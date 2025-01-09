Ньюберг - Наш мозг и просветление
Просветление — это не только удел восточных монахов. По мнению Ньюберга и Уолдмана, это биологический потенциал, заложенный в каждом из нас. В ходе масштабного исследования авторы просканировали мозг сотен людей, переживших внезапные озарения, и обнаружили общие закономерности. Просветление — это момент, когда мозг совершает «квантовый скачок», радикально меняя восприятие реальности и самого себя. Книга объясняет, как подготовить свой разум к такому опыту, используя научно обоснованные стратегии, которые ведут к снижению тревоги, росту интеллекта и ощущению глубокого покоя.
Эндрю Ньюберг - Марк Роберт Уолдман - Наш мозг и просветление. Нейробиология самопознания и совершенства
Москва: Эксмо, 2017. – 320с.
ISBN: 978-5-699-92244-4
Эндрю Ньюберг - Марк Роберт Уолдман - Наш мозг и просветление. Нейробиология самопознания и совершенства - Содержание
Благодарности
От авторов
Часть первая. Истоки Просветления
1. Просветление «трудного ребенка»
Мой путь в неведомое - Бескрайний океан сомнений… и блаженства - Зачем мне Просветление? - Сеть для Просветления - Мой «просветленный» мозг - Просветление «реально»
2. Что такое Просветление?
Просветление, великое и малое - Мистическое Просветление. Восток - Мистическое просветление. Запад - Рациональное просветление. Запад - Духовное просветление. Америка - Психологическое просветление - Просветление и мозг - Снимки Просветления
3. На что похоже Просветление?
Исследование духовных переживаний - Элементы Просветления - Уникальность Просветления - Реальность Просветления - Необратимость Просветления
4. Просветление без Бога
Просветление без Бога? - Светский язык Просветления - Просветление и наркотики - Просветление? Без обмана? Шаг вперед!
5. Спектр осознания
Как мозг ведет вас к Просветлению - Духовные практики. Подготовка мозга к Просветлению - Как представить цепочку Просветления в вашем мозге - Спектр осознания - Уровни осознания. Краткий очерк
Часть вторая. Дороги к Просветлению
6. Связь со сверхъестественным
Связь со Святым Духом - Мудрость умерших? - Что на уме у медиума? - Когда вами движет дух - «Поток», влекущий к Просветлению - Опишите свой путь к Просветлению
7. Изменение сознания у других людей
Могут ли мысли исцелять? - Паранормальные явления действительно происходят! - Тони Роббинс и благодать единства - Сила одарять благодатью - Бессилие получить благодать - Изменение собственного сознания
8. Открой свое сердце
Традиционный ислам - Изначальное имя Бога - Мистический ислам - В голове у суфия - Молитва по привычке - Есть ли в мозге «кнопки» Просветления? - Не молись, когда не веришь - Битва с темной стороной
9. Вера в преображение
Практика смирения - Терпимость и принятие - Избавление от старых установок - Чем добрее, тем терпимее - Умение прощать меняет ваше «я» - Гибкость убеждений
Часть третья. Все ближе к Просветлению
10. Подготовка к Просветлению
История Марка - Желание, смирение и нейронный резонанс - Осознанная медитация
11. Усиление переживаний
Медицинский совет - «Нечто» обращается в «ничто» - Автоматическое письмо - «Ом», милый «ом» - Мощь движения и ритма - Власть ритуала - Где он, лучший ритуал? - Ваш личный зикр - Танцуй, стремясь к блаженству! - Возвращение в «здесь и сейчас»
12. Просветление для каждого из нас
Приложение. Арсенал для Просветления
Примечания
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