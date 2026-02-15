Обетования Божии и духовная брань — Сборник статей

Издательство: «Посох», Новосибирск, 2007. Объем: 418 страниц. ISBN: 5-93958-032-7

О содержании

Данный сборник представляет собой комплексное исследование темы духовного противостояния, рассматриваемого через призму библейских обетований. Авторы статей, вошедших в книгу, анализируют духовную брань не как мистический поиск демонов, а как повседневную жизнь верующего, основанную на доверии Божьему Слову. В первой части книги акцент делается на юридической и духовной силе Божьих обещаний, которые служат твердым фундаментом для защиты разума и сердца от атак сомнения и отчаяния. Обетования рассматриваются как реальное «оружие», позволяющее христианину сохранять стабильность в условиях жизненных кризисов.

Во второй части сборника рассматриваются практические аспекты молитвы и применения Писания в конфликтных ситуациях. Статьи затрагивают вопросы дисциплины ума, важности поместной церкви в духовной борьбе и необходимости личной святости. Авторы предостерегают от крайностей — как от чрезмерного увлечения темой демонологии, так и от игнорирования реальности духовного противника. Весь материал направлен на то, чтобы помочь читателю осознать свою победоносную позицию во Христе и научиться эффективно использовать духовное всеоружие для созидания веры и преодоления искушений.

Обетования Божии и духовная брань – Содержание

Предисловие

Часть I. Обетования Божии

Четыре фундаментальных обетования (ступени роста) (В.Я. Канатуш) 1. Непреложность обетований 2. Первое обетование, первая ступень — жизнь вечная 3. Второе обетование, вторая ступень — усыновление 4. Третье обетование, третья ступень — исполнение Духом Святым и крещение огнём 5. Четвертое обетование, четвертая ступень — победа, рождение к престолу

О принятии обетования

О третьем обетовании

Обетование взятия или бессмертия живых

Обязательства четвертого обетования (Эван Робертс)

Дети обетования (В.Я.Канатуш)

Как сохранить дух торжествующим (Эван Робертс)

Победа

Часть II. Духовная брань

Истина и подделки сатаны относительно греха (Э. Робертс, Дж. Пенн-Льюис)

Путь к победе над смертью (Эван Робертс)

Цена престола (Дж. Пенн-Льюис)

На тысячу лет в бездну (Дж. Пенн-Льюис)

Об одержимости (Б. Гёце)

Скрытая раковая болезнь

Бог и сатана в жизни верующих

О Левиафане по книге Иова (В.Я. Канатуш)

Что говорит Священное Писание о борьбе с властями тьмы (Эван Робертс)

Борьба с властями тьмы и тайна победы над ними (Дж. Пенн-Льюис)

Война с сатаной и путь победы (Дж. Пенн-Льюис)

Жизнь в духе. Взгляд на войну на небесах (Дж. Пенн-Льюис)

Отвержение как метод борьбы (Эван Робертс)

«И не давайте места диаволу» (Л. И. X.)

Об изгнании злых духов (А. Шмеман)

«Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» (Ф.Б. Мейер)

Учение о демонах (бесах) (Иоанн Кассиан Римлянин)

О методах борьбы с духами зла (В.Я. Канатуш)

Примерный образец освобождения от диавола (В.Я. Канатуш)

Молитва Господу об освобождении

Отвержение и запрет сатане

Иллюстрации из жизни