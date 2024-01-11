Изумительную книгу даровал Господь в назидание человечеству, и чем более знакомишься с нею, тем более недоумеваешь: как может человек быть равнодушен к ней или, еще более, отрицать и ненавидеть ее? Лишь поверхностного ознакомления с историей осуществления ее, с тем необычайным путем, которым она пришла в наш мир, достаточно, чтобы убедить каждого с непредвзятым мнением в сверхъестественном происхождении Библии, в том, что нет в мире другой книги, равной Библии, нет книги, в осуществлении которой сверхъестественная сила проявилась с такой яркой очевидностью.

Миллионы и, пожалуй, биллионы разных книг находятся в обращении на книжном рынке мира и о каждой из них нам с достоверностью известно, когда и кем она написана, сколько изданий книга выдержала и когда сошла с литературной сцены.

Не так просто обстоит дело с Библией. Даже в настоящее время, когда необычайное количество трудов и усилий было затрачено на исследование вопроса об авторстве отдельных книг Библии, — многое в этой области остается для нас еще тайной. Мы не знаем еще с достоверностью, например, кто и когда написал книги Иова, Руфи, Есфири, книги Царств, Судей. Паралипоменон, мы не знаем еще авторов всех Псалмов и т. д.

О Библии. Заочные Библейские курсы Совета церквей евангельских христиан - баптистов. Дополнительная литература к «Введению в Ветхий Завет»

Издание Совета церквей евангельских христиан - баптистов, 1976. - 122 с.

О Библии. Заочные Библейские курсы Совета церквей евангельских христиан - баптистов. Дополнительная литература к «Введению в Ветхий Завет» - Содержание

Общие сведения о Библии

Ветхий Завет

Родословная таблица

Таблица царей и пророков

Бог - Хранитель откровений

Потерянные ценности

Слава

Урим и туммим

Стены человеческие

400 лет под властью священников

Карта. Раздел империи Александра Македонского

Маккавеи

Содержание