О тебе радуется - Чудотворные иконы Божией Матери
Обращенные к Пречистой песнопения именуют Ее и Заступницей, и Покровительницей, и Утешительницей и Ходатаицей. Ее иконы называются — «Неувядаемый Цвет», «Неупиваемая Чаша», «Живоносный Источник», «Споручница грешных», «Гора нерукосечная», «Благодатное Небо», «Неопалимая Купина», «Нечаянная Радость»... Одно толь ко перечисление этих названий уже звучит как прекрасный гимн русского народа в честь своей Покровительницы.
Эта книга родилась из статей, написанных для журнала «Встреча». Семь лет в «Светоче» (разделе журнала) ежемесячно публикуются эти очерки. Книга посвящена чудо творным иконам Богоматери, пережившим вместе со всей нашей Россией тяжелейшие годы гонений, когда разрушались храмы и уничтожались святыни. В лучшем случае чудотворные иконы попадали в музеи. Многие иконы оказались за рубежом и окормляли русских людей, потерявших свою Отчизну. Еще больше святынь бесследно исчезло в огне сатанинской злобы. Но, верую, вернутся и они, вернутся в преображенную страну, вспомнившую свой духовный идеал — Русь Святую. Купить антикварные иконы. Может, об этом и молятся все новомученики, в земле Российской просиявшие, у Престола Господня. Как писал святой праведный Иоанн Кронштадтский:
«Я предвижу восстановление мощной России, еще более сильной и могучей. будет воздвигнута Русь новая, — по старому образцу: крепкая своей верою в Христа Бога и во Святую Троицу! И будет по завету святого князя Владимира — как единая Церковь! Перестали понимать русские люди, что такое Русь: она есть подножие Престола Господня! Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский».
О тебе радуется - Чудотворные иконы Божией Матери
Сост. Н. Дмитриева
М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2007. — 432 с.
ISBN 978-5-7533-0068-3
О тебе радуется - Чудотворные иконы Божией Матери - Содержание
Предисловие
- «Аз есмь с вами и никтоже на вы»
- Албазинская «Слово плоть бысть» («Знамение»)
- Бахчисарайская
- «Благодатное Небо»
- Боголюбская
- Валаамская
- «Взыграние» Угрешская
- «Взыскание погибших»
- Владимирская
- Владимирская (Оранская)
- Влахернская
- «Всех скорбящих Радость»
- «Всецарица» («Пантанасса»)
- Дамасская
- «Державная»
- Донская
- «Достойно есть» («Милующая»)
- «Живоносный Источник»
- «Знамение»
- «Знамение» Курская-Коренная
- «Знамение» Серафимо-Понетаевская
- Иверская
- Иверская (Монреальская)
- Иерусалимская
- Казанская
- Калужская
- Козельщанская
- Колочская
- Коневская
- Корсунская, или Ефесская
- Лиддская
- Лукиановская «Рождества Богородицы»
- Максимовская
- «Милостивая» Киккская
- «Млекопитательница»
- Муромская
- «Неопалимая Купина»
- «Нерушимая Стена»
- «Неупиваемая Чаша»
- «Нечаянная Радость»
- «Одигитрия» Смоленская
- «Одигитрия» Югская
- Остробрамская Виленская
- «Отрада» («Утешение») Ватопедская
- Песчанская
- Покров Пресвятой Богородицы
- Петровская
- Порт-Артурская
- Почаевская
- «Прибавление ума»
- Свенская (Печерская)
- Святогорская
- Свято - Крестовская
- «Скоропослушница»
- «Спорительница Хлебов»
- «Споручница Грешных»
- Старорусская
- Тихвинская
- Толгская
- «Троеручица»
- «Умиление» Серафимо-Дивеевская
- «Умягчение злых сердец»; «Семистрельная»
- «Успение» Киево-Печерская
- «Успение» Пюхтицкая и «У источника»
- «Утоли моя печали»
- Феодоровская
- Филермская
- Ченстоховская
- Черниговская Гефсиманская
- «Экономисса»
О тебе радуется - Чудотворные иконы Божией Матери - Предисловие
O Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь, ан гельский собор и человеческий род. Освященный Храме и Раю словесный, девственная похвало, из Нея же Бог воплотися и Младенец бысть, прежде век Сый Бог наш: ложесна бо Твоя Престол со твори и чрево Твое пространнее небес содела. О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь, слава Тебе.
Преподобный Иоанн Дамаскин
Молиться без икон трудно. Икона собирает в себе внимание молитвы, как увеличительное стекло собирает в себе рассеянные лучи в одно обжигаю щее пятно.
Икона — учили отцы — есть утверждение реаль ности человеческой плоти Христовой и, кто отвергает икону, тот не верит в реальность бого-воплощения, т. е. человеческой природы Богоче ловека.
С. И. Фудель
В сиянии славы и в окружении Сил Небесных — Богоматерь с Младенцем на Престоле. Над Ней, словно образуя радугу, — ангельский собор, цветущий сад, многоглавый храм — образ Вселенной и образ Нового Иерусалима, об раз рая.
В нижней части иконы — простые люди и пророки, ца ри и иноки, патриархи и целомудренные девы.
И все земные и Небесные Силы славят Ту, Которая объ единяет все земное и небесное и Сама стала «новым Тво рением» и «освященной Церковью».
Все это воплощено на одной иконе «О Тебе радуется».
Почему столько веков миллионы людей поклоняются иконам, молятся перед ними, несут к ним свои сокровенные тайны и упования, получают исцеление и утешение?
Что же такое икона — просто доска, краски, олифа?
Отец Павел Флоренский писал: «нет ничего внешнего, что не было бы явлением внутреннего».
Это внутреннее и есть суть иконы — когда благодатная сила первообраза становится присущей образу и действует через него на человека. Так писали святые отцы Церкви — Дионисий Ареопагит, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Иоанн Дамаскин, Григорий Палама. Так чувствуют и простые люди — с открытым Богу сердцем, ис кренне верующие и уповающие на Господа. Недаром суще ствует понятие «намоленные иконы».
На Седьмом Вселенском Соборе в 787 году было поста новлено, что священные изображения служат «ко уверению исполненного, а не воображаемого воплощения Бога Слова» и поэтому следует наряду с изображением Креста писать иконы Спасителя, Богородицы и святых, чтобы «вспоминать и любить первообразных им». Почитание, оказываемое ико не-образу, переходит на «первообразное», на тех, кто изо бражен на ней. Это общее мнение православной кафоличе ской Восточной Церкви.
Восприняв всю полноту ее учения, Русь стала достойной преемницей Византийской империи — Третьим Римом. На ее огромных просторах, как свечи, загорались светильники Православия — храмы, монастыри, часовни, писались див ные иконы. И Русь — единственная страна, которая избра ла своим духовным девизом слово «Святая» и назвала се бя «Домом Пресвятой Богородицы».
Почитание Богоматери, которое началось еще при земной жизни Спасителя, прошло через все века христианской ис тории. Первые изображения Пречистой появились уже во II веке: в римских катакомбах Прискиллы есть живописная сцена Благовещения. А святитель Григорий Палама в своем «Слове на Благовещение» пишет: «Девственная Мать и есть граница между тварной и нетварной природой, и Ее как вместилище Невместимого, будут знать те, кто знает Бога, и воспевать Ее будут после Бога те, кто воспевает Бога. Она есть основание тех, кто до Нее, и предстательница тех, кто после Нее, и Заступница вечная. Она — предмет прорицания пророков, начало апостолов, утверждение мучени ков, основание учителей. Она — слава земных, веселие не бесных, украшение всякой твари. Она — начало, источник, корень нашего упования на небе, достичь которого да бу дет нам дано Ее молитвами о нас, во славу прежде всего от Отца рожденного и в последние времена от Нее воплотившегося Иисуса Христа, Господа нашего, которому подо бает всякая слава, честь и поклонение, ныне, присно и во веки веков».
Уже в первые века христианства сложились и основные ти пы, изводы изображений Богородицы. Это — «Одигитрия» («Путеводительница»), ведущая нас ко Христу, от греха к спасению. Это — «Знамение» (вариант, на котором Пречи стая пишется стоящей, называется «Орантой») — образ Боговоплощения от земной Женщины, о котором апостол Лука пишет так: «Дух Святый найдет на Тебя и сила Всевышнего осенит Тебя, потому и рождаемое Святое наречется Сы ном Божиим». Это — «Умиление» («Елеуса»), где Мать ла скает Своего Сына («Сладкое лобзание» — в греческом варианте) — вечная тема материнства и в то же время глу боко мистический образ взаимообщения человеческой души с Богом. Это — Акафистный тип: так собирательно именуются иконы, на которых изображается прославление Пречистой и раскрывается смысл того или иного эпитета, посредством ко торого Ее воспевают в Акафисте и иных церковных гимнах.
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