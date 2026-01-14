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Нувен - Возвращение блудного сына

Нувен - Возвращение блудного сына
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling

Книга Генри Нувена поможет всем страдающим от одиночества, отчаяния, зависти и гнева по-новому взглянуть на темы возвращения домой, утверждения в вере и примирения. Здесь необычайно живо и актуально представлено явленное в библейской притче откровение, призыв любить, как отец, и быть любимым, как сын. Эта книга станет путеводной звездой и источником вдохновения для всех тех, кто уже вступил или лишь намеревается вступить на путь духовных исканий и стремится при этом избежать заблуждений.

Генри Нувен - Возвращение блудного сына

Перевод с английского: Олег Корнеев, Эвелина Янзина
Серия «Современная апологетика»
М., Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2002 г. - 170 с.
ISBN 5-89647-060-6

Генри Нувен - Возвращение блудного сына - Содержание

  • История двух сыновей и их отца

  • Пролог: Встреча с картиной

  • Предисловие: Младший сын, старший сын, отец

ЧАСТЬ I: МЛАДШИЙ СЫН

  • 1. Рембрандт и младший сын

  • 2. Младший сын уходит

  • 3. Возвращение младшего сына

ЧАСТЬ II: СТАРШИЙ СЫН

  • 4. Рембрандт и старший сын

  • 5. Уход старшего сына

  • 6. Возвращение старшего сына

ЧАСТЬ III: ОТЕЦ

  • 7. Рембрандт и отец

  • 8. Радушный прием отца

  • 9. Отец призывает на празднество

  • Заключение: Стать отцом

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Added 14.01.2026
Author brat christifid
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