Нувен - Возвращение блудного сына
Книга Генри Нувена поможет всем страдающим от одиночества, отчаяния, зависти и гнева по-новому взглянуть на темы возвращения домой, утверждения в вере и примирения. Здесь необычайно живо и актуально представлено явленное в библейской притче откровение, призыв любить, как отец, и быть любимым, как сын. Эта книга станет путеводной звездой и источником вдохновения для всех тех, кто уже вступил или лишь намеревается вступить на путь духовных исканий и стремится при этом избежать заблуждений.
Генри Нувен - Возвращение блудного сына
Перевод с английского: Олег Корнеев, Эвелина Янзина
Серия «Современная апологетика»
М., Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2002 г. - 170 с.
ISBN 5-89647-060-6
Генри Нувен - Возвращение блудного сына - Содержание
История двух сыновей и их отца
Пролог: Встреча с картиной
Предисловие: Младший сын, старший сын, отец
ЧАСТЬ I: МЛАДШИЙ СЫН
1. Рембрандт и младший сын
2. Младший сын уходит
3. Возвращение младшего сына
ЧАСТЬ II: СТАРШИЙ СЫН
4. Рембрандт и старший сын
5. Уход старшего сына
6. Возвращение старшего сына
ЧАСТЬ III: ОТЕЦ
7. Рембрандт и отец
8. Радушный прием отца
9. Отец призывает на празднество
Заключение: Стать отцом
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