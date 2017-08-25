Современный русский перевод Библии, Российское Библейское общество, 2011.

Российское Библейское общество, переработка, 2014,2015,2016.

Новый Завет в переводе еп. Кассиана (Безобразова)

British and Foreign Bible Society, 1970

Российское Библейское общество, оформление, 2016

По соглашению с Британским и иностранным библейским обществом авторскими правами на перевод Нового Завета еп. Кассиана на территории Российской Федерации управляет Российское Библейское общество.

Новый Завет - Современный русский перевод - Перевод епископа Кассиана - Оглавление

Евангелие от Матфея

Евангелие от Марка

Евангелие от Луки

Евангелие от Иоанна

Деяния святых Апостолов

Письма апостола Павла Письмо христианам в Риме Первое письмо христианам в Коринфе Второе письмо христианам в Коринфе Письмо христианам в Галатии Письмо христианам в Эфесе Письмо христианам в Филиппах Письмо христианам в Колоссах Первое письмо христианам в Фессалонике Второе письмо христианам в Фессалонике Первое письмо Тимофею Второе письмо Тимофею Письмо Титу Письмо Филимону Письмо евреям

Соборные письма Письмо Иакова Первое письмо Петра Второе письмо Петра Первое письмо Иоанна Второе письмо Иоанна Третье письмо Иоанна Письмо Иуды

Откровение Иоанна

Новый Завет (перевод под ред. еп. Кассиана Безобразова)

Первоначально в Комиссии по переводу Нового Завета на русский язык при Свято-Сергиевском Богословском институте в Париже, которую епископ Кассиан возглавлял с 1951 по 1964 г., предполагалось только пересмотреть Синодальный перевод. Однако со временем члены Комиссии пришли к выводу о необходимости новой русской версии новозаветной части Библии. В Кассиановском варианте Нового Завета были учтены достижения Библейской текстологии, связь новозаветного греческого койне с еврейским и арамейским языками, а также некоторые изменения, произошедшие в русском языке со времени первой публикации Синодального перевода. Перевод был полностью опубликован в 1970 году.

Новый Завет в Современном русском переводе (2-е изд.)

Этот перевод отличает точная передача смысла Священного Писания, совмещенная с ясностью и доступностью изложения. Одна из главных задач перевода — отразить на современном литературном языке смысловое и стилистическое многообразие книг Библии. Перевод основывается на лучших изданиях оригинальных текстов и использует последние достижения библейских научных исследований. Первое издание перевода увидело свет в 2011 году. Во втором издании текст существенно переработан с учетом замечаний специалистов и читателей.