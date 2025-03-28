Ця книжка - посібник про те, як вести духовне життя. У ній ідеться не стільки про кроки до просвітлення, скільки про практики серця. Не про послідовні етапи розвитку, а про рухи - від того, що поневолює й руйнує, до визволення та життя. Ця книжка описує психодуховні зміни, суперечності й порухи, притаманні тим, хто прагне вести духовне життя у світі, який без уішну змінюється і перебуває у безперервному русі. У ній запропоновано духовні настанови щодо того, як зійти від розуму до серця й жити там, у самісінькому осерді - у місці, де мешкає Бог.

«Духовне формування дарує можливості ввійти до самісінького осердя свого серця й пізнати всю складність свого внутрішнього світу», - писав Генрі Ноуен, один із найпопулярніших наприкінці XX століття авторів духовної літератури, праці якого вирізняються особливою ясністю та чіткістю. Генрі - автор понад сорока книжок на тему християнської духовності. Ця книжка містить його вчення й особисті приклади, пов’язані з «дорогою серця» - шляхом, що веде від розуму до серця, де нас формує Святий Дух. Душпастир, психолог, викладач і дослідник-новатор у галузі пастирської психології, Генрі Ноуен - це надійний провідник у царині, яку традиційно називають духовним формуванням.

Якримо-католик, Ноуен успадкував багату традицію духовного формування в рамках католицької містичної теології, що розглядає це поняття як поступальний рух і використання окремих практик, які ведуть до духовної злуки. Пізніше, ставши психологом, Ноуен виробив радше психодинамічне розуміння внутрішніх полярностей людської душі, які він виявив у серці – глибинному єстві, або ж духовному осередді людини, де фізичне, психічне й емоційне життя зливаються воєдино у стосунках із Богом. Зміни стануться тоді, коли ми краще зрозуміємо ці внутрішні крайнощі та скеруємо їх до Бога. Якщо людина відкриє своє серце перед порухами Святого Духа й чутливо на них реагуватиме, то неодмінно стане на шлях здорового духовного формування.

Розмірковуючи над власним духовним досвідом та досвідом інших, Ноуен визначив особисті й універсальні риси внутрішнього світу, пов’язані з духовним формуванням. У своїй першій книжці «Близькість: есе з пастирської психології» він зосередився на внутрішній динаміці страху, сорому, вразливості, ідентичності, самоповаги, тривоги, любові й надії. На його думку, ці психологічні й духовні полярності стають поштовхом до змін підчас духовної мандрівки. Виокремивши конкретні риси внутрішнього світу, Генрі визначив відповідні прийоми й порухи на шляху духовного розвитку - від цієї риси до тієї, від того, що поневолює й руйнує, до того, що визволяє і дарує життя. До прикладу, у своїй книжці «Осягання» Ноуен пише, що перший порух - це рух від самотності до усамітнення, коли потрібно навчитися перебувати в тиші; другий - від ворожості до гостинності, коли треба опанувати практику служіння; третій - від життєвої ілюзії до молитви серця, що потребує споглядальної молитви й розважання у спільноті.

Ноуен Генрі - Духовне формування - Іти вслід за рухами Святого Духа

Пер. з англ. Ганна Лелів, Андрій Маслюх. - К.: Єфетов О.В. (Вид. група «Нард»), 2016, - 216 с.

ISBN 978-966-8795-30-5

Ноуен Генрі - Духовне формування – Зміст

ПОДЯКИ

ПЕРЕДМОВА: Про що ця книжка

ВСТУП: Духовне формування: шлях серця

ЧАСТИНА ПЕРША: Перші рухи

РОЗДІЛ І: Від тьмяного до прозорого

РОЗДІЛ II: Від ілюзії до молитви

ЧАСТИНА ДРУГА: Рухи на середині шляху

РОЗДІЛ III: Від смутку до радості

РОЗДІЛ IV: Від обурення до вдячності

РОЗДІЛ V: Від страху до любові

ЧАСТИНА ТРЕТЯ: Зрілі рухи

РОЗДІЛ VI: Від вилучення до залучення

РОЗДІЛ VII: Від заперечення смерті до приязні з нею

ЕПІЛОГ: Мандрівка всередину, мандрівка назовні

ДОДАТОК: Роль Ноуена в теорії духовного розвитку

Для подальшого читання

Примітки

Джерела