Образование
Этот сборник статей, собранный Джеймсом Хиллманом, наносит удар по современной системе образования. Авторы доказывают, что обучение сегодня превратилось в сухую передачу информации, лишенную жизни и смысла.
Книга предлагает вернуться к античному пониманию образования как paideia — процесса формирования души. Здесь вы найдете идеи о том, как вернуть воображение в классы, почему «трудные» ученики часто являются самыми одаренными с точки зрения архетипов, и как помочь ребенку найти его уникальное призвание, а не просто сдать тесты. Это манифест за школу, которая заботится о глубине характера, а не только о широте эрудиции.
Образование. Сборник статей под редакцией Джеймса Хиллмана
Чарльз Бур, Стивен Карчер, Энн Маккой, Бен Селлс и др.
Касталия, 2022. - 241 стр.
ISBN - 978-5-521-16367-0
Образование. Сборник статей под редакцией Джеймса Хиллмана - Содержание
Примечание редакции
Преподавание со стилем. Бен Селлс
Школа Сократа. Карл Левенсон
Поля воображения и совокупность идей. Дэвид Хилл
Души в коробках. Проблема организации. Ричард Хоули
При чем тут Афродита? Образование психотерапевта, занимающегося сексуальными преступлениями. Ричард Рэнсли
Образование как мифический образ. Грег Никсон
Святой грааль сексуальности. «Парсифаль» Юнга и Вагнера. Пол Бишоп
Танец теней. Романтика Юга и Востока. Стивен Карчер
Вверх от низины. Разрушение стереотипа Хиллбилли. Джон Хоуи
Тихие ночи Тихих звезд. Архетипический подход к Босса-Нове. Густаво Барселлос
Ртуть, сера и работа мира. Том Читэм
Тень и птица в клетке. Моника Серра. Энн Маккой
Обзоры книг от Чарльза Бур. Обзор «Гарвард и Унабомбер
Краткие обзоры книг. Джей Ливернуа
No comments yet. Be the first!