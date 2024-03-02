Марта Нуссбаум - Политические эмоции - Почему любовь важна для справедливости

Политическая жизнь пронизана эмоциями. Они играют важную роль в самых разных политических режимах. Многим людям, когда они задумываются о роли эмоций в политике, на ум приходят автократии, где страх и групповая ненависть являются средствами контроля и манипуляции людьми. Граждане демократических государств, размышляя о роли эмоций в своих обществах, склонны думать о хаосе и опасностях. Они вспоминают страх, который заставляет людей отказываться от общих обязательств; гнев и ненависть, которые подпитывают групповую вражду и преступления; жажду мести, которая вынуждает даже добропорядочных людей становиться одержимыми в стремлении уничтожить тех, кто причинил им зло. Такие мысли часто заставляют приверженцев демократии и верховенства закона в целом с подозрением относиться к эмоциям. Очень часто они оказываются убеждены в том, что главная задача демократии – контролировать и даже подавлять эмоции и что эмоции не могут предложить ничего конструктивного нашей общей политической жизни.

Цель моей книги – доказать ошибочность этой простой идеи. Очевидно, что эмоции опасны и потенциально являются источником хаоса и разрушений. Но демократические страны опрометчиво избегают сильных политических эмоций. И поскольку речь идет именно о демократических нациях, их существование может быть поддержано только постоянным участием граждан в проектах, способствующих общему благосостоянию. Эти проекты не могут продвигаться авторитарной директивой сверху, но должны поддерживаться людьми, которых они заботят. Прекрасные принципы и законы сами по себе не находят той поддержки, которая делала бы их устойчивыми. Они должны искренне волновать людей. А это значит, что даже самым рассудительным и сдержанным политикам необходимо задуматься о том, как сделать людей неравнодушными. Эта задача была бы относительно простой, если бы политическим лидерам достаточно было изложить основные принципы нации и предложить людям воспитать у себя эмоции, направленные на эти принципы. В таком случае вряд ли что-то могло бы пойти не так. Джон Ролз в третьей части «Теории справедливости» показывает, как граждане его хорошо «организованного общества» могут развивать основанные на принципах эмоции, которые будут поддерживать построенное на абстрактных принципах справедливости общество.

Ролз частично объясняет, как это возможно. Но я полагаю, что направляемые принципами эмоции, о которых он говорит, слишком абстрактны, чтобы мотивировать реальных людей к действиям. Именно поэтому мудрые политические лидеры осознали, что принципы должны быть связаны с образами и нарративами, которые покоряют сердца людей. Мы – существа, имеющие потребности и нуждающиеся в любви. И если политическому проекту не удастся мотивировать реальных людей испытывать любовь – любовь сродни той, что мы испытываем в раннем детстве, – то он потерпит неудачу из-за отсутствия поддержки. Поэтому я призываю к постоянному диалогу между принципами справедливости и более хаотичными и менее абстрактными эмоциями настоящей любви. Такой диалог возможен в публичной риторике и публичном искусстве через создание образов нации и ее проектов, которые надежно связаны с идеями справедливости, но в то же время более конкретны и волнующи, нежели какая бы то ни было абстрактная речь.

Марта Нуссбаум - Политические эмоции - Почему любовь важна для справедливости

Москва, «НЛО», 2013

Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»

ISBN 978-5-4448-2135-0

Марта Нуссбаум - Политические эмоции - Почему любовь важна для справедливости - Содержание

Предисловие к русскому переводу

ГЛАВА 1. ОДНА ПРОБЛЕМА В ИСТОРИИ ЛИБЕРАЛИЗМА

Часть I. История

ГЛАВА 2. РАВЕНСТВО И ЛЮБОВЬ I. «ТАК БУДЕМ ЭТИМ ДОВОЛЬНЫ МЫ ВСЕ!» II. СТАРЫЙ РЕЖИМ И МУЖСКОЙ ГОЛОС III. ЖЕНЩИНЫ: БРАТСТВО, РАВЕНСТВО, СВОБОДА IV. ПРОСВЕЩЕНИЕ МУЖЧИНЫ V. КЕРУБИНО, РУССО, ГЕРДЕР VI. ВЫХОДЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОВСЕДНЕВНОСТИ?

ГЛАВА 3. РЕЛИГИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА I I. НА ПУТИ К ЛИБЕРАЛЬНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ РЕЛИГИИ: ЗА ПРЕДЕЛАМИ РУССО И ГЕРДЕРА II. КОНТ: РЕЛИГИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА III. МИЛЛЬ: КРИТИКА И ОБНОВЛЕНИЕ КОНТА

ГЛАВА 4. РЕЛИГИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА II I. КОНТ В БЕНГАЛИИ II. ТАГОР: ТРАГЕДИЯ «ДОМА И МИРА» III. ТАГОР: РЕЛИГИЯ ЧЕЛОВЕКА IV. ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ РЕЛИГИИ: ШАНТИНИКЕТАН И ТВОРЧЕСКАЯ СВОБОДА ЖЕНЩИН V. ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ РЕЛИГИИ: ПОПУЛЯРНАЯ МУЗЫКА VI. ПРОЕКТ КОНТА: ОЦЕНКА МИЛЛЯ И ТАГОРА



Часть II. Цели, возможности, проблемы

ВВЕДЕНИЕ КО ВТОРОЙ ЧАСТИ

ГЛАВА 5. ОБЩЕСТВО НА ПУТИ К СПРАВЕДЛИВОСТИ I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАБРОСКИ ЦЕЛИ II. ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ СПРАВЕДЛИВОГО ОБЩЕСТВА III. КРИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА IV. ВЫЗОВ СО СТОРОНЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА V. ИНСТИТУЦИИ И ЛЮДИ

ГЛАВА 6. СОСТРАДАНИЕ У ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ I. ПСИХОЛОГИЯ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ II. ГОРЕ И АЛЬТРУИЗМ У ЖИВОТНЫХ III. СОСТРАДАНИЕ: БАЗОВАЯ СТРУКТУРА IV. СОСТРАДАНИЕ У ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ V. НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЖИВОТНЫМИ: ОБЩИЕ И РАЗЛИЧНЫЕ ИСТОКИ МОРАЛИ VI. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЖИВОТНЫМИ: ОТСУТСТВУЮЩИЕ ПАТОЛОГИИ

ГЛАВА 7. «РАДИКАЛЬНОЕ ЗЛО» I. «РАДИКАЛЬНОЕ ЗЛО» В СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА II. КАНТ О ЗЛЕ: НЕОБХОДИМОСТЬ БОЛЕЕ ПОЛНОЙ ТЕОРИИ III. ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ IV. РОЖДЕНИЕ ЗАБОТЫ ИЗ ДУХА ЛЮБВИ V. ИГРА И ПРОЕКЦИЯ VI. ПРОЕЦИРУЕМОЕ ОТВРАЩЕНИЕ И СЕГМЕНТАЦИЯ: ГУРА И БЕГЛЫЙ РАБ VII. АВТОРИТЕТ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ: ПОДПОРКИ ДЛЯ ЗЛА



Часть III. Публичные эмоции

ВВЕДЕНИЕ К ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ

ГЛАВА 8. ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА I. ДВУЛИКАЯ ПРИРОДА ПАТРИОТИЗМА II. ПОЧЕМУ ПАТРИОТИЗМ? III. СЦИЛЛА: ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ЦЕННОСТИ, ПРИНУЖДЕНИЕ СОВЕСТИ, НЕКРИТИЧЕСКАЯ ГОМОГЕННОСТЬ IV. ХАРИБДА: «РАЗБАВЛЕННАЯ МОТИВАЦИЯ» V. ИСТОРИЯ: ВАШИНГТОН, ЛИНКОЛЬН, КИНГ, ГАНДИ, НЕРУ VI. ИНДИЯ: ДВА ГИМНА, ДВА ФЛАГА VII. ПАТРИОТИЗМ В ШКОЛАХ: СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ VIII. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ

ГЛАВА 9. ДРАМАТИЧЕСКИЕ И КОМИЧЕСКИЕ ПРАЗДНЕСТВА I. ТЕАТР ТЕЛА II. ТРАГИЧЕСКОЕ ЗРИТЕЛЬСКОЕ СОЗЕРЦАНИЕ И ДОЛЖНОЕ СОСТРАДАНИЕ III. ТРАГИЧЕСКИЕ ДИЛЕММЫ И ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРАВА IV. КОМЕДИЯ И ТО ХОРОШЕЕ, ЧТО ЕСТЬ В ЖИЗНИ V. СОЗЕРЦАНИЕ ТРАГЕДИИ В СОВРЕМЕННЫХ ДЕМОКРАТИЯХ VI. КОМИЧЕСКИЕ ПРАЗДНЕСТВА

ГЛАВА 10. ВРАГИ СОСТРАДАНИЯ I. СОСТРАДАНИЕ В ОСАДНОМ ПОЛОЖЕНИИ II. СОСТРАДАНИЕ ПРОТИВ САМОГО СЕБЯ III. СТРАХ: ОГРАНИЧИВАЮЩАЯ ЭМОЦИЯ IV. ЗАВИСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ: ОБЩИЙ ПРОЕКТ V. СТЫД И СТИГМА VI. НАСАЖДЕНИЕ СОЮЗОВ ДРУЗЕЙ

ГЛАВА 11. ПОЧЕМУ ЛЮБОВЬ ВАЖНА ДЛЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ I. ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ «ГРАЖДАНСКОЙ РЕЛИГИИ» II. ИДЕАЛЬНОЕ И РЕАЛЬНОЕ III. ЧАСТНОЕ И ОБЩЕЕ IV. ГРАЖДАНСКАЯ КУЛЬТУРА И «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ» V. СОДЕРЖАНИЕ И СВОБОДА VI. ПРИСУЩЕЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ



ПРИЛОЖЕНИЕ. ТЕОРИЯ ЭМОЦИЙ, ЭМОЦИИ В МУЗЫКЕ

БЛАГОДАРНОСТИ

ЛИТЕРАТУРА