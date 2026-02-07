Этот сборник статей, собранный Джеймсом Хиллманом, наносит удар по современной системе образования. Авторы доказывают, что обучение сегодня превратилось в сухую передачу информации, лишенную жизни и смысла.

Книга предлагает вернуться к античному пониманию образования как paideia — процесса формирования души. Здесь вы найдете идеи о том, как вернуть воображение в классы, почему «трудные» ученики часто являются самыми одаренными с точки зрения архетипов, и как помочь ребенку найти его уникальное призвание, а не просто сдать тесты. Это манифест за школу, которая заботится о глубине характера, а не только о широте эрудиции.

Чарльз Бур, Стивен Карчер, Энн Маккой, Бен Селлс и др.

Касталия, 2022. - 241 стр.

ISBN - 978-5-521-16367-0

Образование. Сборник статей под редакцией Джеймса Хиллмана - Содержание

Примечание редакции

Преподавание со стилем. Бен Селлс

Школа Сократа. Карл Левенсон

Поля воображения и совокупность идей. Дэвид Хилл

Души в коробках. Проблема организации. Ричард Хоули

При чем тут Афродита? Образование психотерапевта, занимающегося сексуальными преступлениями. Ричард Рэнсли

Образование как мифический образ. Грег Никсон

Святой грааль сексуальности. «Парсифаль» Юнга и Вагнера. Пол Бишоп

Танец теней. Романтика Юга и Востока. Стивен Карчер

Вверх от низины. Разрушение стереотипа Хиллбилли. Джон Хоуи

Тихие ночи Тихих звезд. Архетипический подход к Босса-Нове. Густаво Барселлос

Ртуть, сера и работа мира. Том Читэм

Тень и птица в клетке. Моника Серра. Энн Маккой

Обзоры книг от Чарльза Бур. Обзор «Гарвард и Унабомбер

Краткие обзоры книг. Джей Ливернуа