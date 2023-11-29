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Нувен Генри - Внутренний голос любви

Нувен Генри - Внутренний голос любви - Путь от отчаяния к свободе
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling

Умом я понимал, что никакие человеческие отношения не способны утолить глубинную тоску моего сердца. Я прекрасно знал, что лишь Бог может дать то, чего я так желаю. Я сознавал, что иду тем путем, который не может разделить со мной никто, кроме Иисуса, но все эти доводы не могли облегчить мою боль.

Вскоре я понял, что не смогу вынести эту муку, помрачающую мой разум и дух, если не оставлю на время общину и не вверю себя людям, которые смогут вывести меня к новым горизонтам свободы. Особой милостью Божьей мне были дарованы место, где я мог получить ту духовную и душевную поддержку, в которой нуждался, и люди, готовые ее оказать.

Следующие полгода прошли для меня в борениях между жизнью и смертью, которые казались нескончаемыми. Но рядом со мной были два наставника, которые никогда не оставляли меня. Бережно поддерживая, как будто я был израненным ребенком, они вели меня от одного дня к другому.

На удивление, я не утратил способности писать. По правде говоря, творчество стало частью моей борьбы за выживание. Мои записи помогали мне отстраниться от своей боли и не захлебнуться в отчаянии. Практически ежедневно, обычно сразу же после встречи с моими наставниками, я записывал для себя короткое правило - «духовный императив». Это был наказ себе, родившийся во время нашего общения, обращенный к моему сердцу и не предназначенный ни для кого больше.

Нувен Генри - Внутренний голос любви - Путь от отчаяния к свободе

Москва: Издательство Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2012г. - 102 с.

ISBN 978-5-89647-283-4

Нувен Генри - Внутренний голос любви. Путь от отчаяния к свободе - Содержание

Благодарности

Введение

Совет читателю

  • Не убегай от своей раны

  • Держись обетования

  • Перестань угождать

  • Доверяй внутреннему голосу

  • Обрати свой плач внутрь

  • Всегда возвращайся к незыблемому основанию

  • Установи границы для своей любви

  • Давай даром

  • Приди домой

  • Прими ограниченность других людей

  • Верь в место единения

  • Доверяй своей интуиции

  • Приведи домой свое тело

  • Войди в новую страну

  • Пребывай там, где с тобой Бог

  • Доверяй своим духовным наставникам

  • Войди в место своей боли

  • Открой себя для изначальной любви

  • Признай свое бессилие

  • Постигни новую духовность

  • Свободно посмотри на свое прошлое

  • Найди источник своего одиночества

  • Возвращайся на дорогу, ведущую к свободе

  • Позволь Иисусу преобразить тебя

  • Признай свои чувства

  • Следуй своему предназначению

  • Береги связь с общиной

  • Останься наедине со своей болью

  • Терпеливо пребывай в «еще не ...»

  • Продолжай идти к полному воплощению

  • Научись видеть себя в истинном свете

  • Прими всю любовь, что приходит к тебе

  • Осознай, что ты — часть целого

  • Люби всем сердцем

  • Стой прямо в своем горе

  • Пусть бездна с бездной говорит

  • Познай полное принятие

  • Утвердись в своем особом месте среди собратьев

  • Утвердись в том, что ты — дитя Божье

  • Прими свою боль Осознай себя воистину любимым

  • Оберегай свою чистоту

  • Пусть лев и ягненок лежат рядом

  • Иди к подлинной дружбе

  • Доверяй своим друзьям

  • Будь хозяином в собственной крепости

  • Перестань отвергать себя

  • Возьми свой крест

  • Оставайся верен Божьему зову

  • Провозглашай победу

  • Встречай врага без страха

  • Продолжай искать общения

  • Отделяй подлинную боль от мнимой

  • Чаще повторяй «Господи, будь милостив ко мне»

  • Пусть через тебя говорит Бог

  • Знай, что тебе всегда рады

  • Позволь своей боли влиться в боль всего человечества

  • Отдай свои планы и намерения Богу

  • Позволь тем, кто любит тебя, помочь тебе умереть

  • Поверь в целительную силу сердца

  • Спрячь на время свое сокровище

  • Неустанно выбирай Бога

Заключение

Views 4 232
Rating 5.0 / 5
Added 29.11.2023
Author brat Vital
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5.0/5 (10)

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