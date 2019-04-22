Царские процессии - это те идеи, представления, образы и ощущения в отношении власти, которые предлагались подданным. Здесь задействовались формы коллективного сознания и массового бессознательного. Создавался и обновлялся образ государя, сущность которого открывала возможность для эксплуатации его различных ипостасей. В ходе шествия государь выражал родовое, религиозное, социальное, политическое, национальное начала, причем именно тип церемоний позволял актуализировать тот или иной смысл.

Торжественные шествия с участием государя оттачивали образ идеального правителя, демонстрируя то кротость и смирение монарха, то его силу и власть. Церемонии становились зримым напоминанием о предназначении государя - быть посредником между Богом и подданными, защитником православной веры, гарантом справедливости и порядка.

Ярче всего в церемониале были представлены политические и религиозные темы. Сценарий большинства торжеств - не что иное, как шествие земного бога к Богу Небесному. Шествующий государь - идеальный христианин. Публично представленные им совершенство, кротость и благочестие - неотъемлемые «свойства» царя, способствующие созданию вокруг него сакральной ауры.

Обстоятельства восшествия на престол новой династии выдвинули на первый план проблему преемственности. Демонстрация родового начала стала своеобразным «социальным заказом» Романовых. Реализовался этот заказ на разных уровнях. Алексей Михайлович в послании к святому Филиппу-митрополиту (1652) молил о прощении «прадеда своего», царя Ивана IV; он же шествовал в Архангельский собор припасть к гробу «деда» и первого царя. То была впечатляющая демонстрация кровных связей новой и старой династий.

Родовое начало превращало царя в патриархальный символ отца-защитника и покровителя подданных. В официальной доктрине эта ипостась занимала важное место. Сценарии придворных шествий не обошли эту тему. Свое развитие получила тема грозного и справедливого отцагосударя. Неотъемлемый элемент этого образа - царь карающий, изливающий «грозу» на виновного. Царя, как библейского Бога, следовало бояться.