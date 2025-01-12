Автор выстроил свои размышления о миротворчестве вокруг трёх основных тем: молитва, сопротивление и сообщество. Он говорит о миротворчестве в контексте современного мира, который готов вот-вот себя уничтожить, — в контексте мира, где выбирать приходится уже не между миром и войной, а между миром и концом истории. В таком мире древний призыв к молитве, сопротивлению и жизни в сообществе воистину становится радикально новым.

Генри Нувен – Миротворчество

Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2022. - 160 с.

ISBN 978-5-88869-350-6

Генри Нувен – Миротворчество – Содержание

Введение

Глава I. Молитва

Глава II. Сопротивление

Глава III. Сообщество

Заключение