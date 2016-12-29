Это практически первый опыт систематического изложения проблем взаимосвязи религии и политики, осуществленный на материалах как российского, так и мирового политического процесса. Особое внимание в книге уделено раскрытию механизмов взаимодействия с политикой православия, католицизма и ислама. Раскрыта сущность религиозно-политического экстремизма, нередко блокирующегося с международным терроризмом. Показаны особенности вероисповедной политики Российского государства, значимость равноправного межконфессионального диалога для упрочения социально-политической стабильности и консолидации общества.

Большинство человечества остается религиозным и религиозное мировоззрение для него является господствующим. На языке религии верующие осознают и формулируют для себя социальные процессы и идеалы. Оценивая политические события, вырабатывая отношение к правящему режиму сотни миллионов людей руководствуются установками исповедуемой религии. В свое время Ж.Ж Руссо заметил: «самый сильный никогда не является достаточно сильным, чтобы подчинять, если не преобразует силу в право и повиновение в долг». Если на протяжении столетий политика превращала силу в право, то религия, как раз, способствовала преобразованию повиновения в долг. Религия может быть использована и используется политикой как средство сохранения власти. Из двух типов средств сохранения власти - физическое принуждение, насилие или угроза насилием и манипулирование сознанием людей - все большую роль приобретает второе. И здесь наряду с многочисленными светскими концепциями, призванными ориентировать сознание людей на поддержку того или иного политического режима, важное значение имеет религия, на протяжении веков учившая массы тому, что всякая власть от Бога. С другой же стороны в канонических религиозных текстах можно найти немало идей, с помощью которых можно оправдать выступления против наличной политической власти. Наконец, следует подчеркнуть, что религиозные идеи весьма эффективно могут быть использованы и используются для мобилизации на политические выступления той части общества, которая остается обычно вне политики.