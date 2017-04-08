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Оак – У любви легкая поступь – Серия романов в 8 книгах

Джанет Оак – У любви легкая поступь – Серия романов в 8 книгах
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Philology Literature
Сериия книг, об истории семьи Дэвис. Действие романа разворачивается на западных землях Северной Америки, осваиваемых переселенцами в начале XIX века.

Джанет Оак – У любви легкая поступь – Серия романов в 8 книгах

Любовь растет, как дерево – Книга первая
Любовь никогда не перестаёт – Книга вторая
Любовь, созидающая дом - Книга третья
У любви легкая поступь - Книга четвертая
Вечное наследство любви - Книга пятая
Расцветающая мечта любви - Книга шестая
Любовь набирает силу - Книга седьмая
Любовь приходит домой - Книга восьмая

Джанет Оак – Любовь растет, как дерево – Книга первая

Санкт Петербург: Свет на Востоке, 2004 г. — 288 с.
ISBN 5-93829-022-8

Джанет Оак – Любовь растет, как дерево - Книга первая – Содержание

  • Глава первая Беда
  • Глава вторая Переезд
  • Глава третья Брак по расчету
  • Глава четвертая Утренняя схватка
  • Глава пятая Только бы вытерпеть
  • Глава шестая Уборка
  • Глава седьмая Желанная гостья
  • Глава восьмая Жестокий мир
  • Глава девятая Воскресенье
  • Глава десятая Забой свиней
  • Глава одиннадцатая Родственные души
  • Глава двенадцатая Шитье
  • Глава тринадцатая Эллен
  • Глава четырнадцатая Мисси
  • Глава пятнадцатая Секрет раскрыт
  • Глава шестнадцатая Внимание и забота
  • Глава семнадцатая Таинственные отлучки
  • Глава восемнадцатая Приготовления к Рождеству
  • Глава девятнадцатая Вьюга
  • Глава двадцатая Визит матушки Грэхэм
  • Глава двадцать первая Новорожденный
  • Глава двадцать вторая Матушка открывает свое сердце
  • Глава двадцать третья Гости
  • Глава двадцать четвертая Новые открытия
  • Глава двадцать пятая Пожар
  • Глава двадцать шестая Новый скотный двор
  • Глава двадцать седьмая Лаура
  • Глава двадцать восьмая Торжество
  • Глава двадцать девятая Весенние посадки
  • Глава тридцатая Несчастье
  • Глава тридцать первая Свежие силы
  • Глава тридцать вторая Любовь растет, как дерево
  • От автора

Джанет Оак – Любовь растет, как дерево – Книга первая - Глава первая Беда

Яркое утреннее солнце осветило парусину крытого фургона, обещая необычно теплый для середины октября день. Марти стряхнула остатки дремоты, медленно приходя в себя после тяжелого, беспокойного сна. Почему она чувствует себя такой разбитой, почти больной — она, с радостью и нетерпением встречавшая каждый новый день? В один миг Марти вспомнила все, что произошло вчера, и упала на лоскутное одеяло, из-под которого только что выбралась. Она разрыдалась, уткнувшись лицом в подушку, чтобы приглушить плач.
Клема больше нет. Это не укладывалось у нее в голове. Почти два года пролетело с тех пор, как веселый, по-мальчишески смелый и безрассудный Клем покорил ее. Сильный и уверенный в себе, он быстро завоевал ее сердце. Прошло немногим более года, и вот она, уже замужняя женщина, отправилась со своим любимым на Запад навстречу новой жизни, полной приключений. Так было до вчерашнего дня.
«О, Клем», — плакала она. Когда пришли мужчины и сказали, что Клем мертв, весь ее мир рухнул. Он мертв. Убит наповал. И лошади больше нет. Им пришлось пристрелить лошадь. Хочет ли Марти пойти с ними? Нет, она останется. Может быть, ей нужна помощь кого-нибудь из женщин? Нет, она справится. Марти удивлялась, что способна говорить. Они позаботятся о теле и сделают все как надо. Похоронами займутся соседи. К счастью, священник сейчас как раз в этих краях. Он собирался уехать сегодня, но теперь уж определенно задержится. И все-таки, может быть, Марти пойдет с ними? Нет, с ней все будет в порядке. Чертовски не хочется оставлять ее одну. Ей нужно побыть одной. Что ж, тогда они увидятся завтра. Пусть она не волнуется. Они обо всем позаботятся. Она очень признательна.
Мужчины ушли и забрали с собой ее Клема, завернув тело в одно из ее одеял и привязав к спине лошади. Добрый сосед уступил для этого свою верховую лошадь и теперь, оберегая навьюченную ношу, осторожно вел животное под уздцы.

Джанет Оак - Любовь никогда не перестаётДжанет Оак - Любовь никогда не перестаёт – Книга вторая

Санкт Петербург: Свет на Востоке, 2005 г. — 288 с.
ISBN 5-93829-034-1

Джанет Оак – Любовь никогда не перестаёт - Книга вторая – Содержание

  • Глава первая Новые начинания
  • Глава вторая Размышления
  • Глава третья Арни
  • Глава четвертая Соседи
  • Глава пятая Волнующие новости
  • Глава шестая Ребенок Ванды
  • Глава седьмая Миссис Ларсон
  • Глава восьмая Странный ответ
  • Глава девятая Нандри и Клэй
  • Глава десятая Поездка в город
  • Глава одиннадцатая Семья и учитель
  • Глава двенадцатая Занятия
  • Глава тринадцатая Что-то новенькое
  • Глава четырнадцатая Девушка Томми
  • Глава пятнадцатая Поиски священника
  • Глава шестнадцатая Марти беседует с матушкой
  • Глава семнадцатая У Ванды
  • Глава восемнадцатая Новый священник
  • Глава девятнадцатая Школа и гости
  • Глава двадцатая Всякая всячина
  • Глава двадцать первая Его преподобие Натсон
  • Глава двадцать вторая Жизнь продолжается
  • Глава двадцать третья Церковь и семья
  • Глава двадцать четвертая Рождество
  • Глава двадцать пятая Расставания
  • Глава двадцать шестая Джош и Нандри
  • Глава двадцать седьмая Новый пастор, новый дом
  • Глава двадцать восьмая Жизнь и учеба
  • Глава двадцать девятая Ухажеры Мисси
  • Глава тридцатая Открытие Мисси
  • Глава тридцать первая Рождественские сюрпризы
  • Глава тридцать вторая Еще один сюрприз
  • Глава тридцать третья Особый день
  • Примечания

Джанет Оак – Любовь, созидающая домДжанет Оак – Любовь, созидающая дом - Книга третья

Санкт Петербург: Свет на Востоке, 2006 г. — 304 с.
ISBN 5-93829-045-7

Джанет Оак – Любовь, созидающая дом - Книга третья - Содержание

  • Пролог
  • Глава первая Начало пути
  • Глава вторая Первый день пройден
  • Глава третья На следующий день
  • Глава четвертая Попутчики
  • Глава пятая Ребекка Клей
  • Глава шестая Утомительная дорога
  • Глава седьмая Дождь
  • Глава восьмая Большая река
  • Глава девятаяГород
  • Глава десятая Маленькие неприятности и большая беда
  • Глава одиннадцатая Трудное решение
  • Глава двенадцатая Семья Тейлорсон
  • Глава тринадцатая Новости
  • Глава четырнадцатая Воскресенье
  • Глава пятнадцатая Неожиданная радость
  • Глава шестнадцатая Ранчо
  • Глава семнадцатая Зима. Рождество
  • Глава восемнадцатая Новый дом для Мисси
  • Глава девятнадцатая Огород Мисси
  • Глава двадцатая Лето
  • Глава двадцать первая Возвращение Вилли
  • Глава двадцать вторая Послеобеденный чай
  • Глава двадцать третья Еще одна зима впереди
  • Глава двадцать четвертая Воскресные богослужения
  • Глава двадцать пятая Натан
  • Глава двадцать шестая Любовь обретает дом
  • Примечания

Джанет Оак – У любви легкая поступьДжанет Оак – У любви легкая поступь - Книга четвертая

Санкт Петербург: Свет на Востоке, 2006 г. — 304 с.
ISBN 5-93829-042-2

Джанет Оак – У любви легкая поступь - Книга четвертая - Содержание

  • Глава первая Семья
  • Глава вторая Праздничный обед
  • Глава третья Планы
  • Глава четвертая В городе
  • Глава пятая Начинается настоящее путешествие
  • Глава шестая Приехали!
  • Глава седьмая Задушевный разговор
  • Глава восьмая Знакомство с Марией
  • Глава девятая Спасение
  • Глава десятая День, который длился миллион лет
  • Глава одиннадцатая Борьба за жизнь
  • Глава двенадцатая Хуан
  • Глава тринадцатая Новая жизнь
  • Глава четырнадцатая Грядущие перемены
  • Глава пятнадцатая Переезд
  • Глава шестнадцатая Зима
  • Глава семнадцатая Джедд
  • Глава восемнадцатая Возрождение
  • Глава девятнадцатая Прощание
  • Глава двадцатая Возвращение домой
  • Примечания

Джанет Оак – Вечное наследство любвиДжанет Оак – Вечное наследство любви - Книга пятая

Санкт Петербург: Свет на Востоке, 2011 г. — 320 с.
ISBN 978-966-2089-39-4

Джанет Оак – Вечное наследство любви - Книга пятая - Содержание

  • Глава первая Возвращение домой
  • Глава вторая Новости
  • Глава третья Осмотр
  • Глава четвертая События
  • Глава пятая Признание
  • Глава шестая Объявление
  • Глава седьмая Надежда
  • Глава восьмая Визит к Ма
  • Глава девятая Бен
  • Глава десятая Хорошие новости
  • Глава одиннадцатая Ма Грэхам
  • Глава двенадцатая Лейн помогает Дэвисам
  • Глава тринадцатая Марти назначает свидание
  • Глава четырнадцатая Рождество
  • Глава пятнадцатая К обычной жизни
  • Глава шестнадцатая Секреты
  • Глава семнадцатая Размышления и письма
  • Глава восемнадцатая Разговор с Элли
  • Глава девятнадцатая Темные тени
  • Глава двадцатая Нандри
  • Глава двадцать первая Лейн приходит на ужин
  • Глава двадцать вторая Ма приезжает в гости
  • Глава двадцать третья Элли строит планы
  • Глава двадцать четвертая Церковь и дом
  • Глава двадцать пятая Умение делиться
  • Глава двадцать шестая Семейный ужин
  • Глава двадцать седьмая Сюрприз
  • Глава двадцать восьмая Планы
  • Глава двадцать девятая Наследство
  • Примечания

Джанет Оак – Расцветающая мечта любвиДжанет Оак – Расцветающая мечта любви - Книга шестая

Санкт Петербург: Свет на Востоке, 2011 г. — 320 с.
ISBN 978-966-2089-40-0

Джанет Оак – Расцветающая мечта любви - Книга шестая – Содержание

  • Семья Дэвис
  • Глава первая Белинда
  • Глава вторая Доктор Люк
  • Глава третья Воскресенье
  • Глава четвертая Визиты на дом
  • Глава пятая Сюрприз
  • Глава шестая Планы
  • Глава седьмая Мелисса
  • Глава восьмая Знакомство
  • Глава девятая Двоюродные сестры
  • Глава десятая Школа
  • Глава одиннадцатая К привычной жизни
  • Глава двенадцатая Чрезвычайное происшествие
  • Глава тринадцатая Новые соседи
  • Глава четырнадцатая Признание
  • Глава пятнадцатая Воскресный обед с учительницей
  • Глава шестнадцатая Гордость
  • Глава семнадцатая Наемные работники
  • Глава восемнадцатая Привычка
  • Глава девятнадцатая Треугольник
  • Глава двадцатая Помощь Люку
  • Глава двадцать первая Несчастный случай?
  • Глава двадцать вторая Напряжение
  • Глава двадцать третья День рождения
  • Глава двадцать четвертая Посетитель
  • Глава двадцать пятая Все утряслось

Джанет Оак – Любовь набирает силуДжанет Оак – Любовь набирает силу - Книга седьмая

Санкт Петербург: Свет на Востоке, 2011 г. — 320 с.
ISBN 978-966-2089-41-7

Джанет Оак – Любовь набирает силу - Книга седьмая – Содержание

  • Главные персонажи книги
  • Глава первая Конец долгого дня
  • Глава вторая Девичий разговор
  • Глава третья Вечеринка
  • Глава четвертая Так скоро
  • Глава пятая Снова за работу
  • Глава шестая Рэнд
  • Глава седьмая Ужин
  • Глава восьмая Эмми Джо
  • Глава девятая Несчастный случай
  • Глава десятая Беспокойство
  • Глава одиннадцатая Горести
  • Глава двенадцатая Новые страдания
  • Глава тринадцатая Пациентка
  • Глава четырнадцатая Беспокойное лето
  • Глава пятнадцатая Трудное решение
  • Глава шестнадцатая Неожиданный треугольник
  • Глава семнадцатая В поисках ответа
  • Глава восемнадцатая Перемены
  • Глава девятнадцатая Бостон
  • Глава двадцатая Непривычная роскошь
  • Глава двадцать первая Новая жизнь
  • Глава двадцать вторая Неожиданность
  • Глава двадцать третья Пьер
  • Глава двадцать четвертая Широкие горизонты
  • Глава двадцать пятая Вкус путешествий
  • Глава двадцать шестая Открытие

Джанет Оак – Любовь приходит домойДжанет Оак – Любовь приходит домой - Книга восьмая

Санкт Петербург: Свет на Востоке, 2011 г. — 320 с.
ISBN 978-966-2089-42-4

Джанет Оак – Любовь приходит домой - Книга восьмая – Содержание

  • Главные персонажи книги
  • Глава первая Волнение
  • Глава вторая Тетя Вирджи
  • Глава третья Планы
  • Глава четвертая Домой!
  • Глава пятая Семья
  • Глава шестая Встреча с отцом
  • Глава седьмая Неудобство
  • Глава восьмая Воспоминания
  • Глава девятая Возвращение в Бостон
  • Глава десятая К обычной жизни?
  • Глава одиннадцатая Волнующее событие
  • Глава двенадцатая Новый поворот
  • Глава тринадцатая Решения
  • Глава четырнадцатая Задачи
  • Глава пятнадцатая Ужин
  • Глава шестнадцатая Хлопоты
  • Глава семнадцатая Неожиданность
  • Глава восемнадцатая Дружба
  • Глава девятнадцатая Концерт
  • Глава двадцатая Разочарование
  • Глава двадцать первая Последние хлопоты
  • Глава двадцать вторая Рождество
  • Глава двадцать третья Прощание
  • Глава двадцать четвертая Жизнь налаживается
  • Глава двадцать пятая Счастливый конец
  • Эпилог
Views 3 644
Rating 3.8 / 5
Added 08.04.2017
Author brat Warden
Rate this publication:
3.8/5 (6)

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