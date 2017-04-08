Сериия книг, об истории семьи Дэвис. Действие романа разворачивается на западных землях Северной Америки, осваиваемых переселенцами в начале XIX века.

Джанет Оак – У любви легкая поступь – Серия романов в 8 книгах

Любовь растет, как дерево – Книга первая

Любовь никогда не перестаёт – Книга вторая

Любовь, созидающая дом - Книга третья

У любви легкая поступь - Книга четвертая

Вечное наследство любви - Книга пятая

Расцветающая мечта любви - Книга шестая

Любовь набирает силу - Книга седьмая

Любовь приходит домой - Книга восьмая

Джанет Оак – Любовь растет, как дерево – Книга первая

Санкт Петербург: Свет на Востоке, 2004 г. — 288 с.

ISBN 5-93829-022-8

Джанет Оак – Любовь растет, как дерево - Книга первая – Содержание

Глава первая Беда

Глава вторая Переезд

Глава третья Брак по расчету

Глава четвертая Утренняя схватка

Глава пятая Только бы вытерпеть

Глава шестая Уборка

Глава седьмая Желанная гостья

Глава восьмая Жестокий мир

Глава девятая Воскресенье

Глава десятая Забой свиней

Глава одиннадцатая Родственные души

Глава двенадцатая Шитье

Глава тринадцатая Эллен

Глава четырнадцатая Мисси

Глава пятнадцатая Секрет раскрыт

Глава шестнадцатая Внимание и забота

Глава семнадцатая Таинственные отлучки

Глава восемнадцатая Приготовления к Рождеству

Глава девятнадцатая Вьюга

Глава двадцатая Визит матушки Грэхэм

Глава двадцать первая Новорожденный

Глава двадцать вторая Матушка открывает свое сердце

Глава двадцать третья Гости

Глава двадцать четвертая Новые открытия

Глава двадцать пятая Пожар

Глава двадцать шестая Новый скотный двор

Глава двадцать седьмая Лаура

Глава двадцать восьмая Торжество

Глава двадцать девятая Весенние посадки

Глава тридцатая Несчастье

Глава тридцать первая Свежие силы

Глава тридцать вторая Любовь растет, как дерево

От автора

Джанет Оак – Любовь растет, как дерево – Книга первая - Глава первая Беда

Яркое утреннее солнце осветило парусину крытого фургона, обещая необычно теплый для середины октября день. Марти стряхнула остатки дремоты, медленно приходя в себя после тяжелого, беспокойного сна. Почему она чувствует себя такой разбитой, почти больной — она, с радостью и нетерпением встречавшая каждый новый день? В один миг Марти вспомнила все, что произошло вчера, и упала на лоскутное одеяло, из-под которого только что выбралась. Она разрыдалась, уткнувшись лицом в подушку, чтобы приглушить плач.

Клема больше нет. Это не укладывалось у нее в голове. Почти два года пролетело с тех пор, как веселый, по-мальчишески смелый и безрассудный Клем покорил ее. Сильный и уверенный в себе, он быстро завоевал ее сердце. Прошло немногим более года, и вот она, уже замужняя женщина, отправилась со своим любимым на Запад навстречу новой жизни, полной приключений. Так было до вчерашнего дня.

«О, Клем», — плакала она. Когда пришли мужчины и сказали, что Клем мертв, весь ее мир рухнул. Он мертв. Убит наповал. И лошади больше нет. Им пришлось пристрелить лошадь. Хочет ли Марти пойти с ними? Нет, она останется. Может быть, ей нужна помощь кого-нибудь из женщин? Нет, она справится. Марти удивлялась, что способна говорить. Они позаботятся о теле и сделают все как надо. Похоронами займутся соседи. К счастью, священник сейчас как раз в этих краях. Он собирался уехать сегодня, но теперь уж определенно задержится. И все-таки, может быть, Марти пойдет с ними? Нет, с ней все будет в порядке. Чертовски не хочется оставлять ее одну. Ей нужно побыть одной. Что ж, тогда они увидятся завтра. Пусть она не волнуется. Они обо всем позаботятся. Она очень признательна.

Мужчины ушли и забрали с собой ее Клема, завернув тело в одно из ее одеял и привязав к спине лошади. Добрый сосед уступил для этого свою верховую лошадь и теперь, оберегая навьюченную ношу, осторожно вел животное под уздцы.

Джанет Оак - Любовь никогда не перестаёт – Книга вторая

Санкт Петербург: Свет на Востоке, 2005 г. — 288 с.

ISBN 5-93829-034-1

Джанет Оак – Любовь никогда не перестаёт - Книга вторая – Содержание

Глава первая Новые начинания

Глава вторая Размышления

Глава третья Арни

Глава четвертая Соседи

Глава пятая Волнующие новости

Глава шестая Ребенок Ванды

Глава седьмая Миссис Ларсон

Глава восьмая Странный ответ

Глава девятая Нандри и Клэй

Глава десятая Поездка в город

Глава одиннадцатая Семья и учитель

Глава двенадцатая Занятия

Глава тринадцатая Что-то новенькое

Глава четырнадцатая Девушка Томми

Глава пятнадцатая Поиски священника

Глава шестнадцатая Марти беседует с матушкой

Глава семнадцатая У Ванды

Глава восемнадцатая Новый священник

Глава девятнадцатая Школа и гости

Глава двадцатая Всякая всячина

Глава двадцать первая Его преподобие Натсон

Глава двадцать вторая Жизнь продолжается

Глава двадцать третья Церковь и семья

Глава двадцать четвертая Рождество

Глава двадцать пятая Расставания

Глава двадцать шестая Джош и Нандри

Глава двадцать седьмая Новый пастор, новый дом

Глава двадцать восьмая Жизнь и учеба

Глава двадцать девятая Ухажеры Мисси

Глава тридцатая Открытие Мисси

Глава тридцать первая Рождественские сюрпризы

Глава тридцать вторая Еще один сюрприз

Глава тридцать третья Особый день

Примечания

Джанет Оак – Любовь, созидающая дом - Книга третья

Санкт Петербург: Свет на Востоке, 2006 г. — 304 с.

ISBN 5-93829-045-7

Джанет Оак – Любовь, созидающая дом - Книга третья - Содержание

Пролог

Глава первая Начало пути

Глава вторая Первый день пройден

Глава третья На следующий день

Глава четвертая Попутчики

Глава пятая Ребекка Клей

Глава шестая Утомительная дорога

Глава седьмая Дождь

Глава восьмая Большая река

Глава девятаяГород

Глава десятая Маленькие неприятности и большая беда

Глава одиннадцатая Трудное решение

Глава двенадцатая Семья Тейлорсон

Глава тринадцатая Новости

Глава четырнадцатая Воскресенье

Глава пятнадцатая Неожиданная радость

Глава шестнадцатая Ранчо

Глава семнадцатая Зима. Рождество

Глава восемнадцатая Новый дом для Мисси

Глава девятнадцатая Огород Мисси

Глава двадцатая Лето

Глава двадцать первая Возвращение Вилли

Глава двадцать вторая Послеобеденный чай

Глава двадцать третья Еще одна зима впереди

Глава двадцать четвертая Воскресные богослужения

Глава двадцать пятая Натан

Глава двадцать шестая Любовь обретает дом

Примечания

Джанет Оак – У любви легкая поступь - Книга четвертая

Санкт Петербург: Свет на Востоке, 2006 г. — 304 с.

ISBN 5-93829-042-2

Джанет Оак – У любви легкая поступь - Книга четвертая - Содержание

Глава первая Семья

Глава вторая Праздничный обед

Глава третья Планы

Глава четвертая В городе

Глава пятая Начинается настоящее путешествие

Глава шестая Приехали!

Глава седьмая Задушевный разговор

Глава восьмая Знакомство с Марией

Глава девятая Спасение

Глава десятая День, который длился миллион лет

Глава одиннадцатая Борьба за жизнь

Глава двенадцатая Хуан

Глава тринадцатая Новая жизнь

Глава четырнадцатая Грядущие перемены

Глава пятнадцатая Переезд

Глава шестнадцатая Зима

Глава семнадцатая Джедд

Глава восемнадцатая Возрождение

Глава девятнадцатая Прощание

Глава двадцатая Возвращение домой

Примечания

Джанет Оак – Вечное наследство любви - Книга пятая

Санкт Петербург: Свет на Востоке, 2011 г. — 320 с.

ISBN 978-966-2089-39-4

Джанет Оак – Вечное наследство любви - Книга пятая - Содержание

Глава первая Возвращение домой

Глава вторая Новости

Глава третья Осмотр

Глава четвертая События

Глава пятая Признание

Глава шестая Объявление

Глава седьмая Надежда

Глава восьмая Визит к Ма

Глава девятая Бен

Глава десятая Хорошие новости

Глава одиннадцатая Ма Грэхам

Глава двенадцатая Лейн помогает Дэвисам

Глава тринадцатая Марти назначает свидание

Глава четырнадцатая Рождество

Глава пятнадцатая К обычной жизни

Глава шестнадцатая Секреты

Глава семнадцатая Размышления и письма

Глава восемнадцатая Разговор с Элли

Глава девятнадцатая Темные тени

Глава двадцатая Нандри

Глава двадцать первая Лейн приходит на ужин

Глава двадцать вторая Ма приезжает в гости

Глава двадцать третья Элли строит планы

Глава двадцать четвертая Церковь и дом

Глава двадцать пятая Умение делиться

Глава двадцать шестая Семейный ужин

Глава двадцать седьмая Сюрприз

Глава двадцать восьмая Планы

Глава двадцать девятая Наследство

Примечания

Джанет Оак – Расцветающая мечта любви - Книга шестая

Санкт Петербург: Свет на Востоке, 2011 г. — 320 с.

ISBN 978-966-2089-40-0

Джанет Оак – Расцветающая мечта любви - Книга шестая – Содержание

Семья Дэвис

Глава первая Белинда

Глава вторая Доктор Люк

Глава третья Воскресенье

Глава четвертая Визиты на дом

Глава пятая Сюрприз

Глава шестая Планы

Глава седьмая Мелисса

Глава восьмая Знакомство

Глава девятая Двоюродные сестры

Глава десятая Школа

Глава одиннадцатая К привычной жизни

Глава двенадцатая Чрезвычайное происшествие

Глава тринадцатая Новые соседи

Глава четырнадцатая Признание

Глава пятнадцатая Воскресный обед с учительницей

Глава шестнадцатая Гордость

Глава семнадцатая Наемные работники

Глава восемнадцатая Привычка

Глава девятнадцатая Треугольник

Глава двадцатая Помощь Люку

Глава двадцать первая Несчастный случай?

Глава двадцать вторая Напряжение

Глава двадцать третья День рождения

Глава двадцать четвертая Посетитель

Глава двадцать пятая Все утряслось

Джанет Оак – Любовь набирает силу - Книга седьмая

Санкт Петербург: Свет на Востоке, 2011 г. — 320 с.

ISBN 978-966-2089-41-7

Джанет Оак – Любовь набирает силу - Книга седьмая – Содержание

Главные персонажи книги

Глава первая Конец долгого дня

Глава вторая Девичий разговор

Глава третья Вечеринка

Глава четвертая Так скоро

Глава пятая Снова за работу

Глава шестая Рэнд

Глава седьмая Ужин

Глава восьмая Эмми Джо

Глава девятая Несчастный случай

Глава десятая Беспокойство

Глава одиннадцатая Горести

Глава двенадцатая Новые страдания

Глава тринадцатая Пациентка

Глава четырнадцатая Беспокойное лето

Глава пятнадцатая Трудное решение

Глава шестнадцатая Неожиданный треугольник

Глава семнадцатая В поисках ответа

Глава восемнадцатая Перемены

Глава девятнадцатая Бостон

Глава двадцатая Непривычная роскошь

Глава двадцать первая Новая жизнь

Глава двадцать вторая Неожиданность

Глава двадцать третья Пьер

Глава двадцать четвертая Широкие горизонты

Глава двадцать пятая Вкус путешествий

Глава двадцать шестая Открытие

Джанет Оак – Любовь приходит домой - Книга восьмая

Санкт Петербург: Свет на Востоке, 2011 г. — 320 с.

ISBN 978-966-2089-42-4

Джанет Оак – Любовь приходит домой - Книга восьмая – Содержание