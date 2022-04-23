Дикое поклонение отсутствию всякого закона и материалистическое поклонение закону приводят к одной и той же пустоте. Ницше взбирался на колеблющиеся горы, но в конце концов он вернулся в Тибет. Он сел рядом с Толстым в стране небытия и нирваны. Они оба несчастны, один оттого, что не способен ухватить что бы то ни было, другой - оттого, что не способен что бы то ни было выпустить. Толстовская воля заморожена буддийским инстинктом, внушающим, что любое определённое действие есть зло; ницшеанская воля также заморожена тем мнением, что хотя всякое определённое действие было бы благом, ни одного такого действия не существует. Они стоят на перепутье, один ненавидит все пути, другой любит их все. Результат нетрудно угадать: они остаются на перепутье…

Отчаянная попытка вырваться из интеллектуализма приводит к интеллектуализму же и, следовательно, к смерти…

Жанна д’Арк не оставалась недвижной на перекрёстке путей, отвергая их все, как Толстой, или признавая их все, как Ницше. Она избрала один путь и молнией ринулась по нему. И однако, я увидел, задумавшись о Жанне, что в ней было всё, что могло быть верным в Толстом: вкус к обычным вещам, смиренная жалость, земные реальности, достоинство согбенной спины. У Жанны д’Арк было всё это, притом на гораздо более высоком уровне, потому что она не только восхищалась бедностью, но и терпела её, тогда как Толстой был всего лишь барином-оригиналом, пытавшимся открыть секрет бедности.

Потом я подумал обо всём, что было смелого, гордого и патетического в бедном Ницше, о его бунте против пустоты, против робости нашего времени. Подумал о его зове к экстатическим гармониям опасности, о его жажде великих походов, о его призыве к оружию. Так вот: у Жанны д’Арк было всё это, с той разницей, что она не восхваляла сражение, но сражалась. Мы знаем, что её не пугало и целое войско, тогда как Ницше, судя по тому, что нам известно о нём, пугался каждой коровы.

Толстой занимался всего только похвалой крестьян - она была крестьянкой. Ницше занимался всего только восхвалением воинов - она была воином. Она побила их обоих на плоскости их собственных противоположных идеалов - она была кротче одного и безудержнее другого. Она была человеком совершенно практичным и сделала нечто, тогда как они терялись в странных отвлеченностях и не сделали ничего.

Сергей Сергеевич Оболенский - Жанна - Божья Дева

СПб. : Алетейя, 2022. - 500 с.

ISBN 978-5-00165-452-0

Сергей Сергеевич Оболенский - Жанна - Божья Дева - Содержание

От автора

Вступительные замечания

Глава I. В книге Господа моего есть больше вещей, чем в ваших

Глава II. И рассказывал мне ангел о жалости, которая была в королевстве французском

Глава III. Во всём я уповаю на Бога, моего Создателя, - Его я люблю всем сердцем

Глава IV. Я хотела бы, чтобы все слышали Голос так же хорошо, как я

Глава V. Голоса сказали мне: возьми знамя по воле Царя Небесного… и чтобы я несла его смело

Глава VI. Простите друг другу, от всего сердца, полностью, как должны искренние христиане

Глава VII. Всеми моими силами я исполняю повеления Господа, данные мне через мои Голоса

Глава VIII. Что до знамений, - если те, кто этого требует, недостойны этого, я ничего поделать не могу

Глава IX. Я думаю, раз это угодно Господу, то лучше, что я в плену

Глава X. Я больше боюсь провиниться перед Голосами, чем отвечать вам

Глава XI. Да, — но Господу первому послужив

Глава XII. За всё, что я сделала, я не желала иной награды, кроме спасения моей души

Глава XIII. Этот знак просуществует тысячу лет и больше

Базанов П. Н., Маньков С. А., Князь С. С. Оболенский (1908–1980) - аристократ, патриот, журналист