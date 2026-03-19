Образ и понятие в культурологии и научной онтологии

Проблема соотношения образа и понятия является одной из центральных в гуманитарном знании, так как она затрагивает сами механизмы того, как человек постигает реальность и фиксирует её в культуре. В то время как научная онтология стремится к предельной точности и однозначности определений, культурология рассматривает эти категории как взаимодополняющие способы развертывания человеческого духа. Основная идея данного сопоставления заключается в том, что «образ» удерживает живую целостность и многозначность бытия, тогда как «понятие» структурирует его, извлекая универсальные законы и логические связи.

В научной онтологии понятие выступает как инструмент рационального познания, направленный на выявление сущностных характеристик объекта. Оно стремится к абстрагированию от частностей и эмоциональных наслоений, чтобы построить непротиворечивую модель мира. Здесь господствует логика дедукции и индукции, а истинность верифицируется через системность и доказательность. В этом контексте образ часто воспринимается лишь как вспомогательный этап — наглядная иллюстрация или метафора, которую необходимо «преодолеть» ради чистоты концепта. Онтологическое понятие фиксирует «что» есть вещь в её объективном измерении.

В культурологии же образ обретает статус самостоятельной и зачастую доминирующей категории. Образ (художественный, мифологический, религиозный) не просто описывает мир, он его «переживает», аккумулируя в себе ценности, смыслы и историческую память. В отличие от понятия, которое стремится к однозначности (моносемии), образ принципиально многозначен (полисемичен). Он апеллирует не только к разуму, но и к интуиции, чувству и воображению. Культурологический анализ показывает, что культура начинается там, где понятие «наполняется кровью» образа, превращая сухую формулу в символ, способный вдохновлять и объединять сообщества.

Соотношение этих категорий определяет динамику интеллектуальной истории: периоды господства «понятийного» мышления (Просвещение, позитивизм) неизменно сменяются «образными» всплесками (Романтизм, постмодерн). Современная мысль всё чаще приходит к выводу, что подлинное понимание реальности невозможно без их синтеза. Понятие без образа пусто и мертво, оно превращается в идеологему; образ без понятия слеп и хаотичен, он рассыпается на фрагменты впечатлений. Их диалог создает то семантическое поле, в котором человек только и может существовать как существо культурное и мыслящее.

Образ и понятие в культурологии и научной онтологии

Коллективная ﻿монография

Отв. ﻿редактор Н. В. Серов

﻿СПб: Эйдос, 2011. 642 с.:﻿илл.

ISBN﻿ 978-5-904745-13-4

Образ и понятие в культурологии и научной онтологии - Содержание

ЧАСТЬ 1. ПРИРОДА﻿—﻿ИСКУССТВО﻿—﻿НАУКА

Т. И. Апраксина Меж﻿ временем﻿ науки﻿ и﻿ вечностью﻿ искусства﻿﻿ (к ﻿частной ﻿теории﻿трёхмерного ﻿времени)﻿

И. В. Мишина Значение﻿ эмоционально-чувственного﻿ фактора﻿﻿ в﻿ истории ﻿культуры﻿

Л. С. Краснова Инновационные﻿ технологии﻿﻿ и﻿ лингвокультурологический ﻿аспект ﻿повышения﻿﻿ языковой ﻿компетенции﻿

С. Э. Афанасьев Между﻿ природой ﻿и﻿ культурой﻿ цвета﻿

С. С. Касаткина Проблемы﻿ новой﻿ культурной﻿ эпохи﻿ в ﻿работе ﻿Н. ﻿Бердяева﻿﻿ «Смысл﻿ творчества:﻿ опыт ﻿оправдания ﻿человека»﻿

J. Manteith New ﻿flame ﻿for﻿ new ﻿worlds.﻿﻿ An ﻿Analysis ﻿of﻿ Linguistic﻿ Sacred﻿ Space ﻿in﻿ Tatyana﻿ Apraksina’s﻿ “Psalm﻿”, ﻿from the﻿ Poem Cycle “California ﻿Psalms”﻿

О. Б. Фоминых Художественный ﻿образ:﻿﻿ онтогносеологические ﻿и﻿информационные ﻿аспекты﻿

А. А. Исаев Интрига ﻿культуры: робинзонада versus ﻿диалог﻿

А. А. Куксгаузен Образ ﻿мира ﻿и ﻿человека ﻿в ﻿культуре итальянского﻿ возрождения﻿﻿ XIV–XV ﻿веков

А. Ю. Лосинская Может﻿ли﻿ игра﻿ быть﻿ искусством?

Н. Л. Малинина Художественный ﻿образ ﻿как ﻿видимое ﻿и ﻿невидимое:﻿ трактовки ﻿В. ﻿Кандинского﻿ и ﻿Д. ﻿Лукача

И. В. Боровкова Креативность ﻿образа﻿ мужчины﻿﻿ в﻿ культуре﻿ современной ﻿России﻿

Е. Е. Мишукова Семиотические﻿ аспекты﻿ феминистичности﻿

В. Л. Нестерова Некоторые﻿ аспекты﻿ женского﻿ культурного ﻿мира﻿﻿ на ﻿страницах ﻿отечественных ﻿дореволюционных ﻿журналов

Г. Е. Горелик Историк﻿ науки﻿ у ﻿древа ﻿познания﻿﻿ (о﻿ культурных ﻿предпосылках ﻿рождения﻿﻿ фундаментальной ﻿науки)

Н. Н. Николаенко Язык﻿ цвета﻿ и ﻿функциональная ﻿асимметрия﻿ мозга﻿

Е. В. Попович Философия﻿ творчества﻿﻿ в﻿ литературном ﻿наследии﻿ Ивана﻿ Франко﻿﻿

Д. А. Руднева «Человек ﻿гламурный» ﻿как ﻿социокультурный﻿ конструкт ﻿общества потребления﻿ (к ﻿вопросу ﻿о ﻿методах ﻿исследования ﻿современной﻿ культуры)

ЧАСТЬ 2. КУЛЬТУРОЛОГИЯ РЕЛИГИИ

А. Н. Фатенков Религиозность.﻿ Атеизм.﻿ Богоборчество﻿

Л. Г. Корсунская Священные﻿ писания﻿ древней﻿ Индии

В. П. Океанский Принцип﻿ иконичности: ﻿понятийная﻿ образность﻿ отечественной ﻿интеллектуальной ﻿культуры﻿

О. Н. Римская Культура,﻿ субкультура ﻿и﻿ субкультурные﻿ религии:﻿ понятия﻿ и﻿ методология﻿ исследования﻿

Л. А. Креймер–Дементьева Фразеологизмы ﻿Танаха﻿ и ﻿Ветхого﻿ Завета﻿ как ﻿элементы ﻿исторической﻿ динамики﻿ образов ﻿мира﻿

А. В. Бускина Эволюция ﻿пространственных ﻿представлений ﻿в ﻿неканоническом﻿ тексте ﻿как ﻿индикатор﻿ обновления﻿ религиозной ﻿традиции﻿﻿ (на материалах ﻿рукописей ﻿Мертвого ﻿моря III﻿в. ﻿до н. э. — I в. н. э.)﻿

Е. Ю. Перова Читательское ﻿восприятие﻿﻿ в ﻿контексте ﻿христианского ﻿мировоззрения

О. П. Лопутько Историческая﻿ динамика ﻿принципов ﻿отображения﻿ культурного пространства ﻿в ﻿содержательной ﻿структуре ﻿языковых ﻿знаков﻿

О. А. Баженова «Святые ﻿места»﻿—﻿«Чудные﻿в ещи»﻿—﻿«Драгие ﻿вещи».﻿﻿ Изменения﻿ культурных ﻿образов﻿ мира﻿﻿ в ﻿русских﻿ паломнических ﻿хождениях

О. В. Солдатенкова Православное ﻿понимание ﻿святости﻿ как﻿ духовного﻿творчества﻿

М. М. Касперавичюс Свет﻿ и ﻿близкие﻿ к﻿ нему ﻿цвета﻿ в﻿раннехристианской﻿﻿ и﻿ средневековой﻿ церковной ﻿символике﻿﻿

З. Н. Сколота Иконопись ﻿—﻿ от﻿духовного ﻿творчества ﻿к ﻿китчу﻿

Е. В. Шахматова Мистерия ﻿серебряного ﻿века ﻿как ﻿отражение ﻿соборности﻿

Б. Ш. Тузбая Теономия﻿ в ﻿религиозно-философской﻿ антропологии﻿

ЧАСТЬ﻿ 3. СЕМИОТИКА ОБРАЗОВ КУЛЬТУРЫ

Н. П. Кнэхт Культура:﻿ категория,﻿ идея,﻿ образ﻿

Н. И. Поспелова Молодежные ﻿субкультуры: ﻿зона﻿ свободы ﻿или ﻿вызов?﻿

Н. В. Выжлецова Категории﻿и﻿ формы﻿ «чужих»﻿ в﻿ культуре﻿

Л. М. Макарова Принципы﻿ организации ﻿нацистской﻿ модели ﻿мира﻿

В. В. Дементьева Провинция ﻿как﻿ предмет﻿﻿ философско-культурологической ﻿рефлексии﻿﻿

Е. Н. Чупрова Провинциальная ﻿культура:﻿﻿ архитектоника﻿ отношений ﻿центр ﻿— ﻿периферия﻿

А. М. Гогленков Географический﻿ образ Сстамбула ﻿в ﻿художественной ﻿литературе﻿

Т. В. Авдеева Архетип﻿ птицы﻿ в﻿ истории﻿ культуры﻿

Е. А. Александрова Традиционная ﻿культура ﻿в ﻿зеркале ﻿семиологии﻿﻿ (образ ﻿лисы﻿ в ﻿русской ﻿и﻿ китайской ﻿традиции)

Е. В. Федорович Рациональное﻿ и ﻿иррациональное﻿ в ﻿культуре,﻿﻿ их ﻿проблематизация﻿ в ﻿символе

В. В. Селиванов Культура﻿ как ﻿объективная ﻿реальность﻿

Ю. М. Шор Культура﻿ и ﻿образ.﻿ ( О﻿ задействованности ﻿механизмов ﻿художественного ﻿познания ﻿в﻿ постижении ﻿феномена﻿ культуры )

Н. В. Серов Семантический ﻿образ﻿ ценностных и/или ﻿универсальных ﻿методик﻿ культурологии

Сведения об авторах