О пламенеющем возвышенном

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, **Analytical/Depth Psychology

Сборник «О пламенеющем возвышенном. Различия и сходства между Юнгом и Лаканом» — это уникальный интеллектуальный проект, объединивший ведущих мировых психоаналитиков и теоретиков культуры для диалога между двумя самыми влиятельными школами глубинной психологии. В центре внимания авторов находится концепция возвышенного (the sublime) — того пограничного опыта, который захватывает дух, пугает и восхищает одновременно. Книга исследует, как юнгианский «нуминозный опыт» и архетипы соотносятся с лакановским «объектом желания», символическим порядком и концепцией пустоты. Это не просто теоретический спор, а попытка понять, почему человек тянется к невыразимому и как это стремление воплощается в искусстве, мифе и клинической практике.

Издание разделено на две части: «Теория» и «Культура». В первой части авторы проводят тонкие параллели между «Красной книгой» Юнга и семинарами Лакана, разбирая вопросы тревоги, наслаждения и интеграции инаковости. Вторая часть демонстрирует работу этих идей на конкретных примерах: от анализа «Франкенштейна» Мэри Шелли и музыки Оливье Мессиана до трагедий Софокла в советском контексте и прозы Джеймса Джойса. Книга доказывает, что, несмотря на различия в терминологии, обе школы ищут ответы на одни и те же фундаментальные вопросы о природе человеческого сознания и той силе, которая заставляет нас творить и созерцать «пламенеющее возвышенное».

О пламенеющем возвышенном - Под ред. Э. Кейсмент, Ф. Госса, Д. Нобуса

М. : Касталия, 2026. — 334 с.
ISBN 978-5-908110-28-0. Перевод О. Баляевой и Д. Огородникова.

О пламенеющем возвышенном - Содержание

  • Литературный анализ: Психоаналитическое прочтение Виктора Франкенштейна как субъекта, преследующего невозможный Объект Желания.

  • Музыка и транс: Исследование квартета «На конец времени» Мессиана как опыта соприкосновения с возвышенным через звук.

  • Политическая мифология: Глава о «Советских Антигонах» — о том, как поэты вступают в конфликт с государственным Символическим порядком.

  • Джойс и Постмодернизм: Лакановско-юнгианский взгляд на рассказ «Мертвые», исследующий границы памяти и желания.

  • Германский эпос: «Песнь о Нибелунгах» как воплощение национального мифа через эстетику возвышенного.

Added 07.04.2026
