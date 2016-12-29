Нуруллаев - Религия и политика
Это практически первый опыт систематического изложения проблем взаимосвязи религии и политики, осуществленный на материалах как российского, так и мирового политического процесса. Особое внимание в книге уделено раскрытию механизмов взаимодействия с политикой православия, католицизма и ислама. Раскрыта сущность религиозно-политического экстремизма, нередко блокирующегося с международным терроризмом. Показаны особенности вероисповедной политики Российского государства, значимость равноправного межконфессионального диалога для упрочения социально-политической стабильности и консолидации общества.
Большинство человечества остается религиозным и религиозное мировоззрение для него является господствующим. На языке религии верующие осознают и формулируют для себя социальные процессы и идеалы. Оценивая политические события, вырабатывая отношение к правящему режиму сотни миллионов людей руководствуются установками исповедуемой религии. В свое время Ж.Ж Руссо заметил: «самый сильный никогда не является достаточно сильным, чтобы подчинять, если не преобразует силу в право и повиновение в долг». Если на протяжении столетий политика превращала силу в право, то религия, как раз, способствовала преобразованию повиновения в долг. Религия может быть использована и используется политикой как средство сохранения власти. Из двух типов средств сохранения власти - физическое принуждение, насилие или угроза насилием и манипулирование сознанием людей - все большую роль приобретает второе. И здесь наряду с многочисленными светскими концепциями, призванными ориентировать сознание людей на поддержку того или иного политического режима, важное значение имеет религия, на протяжении веков учившая массы тому, что всякая власть от Бога. С другой же стороны в канонических религиозных текстах можно найти немало идей, с помощью которых можно оправдать выступления против наличной политической власти. Наконец, следует подчеркнуть, что религиозные идеи весьма эффективно могут быть использованы и используются для мобилизации на политические выступления той части общества, которая остается обычно вне политики.
Нуруллаев А.А., Нуруллаев Ал. А. - Религия и политика - Учебное пособие
М.: КМК, 2006 - 330 с.
ISBN 5 87317 313 3
Нуруллаев А.А., Нуруллаев Ал. А. - Религия и политика - Учебное пособие - Содержание
Введение. Соотношение религии и политики
Часть 1. Религия в мировом политическом процессе
Глава 1. Место и роль религии в политической истории человечества.
- 1.1. Роль религии в становлении и развитии государственности
- 1.2. Диалектика взаимоотношений религии и политики на различных исторических этапах
- 1.3. Конфессиональный фактор в международной политике
Глава 2. Религия и политика в современном мире
- 2.1. Современная география религий
- 2.2. Характер взаимодействия религии и политики
Глава 3. Католическая церковь - важный субъект мирового политического процесса
- 3.1. Политические проблемы в социальной доктрине католицизма .
- 3.2. Ватикан -активный участник мировой политики
Гпава 4. Исламский фактор в международной политике
- 4.1. Учение об исламской солидарности и современное его истолкование
- 4.2. Организация Исламская конференция - субъект международных отношений
- 4.3. Неправительственные исламские организации на международной арене
- 4.4. Исламский мир: ответ на вызовы глобализации
Глава 5. Религиозный фактор в этнонациональных процессах
- 5.1. Определение основных понятий
- 5.2. Религия и национальная психология
- 5.3. Сущность и причины этнических конфликтов
- 5.4. Вклад религиозных организаций в урегулирование этнических конфликтов
Глава 6. Религиозно-политический экстремизм
- 6.1. Понятие и сущность религиозно-политического экстремизма
- 6.2. Религиозно-политический экстремизм и терроризм
- 6.3. Место и роль государства и общества в борьбе с религиозно-политическим экстремизмом
Глава 7. Христианство и ислам в постсоветском пространстве: поиск путей к согласию
- 7.1. Новый статус религиозных объединений
- 7.2. Факторы нестабильности
- 7.3. Поиск путей к согласию
Глава 8. Межрелигиозный диалог как важный фактор укрепления мира и международной безопасности
- 8.1. Понятие межрелигиозного диалога и его принципы
- 8.2. Межрелигиозный диалог как важный компонент диалога цивилизаций
- 8.3. Препятствия на пути межрелигиозного диалога
- 8.4. Пути и средства активизации межрелигиозного диалога
- 8.5. Роль религиозных организаций в формировани культуры мира
Часть II. Религиозный фактор в российском политическом пространстве
Глава 9. Роль религии и ее институтов в политической истории России
Глава 9. Роль религии и ее институтов в политической истории России
- 9.1. Социально-политические последствия крещения Киевской Руси
- 9.2. Взаимосвязь религии и политики в условиях Золотоордынского господства
- 9.3. Роль Церкви в образовании Русского централизованного государства
- 9.4. Церковная реформа Петра 1: возникновение государственной церкви
- 9.5. Государственно-конфессиональная политика Екатерины II.
- 9.6. Вероисповедная политика Временного правительства России
- 9.7. Советская модель государственной политики в отношении религии и религиозных организаций
Глава 10. Религиозная ситуация в современной России
- 10.1. Религиозное возрождение как результат демократизации общественной жизни
- 10.2. Изменение конфессиональной структуры населения
- 10.3. Обострение межконфессиональных и внутриконфессиональных противоречий
Глава 11. Государственная вероисповедная политика Российской Федерации
- 11.1. Понятие и сущность вероисповедной политики
- 11.2. Цели и задачи, принципы и методы осуществления вероисповедной политики Российской Федерации
- 11.3. Проблемы совершенствования государственно-конфессиональных отношений в России
Глава 12. Религия и национализм в современной России
- 12.1. Национальный вопрос и религия
- 12.2. Противоборство различных типов национализма и религия
- 12.3. Проблемы формирования этнополитической стратегии
Глава 13. Цивилизованные межконфессиональные отношения как фактор социально-политической стабильности
- 13.1. Религия и воспитание человека безопасного, толерантного типа
- 13.2. Равенство религиозных объединений перед законом - важное условие гармонизации межконфессиональных и межнациональных отношений
Глава 14. Политические проблемы в социальных концепциях религиозных организаций России
- 14.1. Проблемы государственно-конфессиональных отношений
- 14.2. Вопросы свободы совести
- 14.3. Этнонациональные и межконфессиональные отношения
- 14.4. Проблемы войны и мира
Тесты для самоконтроля
- Приложение 1. Леонардо Бофф. И церковь становится народом
- Приложение 2. Рекомендация 1556 (2002) Парламентской ассамблеи совета Европы
- Приложение 3. Кодекс поведения стран - членов ОИК в борьбе с международнм терроризмом
- Приложение 4. Динамика изменения религиозного состава населения мира с 1900 по 2000 год
- Приложение 5. Сведения о религиозных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации на 1 января 2005 г.
спасибо.