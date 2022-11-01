Эрих Нойманн - Ребенок

Для меня было истинным удовольствием написать предисловие к новому изданию «Ребёнка» Нойманна, книге, которую довольно долгое время нельзя было найти в продаже. Впервые эта работа была издана на немецком в 1963 году, а в 1973 году свет увидел её английский перевод. Всеобъемлющий архетипический подход Нойманна продолжает вдохновлять и снабжать необходимой информацией исследователей детского развития с позиции глубинной психологии.

Нойманн широко известен своими работами в области культуры, творчества и нравственного чувства, но наибольший вклад в аналитическую психологию внесла, несомненно, его книга «Происхождение и развитие сознания». В ней Нойманн взялся решить непростую проблему: выявить признаки определённых этапов развития человеческого сознания в мифологических источниках. «Задача этой книги, — пишет он во введении, — показать, что основной составляющей мифологии является ряд архетипов, что они органически связаны друг с другом и что их стадиальная последовательность и определяет развитие сознания». Далее Нойманн утверждает, что «индивидуальное сознание мыслящей личности должно пройти те же архетипические стадии, которые определяют развитие сознания человечества в целом. В своей собственной жизни индивид должен преодолеть тот же путь, который прошло до него человечество, оставив следы этого путешествия в архетипической последовательности мифологических образов». Из этих слов понятно, какую задачу поставил себе Нойманн при написании «Ребёнка»: он стремился показать, как при развитии индивидуального сознания ребёнка воспроизводятся архетипические стадии и символические образы, описанные в древних мифах.

Эта идея, хотя и не высказанная открыто, лежит в основе аналитической психологии Юнга, но «Происхождение и развитие сознания» и «Ребёнок» стали первыми попытками иллюстрации этой гипотезы. В ретроспективе видно, что «Ребёнок» естественным образом вырос из «Происхождения и развития сознания». Очевидно, что с самого начала темы этих двух книг были неразрывно связаны в сознании Нойманна.

Эрих Нойманн - Ребенок

М. : Клуб Касталия. 2015. — 230 с.

ISBN 978-5-519-60750-6

Эрих Нойманн - Ребенок - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА I. ПЕРВИЧНАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕБЁНКА С МАТЕРЬЮ И ПЕРВЫЕ СТАДИИ ЕГО РАЗВИТИЯ

ГЛАВА II. ПЕРВИЧНАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ И РАЗВИТИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ «ЭГО — САМОСТЬ»

ГЛАВА III. НАРУШЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

ГЛАВА IV. ОТ МАТРИАРХАТА К ПАТРИАРХАТУ

ГЛАВА V. СТАДИИ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ЭГО

ГЛАВА VI. ПАТРИАРХАТ

ПОСЛЕСЛОВИЕ