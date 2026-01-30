Новый Библейский комментарий - Часть 3 - Новый Завет

Учение о втором пришествии Иисуса составляло важную часть проповеди Павла во время его посещения Фессалоники, однако оно было неправильно понято. Тимофей передал Павлу два вопроса. Первый касался судьбы христиан, умерших до пришествия Господа (4:13–18), а второй — подстережения живых об опасности быть застигнутыми Господом врасплох (5:1 —11). 4:13 Очевидно, читатели послания полагали, что их умершие по второго пришествия братья по вере останутся в своих могилах и не примут участия в этом событии. Это означает, что они либо не слышали о воскресении мертвых (что маловероятно, ибо в первоначальном Евангелии говорилось о воскресении Иисуса), либо не уразумели, что им проповедовали. Не владея всей полнотой христианского учения, они уподоблялись нехристианам, которые «не имели надежды и были безбожники в мире» (Еф. 2:12).

14 Ответом на этот вопрос является важнейшее положение христианского учения о том, что Иисус умер и воскрес. Отсюда следует, что Бог, Который воскресил Иисуса, приведет с Ним людей, умерших с верой в Него. До сих пор Павел еще не говорил, что умершие будут участвовать в этом событии, но совершенно очевидно, что для этого они должны быть воскрешены. На самом деле они не только не будут отстранены от грандиозных событий, связанных со вторым пришествием Господа, а, напротив, будут иметь преимущество перед живыми. (Павел говорит о живущих, оставшихся до пришествия Господа, эта формулировка указывает на то, что он учитывал вероятность пришествия Господа при своей жизни, но не считал это мнение непререкаемым).

15—18 В подтверждение Павел ссылается на слово Господне, что следует понимать как учение Иисуса, сходное с Мф. 24:30—31, а не с откровением воскресшего Господа пророку или самому Павлу. (Павел ссылается на это учение и в 1 Кор. 15:52.) Возвещение Господне, голос ангелов и трубный звук истолковываются как средства пробуждения спящих смертным сном и их воскресения для соединения с Господом (Ин. 5:25—29). Они воскреснут прежде, то есть до того как оставшиеся в живых христиане будут восхищены… в сретение Господу на воздухе. Это можно сравнить с ситуацией, когда группа горожан выходит из города навстречу важному гостю, чтобы сопровождать его. Это означает, что Господь вернется со Своими избранными на землю. (Ясно, что они не будут вечно пребывать на облаках, играя на арфах.) Этот образный язык никогда не предназначался для буквального толкования; он описывает то, что невозможно описать словами. Главное, что верующие — как умершие, так и живущие — всегда с Господом будут.

Новый Библейский комментарий - В 3 частях - Часть 3 - Новый Завет

Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2001. — 751 с. — (Энцикл. христианства).

ISBN 5-88869-118-6

Перевод с английского

Переводчики: А. А. Баев, Т. Г. Батухтина, Ю. И. Переверзева-Орлова, А. Л. Платунова, Л. М. Чупрова, А. П. Шурбелев, А. А. Яндола

Перевод с английского

Переводчики: А. А. Баев, Т. Г. Батухтина, Ю. И. Переверзева-Орлова, А. Л. Платунова, Л. М. Чупрова, А. П. Шурбелев, А. А. Яндола

Новый Библейский комментарий - В 3 частях - Часть 3 - Новый Завет - Содержание

Предисловие

Пояснения

Авторы статей

Список сокращений

Транслитерация