизни общины, которая стремится быть «солью и светом» в конкретном социально-политическом и культурном контексте Черкасс, Киева, Москвы или любого другого города.

Новые горизонты миссии - 2

Пеннер П., Убейволк В., Русин И., Загидулин Р. - Черкассы: Коллоквиум, 2019, 398 с.

ISBN 978-966-8957-71-0

Новые горизонты миссии - 2 - Содержание

Missio Dei П. Пеннер

Часть 1 МИССИЯ И БОЖИЙ МИР

Введение Р. Загидулин - Миссия в творении А. Мелешко - Миссия и народы М. Досов - Церковь, миссия и политика в Евангелии от Матфея Ф. Райчинец - Миссия и культура Ю. Скурыдин - Глобализация, миссия и царство М. Черенков - Миссия и шалом Р. Загидупин

Часть 2 МИССИЯ И КОНТЕКСТ

Введение Иван Русин - Методология контекстуализации Й. Раймер - Контекстуализация в среде ислама И. Русин - Миссия в контексте «сельского урбана» В. Убейволк - Контекстуализация в контексте православия О. Борноволоков - Контекстуализация в условиях диаспоры М. Рейвер - Миссия в контексте миллениумов В. Сазонов

Часть 3 МИССИЯ И ЦЕРКОВЬ

Введение В. Убейволк - Миссиональная природа церкви П. Пеннер - Модель церкви-слуги К. Пеннер - Разные модели экклесиологии в Новом Завете И. Пеннер - Экклесиологические модели современности В. Убейволк - Церковь и единство христиан Б. Костин - История христианской миссии Ю. Лубенец - Миссия в надежде и миссия надежды П. Поперечный

