Образ и понятие в культурологии и научной онтологии
Проблема соотношения образа и понятия является одной из центральных в гуманитарном знании, так как она затрагивает сами механизмы того, как человек постигает реальность и фиксирует её в культуре. В то время как научная онтология стремится к предельной точности и однозначности определений, культурология рассматривает эти категории как взаимодополняющие способы развертывания человеческого духа. Основная идея данного сопоставления заключается в том, что «образ» удерживает живую целостность и многозначность бытия, тогда как «понятие» структурирует его, извлекая универсальные законы и логические связи.
В научной онтологии понятие выступает как инструмент рационального познания, направленный на выявление сущностных характеристик объекта. Оно стремится к абстрагированию от частностей и эмоциональных наслоений, чтобы построить непротиворечивую модель мира. Здесь господствует логика дедукции и индукции, а истинность верифицируется через системность и доказательность. В этом контексте образ часто воспринимается лишь как вспомогательный этап — наглядная иллюстрация или метафора, которую необходимо «преодолеть» ради чистоты концепта. Онтологическое понятие фиксирует «что» есть вещь в её объективном измерении.
В культурологии же образ обретает статус самостоятельной и зачастую доминирующей категории. Образ (художественный, мифологический, религиозный) не просто описывает мир, он его «переживает», аккумулируя в себе ценности, смыслы и историческую память. В отличие от понятия, которое стремится к однозначности (моносемии), образ принципиально многозначен (полисемичен). Он апеллирует не только к разуму, но и к интуиции, чувству и воображению. Культурологический анализ показывает, что культура начинается там, где понятие «наполняется кровью» образа, превращая сухую формулу в символ, способный вдохновлять и объединять сообщества.
Соотношение этих категорий определяет динамику интеллектуальной истории: периоды господства «понятийного» мышления (Просвещение, позитивизм) неизменно сменяются «образными» всплесками (Романтизм, постмодерн). Современная мысль всё чаще приходит к выводу, что подлинное понимание реальности невозможно без их синтеза. Понятие без образа пусто и мертво, оно превращается в идеологему; образ без понятия слеп и хаотичен, он рассыпается на фрагменты впечатлений. Их диалог создает то семантическое поле, в котором человек только и может существовать как существо культурное и мыслящее.
Коллективная монография
Отв. редактор Н. В. Серов
СПб: Эйдос, 2011. 642 с.:илл.
ISBN 978-5-904745-13-4
Образ и понятие в культурологии и научной онтологии - Содержание
ЧАСТЬ 1. ПРИРОДА—ИСКУССТВО—НАУКА
Т. И. Апраксина Меж временем науки и вечностью искусства (к частной теориитрёхмерного времени)
И. В. Мишина Значение эмоционально-чувственного фактора в истории культуры
Л. С. Краснова Инновационные технологии и лингвокультурологический аспект повышения языковой компетенции
С. Э. Афанасьев Между природой и культурой цвета
С. С. Касаткина Проблемы новой культурной эпохи в работе Н. Бердяева «Смысл творчества: опыт оправдания человека»
J. Manteith New flame for new worlds. An Analysis of Linguistic Sacred Space in Tatyana Apraksina’s “Psalm”, from the Poem Cycle “California Psalms”
О. Б. Фоминых Художественный образ: онтогносеологические иинформационные аспекты
А. А. Исаев Интрига культуры: робинзонада versus диалог
А. А. Куксгаузен Образ мира и человека в культуре итальянского возрождения XIV–XV веков
А. Ю. Лосинская Можетли игра быть искусством?
Н. Л. Малинина Художественный образ как видимое и невидимое: трактовки В. Кандинского и Д. Лукача
И. В. Боровкова Креативность образа мужчины в культуре современной России
Е. Е. Мишукова Семиотические аспекты феминистичности
В. Л. Нестерова Некоторые аспекты женского культурного мира на страницах отечественных дореволюционных журналов
Г. Е. Горелик Историк науки у древа познания (о культурных предпосылках рождения фундаментальной науки)
Н. Н. Николаенко Язык цвета и функциональная асимметрия мозга
Е. В. Попович Философия творчества в литературном наследии Ивана Франко
Д. А. Руднева «Человек гламурный» как социокультурный конструкт общества потребления (к вопросу о методах исследования современной культуры)
ЧАСТЬ 2. КУЛЬТУРОЛОГИЯ РЕЛИГИИ
А. Н. Фатенков Религиозность. Атеизм. Богоборчество
Л. Г. Корсунская Священные писания древней Индии
В. П. Океанский Принцип иконичности: понятийная образность отечественной интеллектуальной культуры
О. Н. Римская Культура, субкультура и субкультурные религии: понятия и методология исследования
Л. А. Креймер–Дементьева Фразеологизмы Танаха и Ветхого Завета как элементы исторической динамики образов мира
А. В. Бускина Эволюция пространственных представлений в неканоническом тексте как индикатор обновления религиозной традиции (на материалах рукописей Мертвого моря IIIв. до н. э. — I в. н. э.)
Е. Ю. Перова Читательское восприятие в контексте христианского мировоззрения
О. П. Лопутько Историческая динамика принципов отображения культурного пространства в содержательной структуре языковых знаков
О. А. Баженова «Святые места»—«Чудныев ещи»—«Драгие вещи». Изменения культурных образов мира в русских паломнических хождениях
О. В. Солдатенкова Православное понимание святости как духовноготворчества
М. М. Касперавичюс Свет и близкие к нему цвета враннехристианской и средневековой церковной символике
З. Н. Сколота Иконопись — отдуховного творчества к китчу
Е. В. Шахматова Мистерия серебряного века как отражение соборности
Б. Ш. Тузбая Теономия в религиозно-философской антропологии
ЧАСТЬ 3. СЕМИОТИКА ОБРАЗОВ КУЛЬТУРЫ
Н. П. Кнэхт Культура: категория, идея, образ
Н. И. Поспелова Молодежные субкультуры: зона свободы или вызов?
Н. В. Выжлецова Категориии формы «чужих» в культуре
Л. М. Макарова Принципы организации нацистской модели мира
В. В. Дементьева Провинция как предмет философско-культурологической рефлексии
Е. Н. Чупрова Провинциальная культура: архитектоника отношений центр — периферия
А. М. Гогленков Географический образ Сстамбула в художественной литературе
Т. В. Авдеева Архетип птицы в истории культуры
Е. А. Александрова Традиционная культура в зеркале семиологии (образ лисы в русской и китайской традиции)
Е. В. Федорович Рациональное и иррациональное в культуре, их проблематизация в символе
В. В. Селиванов Культура как объективная реальность
Ю. М. Шор Культура и образ. ( О задействованности механизмов художественного познания в постижении феномена культуры )
Н. В. Серов Семантический образ ценностных и/или универсальных методик культурологии
Сведения об авторах
