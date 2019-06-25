Евхаристия — центральное Таинство Церкви. Регулярное причащение необходимо человеку для спасения, в соответствии со словами Господа Иисуса Христа: «Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6, 53-54).

Об участии верных в Евхаристии

(Документ одобрен на Архиерейском Совещании Русской Православной Церкви, прошедшей 2-3 февраля 2015 года в Храме Христа Спасителя в Москве)

Минск, Минский Свято-Духов кафедральный собор, 2015

Об участии верных в Евхаристии - Содержание

I. Практика причащения и подготовки к нему в истории Церкви

ІІ. Требования подготовки ко святому причащению

ІІІ. Раскаяние в совершенных грехах и открытие их перед священником в Таинстве Покаяния

IV. Недопустимость причащения

V. Необходимость церковного брака

VI. Подготовка детей ко святому причащению

Об участии верных в Евхаристии - Заключение

Евхаристия — главное Таинство Церкви, установленное Господом Иисусом Христом накануне Его спасительных страданий, крестной смерти и воскресения. Участие в Евхаристии и причащение Телу и Крови Христовым является заповедью Спасителя, через Своих учеников сказавшего всем христианам: «Приимите, ядите: сие есть Тело Мое» и «пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета» (Мф. 26, 26-28). Сама Церковь есть Тело Христово, а потому Таинство Тела и Крови Христа видимым образом являет мистическую природу Церкви, созидая церковную общину.

Духовная жизнь православного христианина немыслима без причащения Святых Таин. Приобщаясь Святых Даров, верующие освящаются силой Святого Духа и соединяются со Христом Спасителем и друг с другом, составляя единое Тело Христово. Таинство Евхаристии требует особого к нему приготовления. В Церкви само время — будь то время человеческой жизни или история всего человечества — есть ожидание и приготовление для встречи со Христом, а весь ритм богослужебной жизни — ожидание и приготовление к Божественной литургии и соответственно к причащению, ради которого она и совершается.