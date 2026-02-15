Обетования Божии и духовная брань — Сборник статей
Издательство: «Посох», Новосибирск, 2007. Объем: 418 страниц. ISBN: 5-93958-032-7
О содержании
Данный сборник представляет собой комплексное исследование темы духовного противостояния, рассматриваемого через призму библейских обетований. Авторы статей, вошедших в книгу, анализируют духовную брань не как мистический поиск демонов, а как повседневную жизнь верующего, основанную на доверии Божьему Слову. В первой части книги акцент делается на юридической и духовной силе Божьих обещаний, которые служат твердым фундаментом для защиты разума и сердца от атак сомнения и отчаяния. Обетования рассматриваются как реальное «оружие», позволяющее христианину сохранять стабильность в условиях жизненных кризисов.
Во второй части сборника рассматриваются практические аспекты молитвы и применения Писания в конфликтных ситуациях. Статьи затрагивают вопросы дисциплины ума, важности поместной церкви в духовной борьбе и необходимости личной святости. Авторы предостерегают от крайностей — как от чрезмерного увлечения темой демонологии, так и от игнорирования реальности духовного противника. Весь материал направлен на то, чтобы помочь читателю осознать свою победоносную позицию во Христе и научиться эффективно использовать духовное всеоружие для созидания веры и преодоления искушений.
Обетования Божии и духовная брань – Содержание
Предисловие
Часть I. Обетования Божии
Четыре фундаментальных обетования (ступени роста) (В.Я. Канатуш)
1. Непреложность обетований
2. Первое обетование, первая ступень — жизнь вечная
3. Второе обетование, вторая ступень — усыновление
4. Третье обетование, третья ступень — исполнение Духом Святым и крещение огнём
5. Четвертое обетование, четвертая ступень — победа, рождение к престолу
О принятии обетования
О третьем обетовании
Обетование взятия или бессмертия живых
Обязательства четвертого обетования (Эван Робертс)
Дети обетования (В.Я.Канатуш)
Как сохранить дух торжествующим (Эван Робертс)
Победа
Часть II. Духовная брань
Истина и подделки сатаны относительно греха (Э. Робертс, Дж. Пенн-Льюис)
Путь к победе над смертью (Эван Робертс)
Цена престола (Дж. Пенн-Льюис)
На тысячу лет в бездну (Дж. Пенн-Льюис)
Об одержимости (Б. Гёце)
Скрытая раковая болезнь
Бог и сатана в жизни верующих
О Левиафане по книге Иова (В.Я. Канатуш)
Что говорит Священное Писание о борьбе с властями тьмы (Эван Робертс)
Борьба с властями тьмы и тайна победы над ними (Дж. Пенн-Льюис)
Война с сатаной и путь победы (Дж. Пенн-Льюис)
Жизнь в духе. Взгляд на войну на небесах (Дж. Пенн-Льюис)
Отвержение как метод борьбы (Эван Робертс)
«И не давайте места диаволу» (Л. И. X.)
Об изгнании злых духов (А. Шмеман)
«Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» (Ф.Б. Мейер)
Учение о демонах (бесах) (Иоанн Кассиан Римлянин)
О методах борьбы с духами зла (В.Я. Канатуш)
Примерный образец освобождения от диавола (В.Я. Канатуш)
Молитва Господу об освобождении
Отвержение и запрет сатане
Иллюстрации из жизни
Воспоминания и духовный опыт (Иоанн Зейтц)
Грех, который не прощается (А. С. Д.)
Противостойте
Разрушенное здоровье и жилище
Об охране нашего тела
О бесплодных страданиях
Обратимся против врага
Дух боязни
Дух нервности и дух гневливости
Исцеление Анны Кирпичниковой (С. П. Ливен.)
