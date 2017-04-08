Оак – У любви легкая поступь – Серия романов в 8 книгах
Сериия книг, об истории семьи Дэвис. Действие романа разворачивается на западных землях Северной Америки, осваиваемых переселенцами в начале XIX века.
Джанет Оак – У любви легкая поступь – Серия романов в 8 книгах
Любовь растет, как дерево – Книга первая
Любовь никогда не перестаёт – Книга вторая
Любовь, созидающая дом - Книга третья
У любви легкая поступь - Книга четвертая
Вечное наследство любви - Книга пятая
Расцветающая мечта любви - Книга шестая
Любовь набирает силу - Книга седьмая
Любовь приходит домой - Книга восьмая
Джанет Оак – Любовь растет, как дерево – Книга первая
Санкт Петербург: Свет на Востоке, 2004 г. — 288 с.
ISBN 5-93829-022-8
Джанет Оак – Любовь растет, как дерево - Книга первая – Содержание
- Глава первая Беда
- Глава вторая Переезд
- Глава третья Брак по расчету
- Глава четвертая Утренняя схватка
- Глава пятая Только бы вытерпеть
- Глава шестая Уборка
- Глава седьмая Желанная гостья
- Глава восьмая Жестокий мир
- Глава девятая Воскресенье
- Глава десятая Забой свиней
- Глава одиннадцатая Родственные души
- Глава двенадцатая Шитье
- Глава тринадцатая Эллен
- Глава четырнадцатая Мисси
- Глава пятнадцатая Секрет раскрыт
- Глава шестнадцатая Внимание и забота
- Глава семнадцатая Таинственные отлучки
- Глава восемнадцатая Приготовления к Рождеству
- Глава девятнадцатая Вьюга
- Глава двадцатая Визит матушки Грэхэм
- Глава двадцать первая Новорожденный
- Глава двадцать вторая Матушка открывает свое сердце
- Глава двадцать третья Гости
- Глава двадцать четвертая Новые открытия
- Глава двадцать пятая Пожар
- Глава двадцать шестая Новый скотный двор
- Глава двадцать седьмая Лаура
- Глава двадцать восьмая Торжество
- Глава двадцать девятая Весенние посадки
- Глава тридцатая Несчастье
- Глава тридцать первая Свежие силы
- Глава тридцать вторая Любовь растет, как дерево
- От автора
Джанет Оак – Любовь растет, как дерево – Книга первая - Глава первая Беда
Яркое утреннее солнце осветило парусину крытого фургона, обещая необычно теплый для середины октября день. Марти стряхнула остатки дремоты, медленно приходя в себя после тяжелого, беспокойного сна. Почему она чувствует себя такой разбитой, почти больной — она, с радостью и нетерпением встречавшая каждый новый день? В один миг Марти вспомнила все, что произошло вчера, и упала на лоскутное одеяло, из-под которого только что выбралась. Она разрыдалась, уткнувшись лицом в подушку, чтобы приглушить плач.
Клема больше нет. Это не укладывалось у нее в голове. Почти два года пролетело с тех пор, как веселый, по-мальчишески смелый и безрассудный Клем покорил ее. Сильный и уверенный в себе, он быстро завоевал ее сердце. Прошло немногим более года, и вот она, уже замужняя женщина, отправилась со своим любимым на Запад навстречу новой жизни, полной приключений. Так было до вчерашнего дня.
«О, Клем», — плакала она. Когда пришли мужчины и сказали, что Клем мертв, весь ее мир рухнул. Он мертв. Убит наповал. И лошади больше нет. Им пришлось пристрелить лошадь. Хочет ли Марти пойти с ними? Нет, она останется. Может быть, ей нужна помощь кого-нибудь из женщин? Нет, она справится. Марти удивлялась, что способна говорить. Они позаботятся о теле и сделают все как надо. Похоронами займутся соседи. К счастью, священник сейчас как раз в этих краях. Он собирался уехать сегодня, но теперь уж определенно задержится. И все-таки, может быть, Марти пойдет с ними? Нет, с ней все будет в порядке. Чертовски не хочется оставлять ее одну. Ей нужно побыть одной. Что ж, тогда они увидятся завтра. Пусть она не волнуется. Они обо всем позаботятся. Она очень признательна.
Мужчины ушли и забрали с собой ее Клема, завернув тело в одно из ее одеял и привязав к спине лошади. Добрый сосед уступил для этого свою верховую лошадь и теперь, оберегая навьюченную ношу, осторожно вел животное под уздцы.
Джанет Оак - Любовь никогда не перестаёт – Книга вторая
Санкт Петербург: Свет на Востоке, 2005 г. — 288 с.
ISBN 5-93829-034-1
Джанет Оак – Любовь никогда не перестаёт - Книга вторая – Содержание
- Глава первая Новые начинания
- Глава вторая Размышления
- Глава третья Арни
- Глава четвертая Соседи
- Глава пятая Волнующие новости
- Глава шестая Ребенок Ванды
- Глава седьмая Миссис Ларсон
- Глава восьмая Странный ответ
- Глава девятая Нандри и Клэй
- Глава десятая Поездка в город
- Глава одиннадцатая Семья и учитель
- Глава двенадцатая Занятия
- Глава тринадцатая Что-то новенькое
- Глава четырнадцатая Девушка Томми
- Глава пятнадцатая Поиски священника
- Глава шестнадцатая Марти беседует с матушкой
- Глава семнадцатая У Ванды
- Глава восемнадцатая Новый священник
- Глава девятнадцатая Школа и гости
- Глава двадцатая Всякая всячина
- Глава двадцать первая Его преподобие Натсон
- Глава двадцать вторая Жизнь продолжается
- Глава двадцать третья Церковь и семья
- Глава двадцать четвертая Рождество
- Глава двадцать пятая Расставания
- Глава двадцать шестая Джош и Нандри
- Глава двадцать седьмая Новый пастор, новый дом
- Глава двадцать восьмая Жизнь и учеба
- Глава двадцать девятая Ухажеры Мисси
- Глава тридцатая Открытие Мисси
- Глава тридцать первая Рождественские сюрпризы
- Глава тридцать вторая Еще один сюрприз
- Глава тридцать третья Особый день
- Примечания
Джанет Оак – Любовь, созидающая дом - Книга третья
Санкт Петербург: Свет на Востоке, 2006 г. — 304 с.
ISBN 5-93829-045-7
Джанет Оак – Любовь, созидающая дом - Книга третья - Содержание
- Пролог
- Глава первая Начало пути
- Глава вторая Первый день пройден
- Глава третья На следующий день
- Глава четвертая Попутчики
- Глава пятая Ребекка Клей
- Глава шестая Утомительная дорога
- Глава седьмая Дождь
- Глава восьмая Большая река
- Глава девятаяГород
- Глава десятая Маленькие неприятности и большая беда
- Глава одиннадцатая Трудное решение
- Глава двенадцатая Семья Тейлорсон
- Глава тринадцатая Новости
- Глава четырнадцатая Воскресенье
- Глава пятнадцатая Неожиданная радость
- Глава шестнадцатая Ранчо
- Глава семнадцатая Зима. Рождество
- Глава восемнадцатая Новый дом для Мисси
- Глава девятнадцатая Огород Мисси
- Глава двадцатая Лето
- Глава двадцать первая Возвращение Вилли
- Глава двадцать вторая Послеобеденный чай
- Глава двадцать третья Еще одна зима впереди
- Глава двадцать четвертая Воскресные богослужения
- Глава двадцать пятая Натан
- Глава двадцать шестая Любовь обретает дом
- Примечания
Джанет Оак – У любви легкая поступь - Книга четвертая
Санкт Петербург: Свет на Востоке, 2006 г. — 304 с.
ISBN 5-93829-042-2
Джанет Оак – У любви легкая поступь - Книга четвертая - Содержание
- Глава первая Семья
- Глава вторая Праздничный обед
- Глава третья Планы
- Глава четвертая В городе
- Глава пятая Начинается настоящее путешествие
- Глава шестая Приехали!
- Глава седьмая Задушевный разговор
- Глава восьмая Знакомство с Марией
- Глава девятая Спасение
- Глава десятая День, который длился миллион лет
- Глава одиннадцатая Борьба за жизнь
- Глава двенадцатая Хуан
- Глава тринадцатая Новая жизнь
- Глава четырнадцатая Грядущие перемены
- Глава пятнадцатая Переезд
- Глава шестнадцатая Зима
- Глава семнадцатая Джедд
- Глава восемнадцатая Возрождение
- Глава девятнадцатая Прощание
- Глава двадцатая Возвращение домой
- Примечания
Джанет Оак – Вечное наследство любви - Книга пятая
Санкт Петербург: Свет на Востоке, 2011 г. — 320 с.
ISBN 978-966-2089-39-4
Джанет Оак – Вечное наследство любви - Книга пятая - Содержание
- Глава первая Возвращение домой
- Глава вторая Новости
- Глава третья Осмотр
- Глава четвертая События
- Глава пятая Признание
- Глава шестая Объявление
- Глава седьмая Надежда
- Глава восьмая Визит к Ма
- Глава девятая Бен
- Глава десятая Хорошие новости
- Глава одиннадцатая Ма Грэхам
- Глава двенадцатая Лейн помогает Дэвисам
- Глава тринадцатая Марти назначает свидание
- Глава четырнадцатая Рождество
- Глава пятнадцатая К обычной жизни
- Глава шестнадцатая Секреты
- Глава семнадцатая Размышления и письма
- Глава восемнадцатая Разговор с Элли
- Глава девятнадцатая Темные тени
- Глава двадцатая Нандри
- Глава двадцать первая Лейн приходит на ужин
- Глава двадцать вторая Ма приезжает в гости
- Глава двадцать третья Элли строит планы
- Глава двадцать четвертая Церковь и дом
- Глава двадцать пятая Умение делиться
- Глава двадцать шестая Семейный ужин
- Глава двадцать седьмая Сюрприз
- Глава двадцать восьмая Планы
- Глава двадцать девятая Наследство
- Примечания
Джанет Оак – Расцветающая мечта любви - Книга шестая
Санкт Петербург: Свет на Востоке, 2011 г. — 320 с.
ISBN 978-966-2089-40-0
Джанет Оак – Расцветающая мечта любви - Книга шестая – Содержание
- Семья Дэвис
- Глава первая Белинда
- Глава вторая Доктор Люк
- Глава третья Воскресенье
- Глава четвертая Визиты на дом
- Глава пятая Сюрприз
- Глава шестая Планы
- Глава седьмая Мелисса
- Глава восьмая Знакомство
- Глава девятая Двоюродные сестры
- Глава десятая Школа
- Глава одиннадцатая К привычной жизни
- Глава двенадцатая Чрезвычайное происшествие
- Глава тринадцатая Новые соседи
- Глава четырнадцатая Признание
- Глава пятнадцатая Воскресный обед с учительницей
- Глава шестнадцатая Гордость
- Глава семнадцатая Наемные работники
- Глава восемнадцатая Привычка
- Глава девятнадцатая Треугольник
- Глава двадцатая Помощь Люку
- Глава двадцать первая Несчастный случай?
- Глава двадцать вторая Напряжение
- Глава двадцать третья День рождения
- Глава двадцать четвертая Посетитель
- Глава двадцать пятая Все утряслось
Джанет Оак – Любовь набирает силу - Книга седьмая
Санкт Петербург: Свет на Востоке, 2011 г. — 320 с.
ISBN 978-966-2089-41-7
Джанет Оак – Любовь набирает силу - Книга седьмая – Содержание
- Главные персонажи книги
- Глава первая Конец долгого дня
- Глава вторая Девичий разговор
- Глава третья Вечеринка
- Глава четвертая Так скоро
- Глава пятая Снова за работу
- Глава шестая Рэнд
- Глава седьмая Ужин
- Глава восьмая Эмми Джо
- Глава девятая Несчастный случай
- Глава десятая Беспокойство
- Глава одиннадцатая Горести
- Глава двенадцатая Новые страдания
- Глава тринадцатая Пациентка
- Глава четырнадцатая Беспокойное лето
- Глава пятнадцатая Трудное решение
- Глава шестнадцатая Неожиданный треугольник
- Глава семнадцатая В поисках ответа
- Глава восемнадцатая Перемены
- Глава девятнадцатая Бостон
- Глава двадцатая Непривычная роскошь
- Глава двадцать первая Новая жизнь
- Глава двадцать вторая Неожиданность
- Глава двадцать третья Пьер
- Глава двадцать четвертая Широкие горизонты
- Глава двадцать пятая Вкус путешествий
- Глава двадцать шестая Открытие
Джанет Оак – Любовь приходит домой - Книга восьмая
Санкт Петербург: Свет на Востоке, 2011 г. — 320 с.
ISBN 978-966-2089-42-4
Джанет Оак – Любовь приходит домой - Книга восьмая – Содержание
- Главные персонажи книги
- Глава первая Волнение
- Глава вторая Тетя Вирджи
- Глава третья Планы
- Глава четвертая Домой!
- Глава пятая Семья
- Глава шестая Встреча с отцом
- Глава седьмая Неудобство
- Глава восьмая Воспоминания
- Глава девятая Возвращение в Бостон
- Глава десятая К обычной жизни?
- Глава одиннадцатая Волнующее событие
- Глава двенадцатая Новый поворот
- Глава тринадцатая Решения
- Глава четырнадцатая Задачи
- Глава пятнадцатая Ужин
- Глава шестнадцатая Хлопоты
- Глава семнадцатая Неожиданность
- Глава восемнадцатая Дружба
- Глава девятнадцатая Концерт
- Глава двадцатая Разочарование
- Глава двадцать первая Последние хлопоты
- Глава двадцать вторая Рождество
- Глава двадцать третья Прощание
- Глава двадцать четвертая Жизнь налаживается
- Глава двадцать пятая Счастливый конец
- Эпилог
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