Умом я понимал, что никакие человеческие отношения не способны утолить глубинную тоску моего сердца. Я прекрасно знал, что лишь Бог может дать то, чего я так желаю. Я сознавал, что иду тем путем, который не может разделить со мной никто, кроме Иисуса, но все эти доводы не могли облегчить мою боль.

Вскоре я понял, что не смогу вынести эту муку, помрачающую мой разум и дух, если не оставлю на время общину и не вверю себя людям, которые смогут вывести меня к новым горизонтам свободы. Особой милостью Божьей мне были дарованы место, где я мог получить ту духовную и душевную поддержку, в которой нуждался, и люди, готовые ее оказать.

Следующие полгода прошли для меня в борениях между жизнью и смертью, которые казались нескончаемыми. Но рядом со мной были два наставника, которые никогда не оставляли меня. Бережно поддерживая, как будто я был израненным ребенком, они вели меня от одного дня к другому.

На удивление, я не утратил способности писать. По правде говоря, творчество стало частью моей борьбы за выживание. Мои записи помогали мне отстраниться от своей боли и не захлебнуться в отчаянии. Практически ежедневно, обычно сразу же после встречи с моими наставниками, я записывал для себя короткое правило - «духовный императив». Это был наказ себе, родившийся во время нашего общения, обращенный к моему сердцу и не предназначенный ни для кого больше.

Нувен Генри - Внутренний голос любви - Путь от отчаяния к свободе

Москва: Издательство Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2012г. - 102 с.

ISBN 978-5-89647-283-4

Нувен Генри - Внутренний голос любви. Путь от отчаяния к свободе - Содержание

Благодарности

Введение

Совет читателю

Не убегай от своей раны

Держись обетования

Перестань угождать

Доверяй внутреннему голосу

Обрати свой плач внутрь

Всегда возвращайся к незыблемому основанию

Установи границы для своей любви

Давай даром

Приди домой

Прими ограниченность других людей

Верь в место единения

Доверяй своей интуиции

Приведи домой свое тело

Войди в новую страну

Пребывай там, где с тобой Бог

Доверяй своим духовным наставникам

Войди в место своей боли

Открой себя для изначальной любви

Признай свое бессилие

Постигни новую духовность

Свободно посмотри на свое прошлое

Найди источник своего одиночества

Возвращайся на дорогу, ведущую к свободе

Позволь Иисусу преобразить тебя

Признай свои чувства

Следуй своему предназначению

Береги связь с общиной

Останься наедине со своей болью

Терпеливо пребывай в «еще не ...»

Продолжай идти к полному воплощению

Научись видеть себя в истинном свете

Прими всю любовь, что приходит к тебе

Осознай, что ты — часть целого

Люби всем сердцем

Стой прямо в своем горе

Пусть бездна с бездной говорит

Познай полное принятие

Утвердись в своем особом месте среди собратьев

Утвердись в том, что ты — дитя Божье

Прими свою боль Осознай себя воистину любимым

Оберегай свою чистоту

Пусть лев и ягненок лежат рядом

Иди к подлинной дружбе

Доверяй своим друзьям

Будь хозяином в собственной крепости

Перестань отвергать себя

Возьми свой крест

Оставайся верен Божьему зову

Провозглашай победу

Встречай врага без страха

Продолжай искать общения

Отделяй подлинную боль от мнимой

Чаще повторяй «Господи, будь милостив ко мне»

Пусть через тебя говорит Бог

Знай, что тебе всегда рады

Позволь своей боли влиться в боль всего человечества

Отдай свои планы и намерения Богу

Позволь тем, кто любит тебя, помочь тебе умереть

Поверь в целительную силу сердца

Спрячь на время свое сокровище

Неустанно выбирай Бога

Заключение