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Новый Завет - Современный русский перевод - Перевод епископа Кассиана

Новый Завет - Современный русский перевод - Перевод епископа Кассиана
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Bible Translations, Educational
Российское Библейское общество разрешает цитировать Современный русский перевод Библии и перевод Нового Завета еп. Кассиана (далее «переводы») любым способом (печатным, звуковым, визуальным, электронным, цифровым) размере до 500 (Пятисот) стихов без письменного разрешения при соблюдении следующих условий: (1) процитированный текст перевода не превышает 50% (Пятидесяти процентов) одной книги из Библии, и (2) процитированный текст перевода не превышает 25% (Двадцати пяти процентов) от общего объема издания, в котором он используется. Если у вас есть вопросы об использовании Современного русского перевода Библии или перевода еп. Кассиана или вы хотите получить разрешение на их использование, пишите нам на [email protected].

Новый Завет - Современный русский перевод - Перевод епископа Кассиана

Москва, Российское Библейское Общество, 2017
ISBN 978-5-85524-585-1
Современный русский перевод Библии, Российское Библейское общество, 2011.
Российское Библейское общество, переработка, 2014,2015,2016.
Новый Завет в переводе еп. Кассиана (Безобразова)
British and Foreign Bible Society, 1970
Российское Библейское общество, оформление, 2016
По соглашению с Британским и иностранным библейским обществом авторскими правами на перевод Нового Завета еп. Кассиана на территории Российской Федерации управляет Российское Библейское общество.

Новый Завет - Современный русский перевод - Перевод епископа Кассиана - Оглавление

  • Евангелие от Матфея
  • Евангелие от Марка
  • Евангелие от Луки
  • Евангелие от Иоанна
  • Деяния святых Апостолов
  • Письма апостола Павла
    • Письмо христианам в Риме
    • Первое письмо христианам в Коринфе
    • Второе письмо христианам в Коринфе
    • Письмо христианам в Галатии
    • Письмо христианам в Эфесе
    • Письмо христианам в Филиппах
    • Письмо христианам в Колоссах
    • Первое письмо христианам в Фессалонике
    • Второе письмо христианам в Фессалонике
    • Первое письмо Тимофею
    • Второе письмо Тимофею
    • Письмо Титу
    • Письмо Филимону
    • Письмо евреям
  • Соборные письма
    • Письмо Иакова
    • Первое письмо Петра
    • Второе письмо Петра
    • Первое письмо Иоанна
    • Второе письмо Иоанна
    • Третье письмо Иоанна
    • Письмо Иуды
  • Откровение Иоанна

Новый Завет (перевод под ред. еп. Кассиана Безобразова)

Первоначально в Комиссии по переводу Нового Завета на русский язык при Свято-Сергиевском Богословском институте в Париже, которую епископ Кассиан возглавлял с 1951 по 1964 г., предполагалось только пересмотреть Синодальный перевод. Однако со временем члены Комиссии пришли к выводу о необходимости новой русской версии новозаветной части Библии. В Кассиановском варианте Нового Завета были учтены достижения Библейской текстологии, связь новозаветного греческого койне с еврейским и арамейским языками, а также некоторые изменения, произошедшие в русском языке со времени первой публикации Синодального перевода. Перевод был полностью опубликован в 1970 году.

Новый Завет в Современном русском переводе (2-е изд.)

Этот перевод отличает точная передача смысла Священного Писания, совмещенная с ясностью и доступностью изложения. Одна из главных задач перевода — отразить на современном литературном языке смысловое и стилистическое многообразие книг Библии. Перевод основывается на лучших изданиях оригинальных текстов и использует последние достижения библейских научных исследований. Первое издание перевода увидело свет в 2011 году. Во втором издании текст существенно переработан с учетом замечаний специалистов и читателей.

Новый Завет - Современный русский перевод - Перевод епископа Кассиана - Страница книги

Новый Завет - Современный русский перевод - Перевод епископа Кассиана
Views 1 541
Rating 5.0 / 5
Added 25.08.2017
Author brat Oleksiy
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (2 comments)

A
asaddun 8 years ago

Очень полезное издание, можно наглядно видеть два текста переводов, удобно для исследовария и изучения библейского текста. 
E
esxatos 8 years ago

Да, параллельные тексты весьма важны, жаль, что так мало подобных изданий!

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