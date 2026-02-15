Обетования Божии и духовная брань

Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling

Обетования Божии и духовная брань — Сборник статей

Издательство: «Посох», Новосибирск, 2007. Объем: 418 страниц. ISBN: 5-93958-032-7

О содержании

Данный сборник представляет собой комплексное исследование темы духовного противостояния, рассматриваемого через призму библейских обетований. Авторы статей, вошедших в книгу, анализируют духовную брань не как мистический поиск демонов, а как повседневную жизнь верующего, основанную на доверии Божьему Слову. В первой части книги акцент делается на юридической и духовной силе Божьих обещаний, которые служат твердым фундаментом для защиты разума и сердца от атак сомнения и отчаяния. Обетования рассматриваются как реальное «оружие», позволяющее христианину сохранять стабильность в условиях жизненных кризисов.

Во второй части сборника рассматриваются практические аспекты молитвы и применения Писания в конфликтных ситуациях. Статьи затрагивают вопросы дисциплины ума, важности поместной церкви в духовной борьбе и необходимости личной святости. Авторы предостерегают от крайностей — как от чрезмерного увлечения темой демонологии, так и от игнорирования реальности духовного противника. Весь материал направлен на то, чтобы помочь читателю осознать свою победоносную позицию во Христе и научиться эффективно использовать духовное всеоружие для созидания веры и преодоления искушений.

Обетования Божии и духовная брань – Содержание

Предисловие

Часть I. Обетования Божии

  • Четыре фундаментальных обетования (ступени роста) (В.Я. Канатуш)

    • 1. Непреложность обетований

    • 2. Первое обетование, первая ступень — жизнь вечная

    • 3. Второе обетование, вторая ступень — усыновление

    • 4. Третье обетование, третья ступень — исполнение Духом Святым и крещение огнём

    • 5. Четвертое обетование, четвертая ступень — победа, рождение к престолу

  • О принятии обетования

  • О третьем обетовании

  • Обетование взятия или бессмертия живых

  • Обязательства четвертого обетования (Эван Робертс)

  • Дети обетования (В.Я.Канатуш)

  • Как сохранить дух торжествующим (Эван Робертс)

  • Победа

Часть II. Духовная брань

  • Истина и подделки сатаны относительно греха (Э. Робертс, Дж. Пенн-Льюис)

  • Путь к победе над смертью (Эван Робертс)

  • Цена престола (Дж. Пенн-Льюис)

  • На тысячу лет в бездну (Дж. Пенн-Льюис)

  • Об одержимости (Б. Гёце)

  • Скрытая раковая болезнь

  • Бог и сатана в жизни верующих

  • О Левиафане по книге Иова (В.Я. Канатуш)

  • Что говорит Священное Писание о борьбе с властями тьмы (Эван Робертс)

  • Борьба с властями тьмы и тайна победы над ними (Дж. Пенн-Льюис)

  • Война с сатаной и путь победы (Дж. Пенн-Льюис)

  • Жизнь в духе. Взгляд на войну на небесах (Дж. Пенн-Льюис)

  • Отвержение как метод борьбы (Эван Робертс)

  • «И не давайте места диаволу» (Л. И. X.)

  • Об изгнании злых духов (А. Шмеман)

  • «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» (Ф.Б. Мейер)

  • Учение о демонах (бесах) (Иоанн Кассиан Римлянин)

  • О методах борьбы с духами зла (В.Я. Канатуш)

  • Примерный образец освобождения от диавола (В.Я. Канатуш)

  • Молитва Господу об освобождении

  • Отвержение и запрет сатане

Иллюстрации из жизни

  • Воспоминания и духовный опыт (Иоанн Зейтц)

  • Грех, который не прощается (А. С. Д.)

  • Противостойте

  • Разрушенное здоровье и жилище

  • Об охране нашего тела

  • О бесплодных страданиях

  • Обратимся против врага

  • Дух боязни

  • Дух нервности и дух гневливости

  • Исцеление Анны Кирпичниковой (С. П. Ливен.)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

