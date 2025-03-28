Нувен Генри - Духовне формування
Ця книжка - посібник про те, як вести духовне життя. У ній ідеться не стільки про кроки до просвітлення, скільки про практики серця. Не про послідовні етапи розвитку, а про рухи - від того, що поневолює й руйнує, до визволення та життя. Ця книжка описує психодуховні зміни, суперечності й порухи, притаманні тим, хто прагне вести духовне життя у світі, який без уішну змінюється і перебуває у безперервному русі. У ній запропоновано духовні настанови щодо того, як зійти від розуму до серця й жити там, у самісінькому осерді - у місці, де мешкає Бог.
«Духовне формування дарує можливості ввійти до самісінького осердя свого серця й пізнати всю складність свого внутрішнього світу», - писав Генрі Ноуен, один із найпопулярніших наприкінці XX століття авторів духовної літератури, праці якого вирізняються особливою ясністю та чіткістю. Генрі - автор понад сорока книжок на тему християнської духовності. Ця книжка містить його вчення й особисті приклади, пов’язані з «дорогою серця» - шляхом, що веде від розуму до серця, де нас формує Святий Дух. Душпастир, психолог, викладач і дослідник-новатор у галузі пастирської психології, Генрі Ноуен - це надійний провідник у царині, яку традиційно називають духовним формуванням.
Якримо-католик, Ноуен успадкував багату традицію духовного формування в рамках католицької містичної теології, що розглядає це поняття як поступальний рух і використання окремих практик, які ведуть до духовної злуки. Пізніше, ставши психологом, Ноуен виробив радше психодинамічне розуміння внутрішніх полярностей людської душі, які він виявив у серці – глибинному єстві, або ж духовному осередді людини, де фізичне, психічне й емоційне життя зливаються воєдино у стосунках із Богом. Зміни стануться тоді, коли ми краще зрозуміємо ці внутрішні крайнощі та скеруємо їх до Бога. Якщо людина відкриє своє серце перед порухами Святого Духа й чутливо на них реагуватиме, то неодмінно стане на шлях здорового духовного формування.
Розмірковуючи над власним духовним досвідом та досвідом інших, Ноуен визначив особисті й універсальні риси внутрішнього світу, пов’язані з духовним формуванням. У своїй першій книжці «Близькість: есе з пастирської психології» він зосередився на внутрішній динаміці страху, сорому, вразливості, ідентичності, самоповаги, тривоги, любові й надії. На його думку, ці психологічні й духовні полярності стають поштовхом до змін підчас духовної мандрівки. Виокремивши конкретні риси внутрішнього світу, Генрі визначив відповідні прийоми й порухи на шляху духовного розвитку - від цієї риси до тієї, від того, що поневолює й руйнує, до того, що визволяє і дарує життя. До прикладу, у своїй книжці «Осягання» Ноуен пише, що перший порух - це рух від самотності до усамітнення, коли потрібно навчитися перебувати в тиші; другий - від ворожості до гостинності, коли треба опанувати практику служіння; третій - від життєвої ілюзії до молитви серця, що потребує споглядальної молитви й розважання у спільноті.
Ноуен Генрі - Духовне формування - Іти вслід за рухами Святого Духа
Пер. з англ. Ганна Лелів, Андрій Маслюх. - К.: Єфетов О.В. (Вид. група «Нард»), 2016, - 216 с.
ISBN 978-966-8795-30-5
Ноуен Генрі - Духовне формування – Зміст
ПОДЯКИ
ПЕРЕДМОВА: Про що ця книжка
ВСТУП: Духовне формування: шлях серця
ЧАСТИНА ПЕРША: Перші рухи
РОЗДІЛ І: Від тьмяного до прозорого
РОЗДІЛ II: Від ілюзії до молитви
ЧАСТИНА ДРУГА: Рухи на середині шляху
РОЗДІЛ III: Від смутку до радості
РОЗДІЛ IV: Від обурення до вдячності
РОЗДІЛ V: Від страху до любові
ЧАСТИНА ТРЕТЯ: Зрілі рухи
РОЗДІЛ VI: Від вилучення до залучення
РОЗДІЛ VII: Від заперечення смерті до приязні з нею
ЕПІЛОГ: Мандрівка всередину, мандрівка назовні
ДОДАТОК: Роль Ноуена в теорії духовного розвитку
Для подальшого читання
Примітки
Джерела
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