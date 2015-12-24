Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Ньютон - Замечания на книгу пророка Даниила и Апокалипсис

Исаак Ньютон - Замечания на книгу пророка Даниила и Апокалипсис Иоанна - репринт 1915 г
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Eschatology, History, Cultural Studies Art
Настоящее сочинение Исаака Ньютона представляет собой точный и полный перевод, сделанный с английского издания этой книги, вышедшей в свет в 1733 году, т. е. спустя 6 лет после смерти автора.
Имя Исаака Ньютона окружено вечным сиянием такой мыслительной силы, что каждое слово его имеет исключительную ценность.
Основатель некоторых отраслей математики и физики, он вместе с тем величайший из великихъ астрономов.
Отличаясь с детства глубокой верой в Бога, а также нравственной чистотой, Ньютон подъ конец жизни направил свое внимание на богословсюе вопросы.
Из нихъ он выбрал книгу пророка Даниила и Апокалипсис святого ап. Иоанна.

Исаак Ньютон - Замечания на книгу пророка Даниила и Апокалипсис Иоанна - репринт издания Суворина 1915 г

ЗАМЪЧАНІЯ НА КНИГУ ПРОРОКА ДАНІИЛА И АПОКАЛИПСИСЪ СВ. ИОАННА
ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ
ПЕРЕВОДЪ СЪ АНГЛІЙСКАГО
Петроградъ
Изданіе Т-ва А. С. Суворина — «Новое время» 1915
(Файл очень качественный - новый набор)

Исаак Ньютон - Замечания на книгу пророка Даниила и Апокалипсис Иоанна - репринт издания Суворина 1915 г - Содержание

ОТЪ ПЕРЕВОДЧИКА

ЧАСТЬ I. ЗАМЪЧАНІЯ НА КНИГУ ПРОРОКА ДАНИИЛА

  • ГЛАВА I. О составителяхъ книгъ Ветхаго Завета
  • ГЛАВА II. О языке пророчествъ
  • ГЛАВА III. О видъніи истукана, сделаннаго изъ четырехъ металловъ
  • ГЛАВА IV. Видъніе четырехъ зверей
  • ГЛАВА V. О царствахъ, представленныхъ ногами истукана, изваянными изъ железа и глины
  • ГЛАВА VI. О десяти царствахъ, символизированныхъ десятью рогами четвертаго зверя
  • ГЛАВА VII. Объ одиннадцатомъ роге четвертаго зверя
  • ГЛАВА VIII. О власти 4-го зверя пророчества Даніила изменять времена и законы
  • ГЛАВА IX. О царствахъ, символизированныхъ въпророчестве Даніила въ образе овна и козла
  • ГЛАВА X. Пророчество о семидесяти седминахъ
  • ГЛАВА XI О времени рожденія и страданій Іисуса Христа
  • ГЛАВА XII. Исполненіе пророчества Даніила
  • ГЛАВА XIII. О царе, который будетъ поступать по своему произволу и возвеличится выше всякаго божества и будетъ воздавать честь Магуззимамъ и не уважать желаніе женщинъ
  • ГЛАВА XIV. О Магуззимахъ, которымъ поклонился царь, поступающій по своему произволу

ЧАСТЬ II. ЗАМЪЧАННІЯ НА АПОКАЛИПСИСЪ СВ. ІОАННА

  • ГЛАВА I. Введеніе. О времени написанія Апокалипсиса
  • ГЛАВА II. Объ отношеніи, въ которомъ Апокалипсисъ Іоанна находится къ закону Моисееву и поклоненію Богу въ храме
  • ГЛАВА III. Объ отношеніи Откровенія Іоанна къ пророчеству Даніила, и о предмете Откровенія
ПРИБАВЛЕНІЕ

Исаак Ньютон - Замечания на книгу пророка Даниила и Апокалипсис Иоанна - репринт издания Суворина 1915 г - От переводчика

Даниил получил воспитание в школе вавилонских звездочетов и волхвов. Поэтому в его пророчестве много астрономического элемента. Сталкиваясь с первыми воодушевлениями человеческой гордыни, которая потом вылилась в четырех последовательных монархиях — вавилонской, персидской, македонской и римской, Даниил обличил их тщету и изрек свое предвещание о грядущем Богочеловеке. При этом Даниил пользовался хронологическими концепциями вавилонской небесной науки. Вот почему дискурсии Ньютона о книге Даниила являются сугубо интересными. Некоторые главы книги Ньютона до сих пор сохранили полную цену и могут служить неувядаемыми образцами точности и силы мысли. Таковы главы о «семидесяти седминах», о годе рождения Иисуса Христа, вычисления о количестве лет земного служения Спасителя, о временах празднования Иудейской Пасхи по данным Евангелия.
К сожалению, собственно исторические соображения Ньютона не могут удовлетворить современного читателя. И это зависит не от того, что Ньютон не имел под руками достаточного количества источников. Напротив, его сведения обширны и точны. Но дело в том, что все его старания применить пророческие символы к тем, а не иным историческим событиям внешни и мало убедительны. Они не задевают ни сокровенной правды пророческих образов, ни внутренней сути прошлых событий. Его суждения о римской империи, о македонском царстве, о персидском владычестве, о папстве, о Византии, может быть, и верны, но безсильны, так как не объясняют самого существенного в этих всеобъемлющих построениях.
В толковании же на Апокалипсис мысль Ньютона о Иерусалимском храме очень ценна и могла бы послужить путеводною нитью для наших толкователей. Символическое значение разных частей храма до сих пор мало вами понято. Храм знаменовал грядущего в мир Богочеловека. Как Мессия должен был быть единородным, так и храм мог быть только один. Будущая судьба христианского человечества, т. е. человечества после искупления, вся строится на факте пришедшего и пострадавшего Богочеловека. Поэтому символика храма имеет онтологическое значение, и таинственный смысл истории христианских народов должен с ней совпадать. Мысль — замечательная по глубине. И рядом с этим ошибки, которые невольно хочется отнести к досадной категории ignoratio facti. Но, конечно, тут причины заблуждения гораздо интимнее и тоньше, так как почти все суждения Ньютона о Церкви святоотеческих времен ошибочны. Чем объяснить эту слабость?
Views 2 999
Rating 4.4 / 5
Added 24.12.2015
Author esxatos
Rate this publication:
4.4/5 (7)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books