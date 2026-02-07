Образование

Образование. Сборник статей под редакцией Джеймса Хиллмана
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Philosophy, Psychology Psychotherapy

Этот сборник статей, собранный Джеймсом Хиллманом, наносит удар по современной системе образования. Авторы доказывают, что обучение сегодня превратилось в сухую передачу информации, лишенную жизни и смысла.

Книга предлагает вернуться к античному пониманию образования как paideia — процесса формирования души. Здесь вы найдете идеи о том, как вернуть воображение в классы, почему «трудные» ученики часто являются самыми одаренными с точки зрения архетипов, и как помочь ребенку найти его уникальное призвание, а не просто сдать тесты. Это манифест за школу, которая заботится о глубине характера, а не только о широте эрудиции.

Чарльз Бур, Стивен Карчер, Энн Маккой, Бен Селлс и др.

Касталия, 2022. - 241 стр.

ISBN - 978-5-521-16367-0

Образование. Сборник статей под редакцией Джеймса Хиллмана - Содержание

Примечание редакции

Преподавание со стилем. Бен Селлс

Школа Сократа. Карл Левенсон

Поля воображения и совокупность идей. Дэвид Хилл

Души в коробках. Проблема организации. Ричард Хоули

При чем тут Афродита? Образование психотерапевта, занимающегося сексуальными преступлениями. Ричард Рэнсли

Образование как мифический образ. Грег Никсон

Святой грааль сексуальности. «Парсифаль» Юнга и Вагнера. Пол Бишоп

Танец теней. Романтика Юга и Востока. Стивен Карчер

Вверх от низины. Разрушение стереотипа Хиллбилли. Джон Хоуи

Тихие ночи Тихих звезд. Архетипический подход к Босса-Нове. Густаво Барселлос

Ртуть, сера и работа мира. Том Читэм

Тень и птица в клетке. Моника Серра. Энн Маккой

Обзоры книг от Чарльза Бур. Обзор «Гарвард и Унабомбер

Краткие обзоры книг. Джей Ливернуа

Related Books

All Books