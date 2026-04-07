Сборник «О пламенеющем возвышенном. Различия и сходства между Юнгом и Лаканом» — это уникальный интеллектуальный проект, объединивший ведущих мировых психоаналитиков и теоретиков культуры для диалога между двумя самыми влиятельными школами глубинной психологии. В центре внимания авторов находится концепция возвышенного (the sublime) — того пограничного опыта, который захватывает дух, пугает и восхищает одновременно. Книга исследует, как юнгианский «нуминозный опыт» и архетипы соотносятся с лакановским «объектом желания», символическим порядком и концепцией пустоты. Это не просто теоретический спор, а попытка понять, почему человек тянется к невыразимому и как это стремление воплощается в искусстве, мифе и клинической практике.

Издание разделено на две части: «Теория» и «Культура». В первой части авторы проводят тонкие параллели между «Красной книгой» Юнга и семинарами Лакана, разбирая вопросы тревоги, наслаждения и интеграции инаковости. Вторая часть демонстрирует работу этих идей на конкретных примерах: от анализа «Франкенштейна» Мэри Шелли и музыки Оливье Мессиана до трагедий Софокла в советском контексте и прозы Джеймса Джойса. Книга доказывает, что, несмотря на различия в терминологии, обе школы ищут ответы на одни и те же фундаментальные вопросы о природе человеческого сознания и той силе, которая заставляет нас творить и созерцать «пламенеющее возвышенное».

О пламенеющем возвышенном - Под ред. Э. Кейсмент, Ф. Госса, Д. Нобуса

М. : Касталия, 2026. — 334 с.

ISBN 978-5-908110-28-0. Перевод О. Баляевой и Д. Огородникова.

О пламенеющем возвышенном - Содержание