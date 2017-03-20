Обращенные к Пречистой песнопения именуют Ее и Заступницей, и Покровительницей, и Утешительницей и Ходатаицей. Ее иконы называются — «Неувядаемый Цвет», «Неупиваемая Чаша», «Живоносный Источник», «Споручница грешных», «Гора нерукосечная», «Благодатное Небо», «Неопалимая Купина», «Нечаянная Радость»... Одно толь ко перечисление этих названий уже звучит как прекрасный гимн русского народа в честь своей Покровительницы.

«Я предвижу восстановление мощной России, еще более сильной и могучей. будет воздвигнута Русь новая, — по старому образцу: крепкая своей верою в Христа Бога и во Святую Троицу! И будет по завету святого князя Владимира — как единая Церковь! Перестали понимать русские люди, что такое Русь: она есть подножие Престола Господня! Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский».

О тебе радуется - Чудотворные иконы Божией Матери

Сост. Н. Дмитриева

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2007. — 432 с.

ISBN 978-5-7533-0068-3

О тебе радуется - Чудотворные иконы Божией Матери - Содержание

Предисловие

«Аз есмь с вами и никтоже на вы»

Албазинская «Слово плоть бысть» («Знамение»)

Бахчисарайская

«Благодатное Небо»

Боголюбская

Валаамская

«Взыграние» Угрешская

«Взыскание погибших»

Владимирская

Владимирская (Оранская)

Влахернская

«Всех скорбящих Радость»

«Всецарица» («Пантанасса»)

Дамасская

«Державная»

Донская

«Достойно есть» («Милующая»)

«Живоносный Источник»

«Знамение»

«Знамение» Курская-Коренная

«Знамение» Серафимо-Понетаевская

Иверская

Иверская (Монреальская)

Иерусалимская

Казанская

Калужская

Козельщанская

Колочская

Коневская

Корсунская, или Ефесская

Лиддская

Лукиановская «Рождества Богородицы»

Максимовская

«Милостивая» Киккская

«Млекопитательница»

Муромская

«Неопалимая Купина»

«Нерушимая Стена»

«Неупиваемая Чаша»

«Нечаянная Радость»

«Одигитрия» Смоленская

«Одигитрия» Югская

Остробрамская Виленская

«Отрада» («Утешение») Ватопедская

Песчанская

Покров Пресвятой Богородицы

Петровская

Порт-Артурская

Почаевская

«Прибавление ума»

Свенская (Печерская)

Святогорская

Свято - Крестовская

«Скоропослушница»

«Спорительница Хлебов»

«Споручница Грешных»

Старорусская

Тихвинская

Толгская

«Троеручица»

«Умиление» Серафимо-Дивеевская

«Умягчение злых сердец»; «Семистрельная»

«Успение» Киево-Печерская

«Успение» Пюхтицкая и «У источника»

«Утоли моя печали»

Феодоровская

Филермская

Ченстоховская

Черниговская Гефсиманская

«Экономисса»

О тебе радуется - Чудотворные иконы Божией Матери - Предисловие

O Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь, ан гельский собор и человеческий род. Освященный Храме и Раю словесный, девственная похвало, из Нея же Бог воплотися и Младенец бысть, прежде век Сый Бог наш: ложесна бо Твоя Престол со твори и чрево Твое пространнее небес содела. О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь, слава Тебе.

Преподобный Иоанн Дамаскин

Молиться без икон трудно. Икона собирает в себе внимание молитвы, как увеличительное стекло собирает в себе рассеянные лучи в одно обжигаю щее пятно.

Икона — учили отцы — есть утверждение реаль ности человеческой плоти Христовой и, кто отвергает икону, тот не верит в реальность бого-воплощения, т. е. человеческой природы Богоче ловека.

С. И. Фудель

В сиянии славы и в окружении Сил Небесных — Богоматерь с Младенцем на Престоле. Над Ней, словно образуя радугу, — ангельский собор, цветущий сад, многоглавый храм — образ Вселенной и образ Нового Иерусалима, об раз рая.

В нижней части иконы — простые люди и пророки, ца ри и иноки, патриархи и целомудренные девы.

И все земные и Небесные Силы славят Ту, Которая объ единяет все земное и небесное и Сама стала «новым Тво рением» и «освященной Церковью».

Все это воплощено на одной иконе «О Тебе радуется».

Почему столько веков миллионы людей поклоняются иконам, молятся перед ними, несут к ним свои сокровенные тайны и упования, получают исцеление и утешение?

Что же такое икона — просто доска, краски, олифа?

Отец Павел Флоренский писал: «нет ничего внешнего, что не было бы явлением внутреннего».

Это внутреннее и есть суть иконы — когда благодатная сила первообраза становится присущей образу и действует через него на человека. Так писали святые отцы Церкви — Дионисий Ареопагит, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Иоанн Дамаскин, Григорий Палама. Так чувствуют и простые люди — с открытым Богу сердцем, ис кренне верующие и уповающие на Господа. Недаром суще ствует понятие «намоленные иконы».

На Седьмом Вселенском Соборе в 787 году было поста новлено, что священные изображения служат «ко уверению исполненного, а не воображаемого воплощения Бога Слова» и поэтому следует наряду с изображением Креста писать иконы Спасителя, Богородицы и святых, чтобы «вспоминать и любить первообразных им». Почитание, оказываемое ико не-образу, переходит на «первообразное», на тех, кто изо бражен на ней. Это общее мнение православной кафоличе ской Восточной Церкви.

Восприняв всю полноту ее учения, Русь стала достойной преемницей Византийской империи — Третьим Римом. На ее огромных просторах, как свечи, загорались светильники Православия — храмы, монастыри, часовни, писались див ные иконы. И Русь — единственная страна, которая избра ла своим духовным девизом слово «Святая» и назвала се бя «Домом Пресвятой Богородицы».

Почитание Богоматери, которое началось еще при земной жизни Спасителя, прошло через все века христианской ис тории. Первые изображения Пречистой появились уже во II веке: в римских катакомбах Прискиллы есть живописная сцена Благовещения. А святитель Григорий Палама в своем «Слове на Благовещение» пишет: «Девственная Мать и есть граница между тварной и нетварной природой, и Ее как вместилище Невместимого, будут знать те, кто знает Бога, и воспевать Ее будут после Бога те, кто воспевает Бога. Она есть основание тех, кто до Нее, и предстательница тех, кто после Нее, и Заступница вечная. Она — предмет прорицания пророков, начало апостолов, утверждение мучени ков, основание учителей. Она — слава земных, веселие не бесных, украшение всякой твари. Она — начало, источник, корень нашего упования на небе, достичь которого да бу дет нам дано Ее молитвами о нас, во славу прежде всего от Отца рожденного и в последние времена от Нее воплотившегося Иисуса Христа, Господа нашего, которому подо бает всякая слава, честь и поклонение, ныне, присно и во веки веков».

Уже в первые века христианства сложились и основные ти пы, изводы изображений Богородицы. Это — «Одигитрия» («Путеводительница»), ведущая нас ко Христу, от греха к спасению. Это — «Знамение» (вариант, на котором Пречи стая пишется стоящей, называется «Орантой») — образ Боговоплощения от земной Женщины, о котором апостол Лука пишет так: «Дух Святый найдет на Тебя и сила Всевышнего осенит Тебя, потому и рождаемое Святое наречется Сы ном Божиим». Это — «Умиление» («Елеуса»), где Мать ла скает Своего Сына («Сладкое лобзание» — в греческом варианте) — вечная тема материнства и в то же время глу боко мистический образ взаимообщения человеческой души с Богом. Это — Акафистный тип: так собирательно именуются иконы, на которых изображается прославление Пречистой и раскрывается смысл того или иного эпитета, посредством ко торого Ее воспевают в Акафисте и иных церковных гимнах.