Новый Завет - Современный русский перевод - Перевод епископа Кассиана
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Новый Завет - Современный русский перевод - Перевод епископа Кассиана
Москва, Российское Библейское Общество, 2017
ISBN 978-5-85524-585-1
Современный русский перевод Библии, Российское Библейское общество, 2011.
Российское Библейское общество, переработка, 2014,2015,2016.
Новый Завет в переводе еп. Кассиана (Безобразова)
British and Foreign Bible Society, 1970
Российское Библейское общество, оформление, 2016
По соглашению с Британским и иностранным библейским обществом авторскими правами на перевод Нового Завета еп. Кассиана на территории Российской Федерации управляет Российское Библейское общество.
Новый Завет - Современный русский перевод - Перевод епископа Кассиана - Оглавление
- Евангелие от Матфея
- Евангелие от Марка
- Евангелие от Луки
- Евангелие от Иоанна
- Деяния святых Апостолов
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Письма апостола Павла
- Письмо христианам в Риме
- Первое письмо христианам в Коринфе
- Второе письмо христианам в Коринфе
- Письмо христианам в Галатии
- Письмо христианам в Эфесе
- Письмо христианам в Филиппах
- Письмо христианам в Колоссах
- Первое письмо христианам в Фессалонике
- Второе письмо христианам в Фессалонике
- Первое письмо Тимофею
- Второе письмо Тимофею
- Письмо Титу
- Письмо Филимону
- Письмо евреям
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Соборные письма
- Письмо Иакова
- Первое письмо Петра
- Второе письмо Петра
- Первое письмо Иоанна
- Второе письмо Иоанна
- Третье письмо Иоанна
- Письмо Иуды
- Откровение Иоанна
Новый Завет (перевод под ред. еп. Кассиана Безобразова)
Первоначально в Комиссии по переводу Нового Завета на русский язык при Свято-Сергиевском Богословском институте в Париже, которую епископ Кассиан возглавлял с 1951 по 1964 г., предполагалось только пересмотреть Синодальный перевод. Однако со временем члены Комиссии пришли к выводу о необходимости новой русской версии новозаветной части Библии. В Кассиановском варианте Нового Завета были учтены достижения Библейской текстологии, связь новозаветного греческого койне с еврейским и арамейским языками, а также некоторые изменения, произошедшие в русском языке со времени первой публикации Синодального перевода. Перевод был полностью опубликован в 1970 году.
Новый Завет в Современном русском переводе (2-е изд.)
Этот перевод отличает точная передача смысла Священного Писания, совмещенная с ясностью и доступностью изложения. Одна из главных задач перевода — отразить на современном литературном языке смысловое и стилистическое многообразие книг Библии. Перевод основывается на лучших изданиях оригинальных текстов и использует последние достижения библейских научных исследований. Первое издание перевода увидело свет в 2011 году. Во втором издании текст существенно переработан с учетом замечаний специалистов и читателей.
Очень полезное издание, можно наглядно видеть два текста переводов, удобно для исследовария и изучения библейского текста.
Да, параллельные тексты весьма важны, жаль, что так мало подобных изданий!