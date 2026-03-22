Мою книгу можно, используя слова самого Маймонида, назвать «Путеводителем растерянных».

Адресована она тем людям — а их немало, — которые, как и я, что-то слышали о Маймониде с раннего детства, знакомы с его творчеством лишь вскользь, но считают (оправданно или нет), что понимают его труды. И тем не менее этого понимания совершенно недостаточно.

Для большинства из нас Маймонид остается лишь человеком, чье имя увенчано славой. Многие из нас произносят сформулированные им «Тринадцать принципов иудаизма» во время молитвы в синагоге; некоторые фотографировались на фоне его бронзовой статуи на площади Тверии в Кордове;

многие совершали паломничество в Тверию (Тивериаду), где, как принято считать, находится его могила; некоторые посещали лекции, на которых ученые мужи рассказывали о нем; некоторые даже пытались узнать о нем больше, сидя вечерами за «Путеводителем растерянных» и обнаруживая, что отдельные страницы этой книги почти невозможно понять; многие погружались в изучение трудов о его учении, написанных в двадцатом веке, и даже обращались к Мишне Тора, дабы прояснить тот или иной вопрос еврейского закона, не задумываясь о человеке, что стоит за этими словами; некоторые из нас жертвовали средства на маймонидовские школы и больницы; а многие наши врачи входят в Маймонидовское медицинское общество.

Шервин Бернард Нуланд - Маймонид

Шервин Бернард Нуланд - Маймонид - Содержание

Глава I. «Мой сын, доктор»:евреи и медицина

Глава II. Испания — Марокко — Египет

Глава III. Комментарий к Мишне

Глава IV. Трагедия и кризис

Глава V. Мишне Тора

Глава VI. Путеводитель растерянных

Глава VII. Маймонид-врач