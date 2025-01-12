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Нувен - Миротворчество

Нувен - Миротворчество
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling

Автор выстроил свои размышления о миротворчестве вокруг трёх основных тем: молитва, сопротивление и сообщество. Он говорит о миротворчестве в контексте современного мира, который готов вот-вот себя уничтожить, — в контексте мира, где выбирать приходится уже не между миром и войной, а между миром и концом истории. В таком мире древний призыв к молитве, сопротивлению и жизни в сообществе воистину становится радикально новым.

Генри Нувен – Миротворчество

Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2022. - 160 с.
ISBN 978-5-88869-350-6

Генри Нувен – Миротворчество – Содержание

Введение

  • Глава I. Молитва

  • Глава II. Сопротивление

  • Глава III. Сообщество

Заключение

Views 278
Rating 5.0 / 5
Added 12.01.2025
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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