Новый Библейский комментарий - Часть 1 - Ветхий Завет - Книга Бытие - Книга Иова

В основу русского издания "Нового библейского комментария" положен материал второго пересмотренного и исправленного английского издания New Bible Commentary (Inter-Varsity Press).

Предлагаемый Комментарий назван "новым", так как составлен он с учетом всех последних открытий, которые хотя бы в какой-то мере проливают свет на библейские события.

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Комментарий ко всей Библии потребовал чрезвычайного лаконизма и строгого отбора материала. Мы решили сосредоточиться на «плавном течении» книг и фрагментов, чтобы оказать, таким образом, существенную помощь в понимании Библии. Слишком часто читатели Библии (и не только начинающие) страдают из-за отсутствия руководства, которое помогло бы им увидеть за деревьями лес. Мы надеемся, что если наш Комментарий будет использован с этой целью, он принесет читателю немалую пользу. Тем не менее насколько позволял объем, мы старались не пренебрегать подробным рассмотрением трудностей текста. Во всяком случае, мы снабдили все статьи списками дополнительной литературы. Как правило, эти списки отражают постепенно повышающийся уровень требований, предъявляемых к читателю. Книги в начале каждого списка рассчитаны на удовлетворение запросов тех читателей, которые захотят перейти от этого Комментария к более обстоятельному знакомству со Священным Писанием. Это, по существу, и есть наши главные мотивы и убеждения. Мы считаем, что и для каждого христианина, и для церкви в целом нет в наше время ничего более важного, чем знать, любить и подчиняться Библии как Божьему Слову. Именно этому делу мы желаем служить и именно ради этого мы с молитвой отправляем наш Комментарий в путь.

Новый Библейский комментарий - В 3 частях - Часть 1 - Ветхий Завет - Книга Бытие - Книга Иова

Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2000. — 646 с, ил. — (Энциклопедия христианства).

ISBN 5-88869-070-8.

NEW BIBLE COMMENTARY

INTER-VARSITY PRESS, LEICESTER, ENGLAND INTERVARSITY PRESS, DOWNERS GROVE, ILLINOIS, USA

This translation of the New Bible Commentary first published in 1953 is published by arrangement with Inter-Varsity Press, Leicester, United Kingdom

Перевод с английского

Научный консультант Н. В. Кашовская

Переводчики: A.A. Баев, Т. Г. Батухтина, Л. М. Чупрова, Р. Б. Шемпель



Новый Библейский комментарий - В 3 частях - Часть 1 - Ветхий Завет - Книга Бытие - Книга Иова - Содержание

Предисловие

Пояснения

Авторы статей

Список сокращений

Транслитерация

ПРИБЛИЖАЯСЬ К БИБЛИИ

БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

ПЯТИКНИЖИЕ

ПЕРВАЯ КНИГА МОИСЕЕВА. БЫТИЕ

ВТОРАЯ КНИГА МОИСЕЕВА. ИСХОД

ТРЕТЬЯ КНИГА МОИСЕЕВА. ЛЕВИТ

ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА МОИСЕЕВА. ЧИСЛА

ПЯТАЯ КНИГА МОИСЕЕВА. ВТОРОЗАКОНИЕ

КНИГА ИИСУСА НАВИНА

КНИГА СУДЕЙ ИЗРАИЛЕВЫХ

КНИГА РУФЬ

ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ КНИГИ ЦАРСТВ

ТРЕТЬЯ И ЧЕТВЕРТАЯ КНИГИ ЦАРСТВ

ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ КНИГИ ПАРАЛИПОМЕНОН...

КНИГИ ЕЗДРЫ И НЕЕМИИ

КНИГА ЕСФИРЬ

ПОЭЗИЯ В БИБЛИИ

КНИГА ИОВА

Карты, диаграммы, таблицы