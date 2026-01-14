Книга Генри Нувена поможет всем страдающим от одиночества, отчаяния, зависти и гнева по-новому взглянуть на темы возвращения домой, утверждения в вере и примирения. Здесь необычайно живо и актуально представлено явленное в библейской притче откровение, призыв любить, как отец, и быть любимым, как сын. Эта книга станет путеводной звездой и источником вдохновения для всех тех, кто уже вступил или лишь намеревается вступить на путь духовных исканий и стремится при этом избежать заблуждений.

Генри Нувен - Возвращение блудного сына

Перевод с английского: Олег Корнеев, Эвелина Янзина

Серия «Современная апологетика»

М., Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2002 г. - 170 с.

ISBN 5-89647-060-6

Генри Нувен - Возвращение блудного сына - Содержание

История двух сыновей и их отца

Пролог: Встреча с картиной

Предисловие: Младший сын, старший сын, отец

ЧАСТЬ I: МЛАДШИЙ СЫН

1. Рембрандт и младший сын

2. Младший сын уходит

3. Возвращение младшего сына

ЧАСТЬ II: СТАРШИЙ СЫН

4. Рембрандт и старший сын

5. Уход старшего сына

6. Возвращение старшего сына

ЧАСТЬ III: ОТЕЦ