Ньюберг - Наш мозг и просветление

Просветление — это не только удел восточных монахов. По мнению Ньюберга и Уолдмана, это биологический потенциал, заложенный в каждом из нас. В ходе масштабного исследования авторы просканировали мозг сотен людей, переживших внезапные озарения, и обнаружили общие закономерности. Просветление — это момент, когда мозг совершает «квантовый скачок», радикально меняя восприятие реальности и самого себя. Книга объясняет, как подготовить свой разум к такому опыту, используя научно обоснованные стратегии, которые ведут к снижению тревоги, росту интеллекта и ощущению глубокого покоя.

Эндрю Ньюберг - Марк Роберт Уолдман - Наш мозг и просветление. Нейробиология самопознания и совершенства

Москва: Эксмо, 2017. – 320с.

ISBN: 978-5-699-92244-4

Эндрю Ньюберг - Марк Роберт Уолдман - Наш мозг и просветление. Нейробиология самопознания и совершенства - Содержание

Благодарности

От авторов

Часть первая. Истоки Просветления

1. Просветление «трудного ребенка» Мой путь в неведомое - Бескрайний океан сомнений… и блаженства - Зачем мне Просветление? - Сеть для Просветления - Мой «просветленный» мозг - Просветление «реально»

2. Что такое Просветление? Просветление, великое и малое - Мистическое Просветление. Восток - Мистическое просветление. Запад - Рациональное просветление. Запад - Духовное просветление. Америка - Психологическое просветление - Просветление и мозг - Снимки Просветления

3. На что похоже Просветление? Исследование духовных переживаний - Элементы Просветления - Уникальность Просветления - Реальность Просветления - Необратимость Просветления

4. Просветление без Бога Просветление без Бога? - Светский язык Просветления - Просветление и наркотики - Просветление? Без обмана? Шаг вперед!

5. Спектр осознания Как мозг ведет вас к Просветлению - Духовные практики. Подготовка мозга к Просветлению - Как представить цепочку Просветления в вашем мозге - Спектр осознания - Уровни осознания. Краткий очерк



Часть вторая. Дороги к Просветлению

6. Связь со сверхъестественным Связь со Святым Духом - Мудрость умерших? - Что на уме у медиума? - Когда вами движет дух - «Поток», влекущий к Просветлению - Опишите свой путь к Просветлению

7. Изменение сознания у других людей Могут ли мысли исцелять? - Паранормальные явления действительно происходят! - Тони Роббинс и благодать единства - Сила одарять благодатью - Бессилие получить благодать - Изменение собственного сознания

8. Открой свое сердце Традиционный ислам - Изначальное имя Бога - Мистический ислам - В голове у суфия - Молитва по привычке - Есть ли в мозге «кнопки» Просветления? - Не молись, когда не веришь - Битва с темной стороной

9. Вера в преображение Практика смирения - Терпимость и принятие - Избавление от старых установок - Чем добрее, тем терпимее - Умение прощать меняет ваше «я» - Гибкость убеждений



Часть третья. Все ближе к Просветлению

10. Подготовка к Просветлению История Марка - Желание, смирение и нейронный резонанс - Осознанная медитация

11. Усиление переживаний Медицинский совет - «Нечто» обращается в «ничто» - Автоматическое письмо - «Ом», милый «ом» - Мощь движения и ритма - Власть ритуала - Где он, лучший ритуал? - Ваш личный зикр - Танцуй, стремясь к блаженству! - Возвращение в «здесь и сейчас»

12. Просветление для каждого из нас

Приложение. Арсенал для Просветления

Примечания