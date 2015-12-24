Исаак Ньютон - Замечания на книгу пророка Даниила и Апокалипсис Иоанна - репринт 1915 г

ОТЪ ПЕРЕВОДЧИКА

ПРИБАВЛЕНІЕ

Даниил получил воспитание в школе вавилонских звездочетов и волхвов. Поэтому в его пророчестве много астрономического элемента. Сталкиваясь с первыми воодушевлениями человеческой гордыни, которая потом вылилась в четырех последовательных монархиях — вавилонской, персидской, македонской и римской, Даниил обличил их тщету и изрек свое предвещание о грядущем Богочеловеке. При этом Даниил пользовался хронологическими концепциями вавилонской небесной науки. Вот почему дискурсии Ньютона о книге Даниила являются сугубо интересными. Некоторые главы книги Ньютона до сих пор сохранили полную цену и могут служить неувядаемыми образцами точности и силы мысли. Таковы главы о «семидесяти седминах», о годе рождения Иисуса Христа, вычисления о количестве лет земного служения Спасителя, о временах празднования Иудейской Пасхи по данным Евангелия.

К сожалению, собственно исторические соображения Ньютона не могут удовлетворить современного читателя. И это зависит не от того, что Ньютон не имел под руками достаточного количества источников. Напротив, его сведения обширны и точны. Но дело в том, что все его старания применить пророческие символы к тем, а не иным историческим событиям внешни и мало убедительны. Они не задевают ни сокровенной правды пророческих образов, ни внутренней сути прошлых событий. Его суждения о римской империи, о македонском царстве, о персидском владычестве, о папстве, о Византии, может быть, и верны, но безсильны, так как не объясняют самого существенного в этих всеобъемлющих построениях.

В толковании же на Апокалипсис мысль Ньютона о Иерусалимском храме очень ценна и могла бы послужить путеводною нитью для наших толкователей. Символическое значение разных частей храма до сих пор мало вами понято. Храм знаменовал грядущего в мир Богочеловека. Как Мессия должен был быть единородным, так и храм мог быть только один. Будущая судьба христианского человечества, т. е. человечества после искупления, вся строится на факте пришедшего и пострадавшего Богочеловека. Поэтому символика храма имеет онтологическое значение, и таинственный смысл истории христианских народов должен с ней совпадать. Мысль — замечательная по глубине. И рядом с этим ошибки, которые невольно хочется отнести к досадной категории ignoratio facti. Но, конечно, тут причины заблуждения гораздо интимнее и тоньше, так как почти все суждения Ньютона о Церкви святоотеческих времен ошибочны. Чем объяснить эту слабость?