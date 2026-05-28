Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Educational

«Обучающее руководство» — это пособие для инструкторов, предназначенное для подготовки верующих к умножению учеников, воспитанию лидеров и созданию команд, способных передавать Евангелие в различных сферах общества. Руководство строится вокруг видения движения умножающихся учеников Христа во всех народах, городах и сообществах Евразии.

Материал не задуман как книга для простого чтения: это практическая библиотека обучающих сессий, рассчитанная на групповое наставничество, командную работу, молитву, практику и воспроизводимое ученичество. Главная цель руководства — помочь участникам начать молиться за неспасенных, читать Писание с людьми, формировать группы ученичества и участвовать в движении Великого Поручения.

Обучающее руководство – Уровень 1

Обучающее руководство. Уровень 1. – Изд. II. – [Б. м.]: [б. и.], сентябрь 2017. – 188 с.

Обучающее руководство – Содержание

  • Вступление

    • Видение и миссия

    • Использование руководства

    • Планирование тренинга

    • Варианты преподавания материала

    • Молитвенное движение Евразии

  • В чем суть Великого Поручения?

  • Почему умножение — в центре Божьего внимания?

  • Как выглядит процесс умножения учеников?

  • Какая роль молитвы и Святого Духа в процессе умножения учеников?

  • Как начать процесс умножения учеников?

  • Как найти «человека мира»?

  • Как проводить «встречу учеников»?

  • Что такое группа подотчетности?

  • Заключение

Rating 5.0 / 5
Added 28.05.2026
Author brat Vadim
Comments (1 comment)

zalservik 12 hours ago
Благодарю

