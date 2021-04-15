Очерк истории еврейского народа 1

Библиотека – «Алия»

Исторический труд на русском языке, содержащий в общих чертах обзор истории еврейского народа со времен его зарождения и до наших дней, — явление необычайное, в особенности в последние десятилетия. Попытки составления общей истории евреев на русском языке весьма редки. Последняя из них — многотомный труд Дубнова, вышел в свет на многих европейских языков, до того, как он был опубликован в русском оригинале во второй половине тридцатых годов в Латвии.

Главная причина этого заключается в том, что период быстрого развития иудаики и исследований в области истории еврейского народа на иврите, английском, французском, испанском и итальянском — оказался периодом их заката на русском языке. В 1908 году, после основания Еврейского Историко-Этнографического Общества, исследование еврейской истории — в особенности российских общин — приобрело новый размах: была завершена публикация трехтомного сборника источников для изучения истории евреев в России до 1800 года — «Регесты и надписи» — и было решено издавать исторический трехмесячный журнал под названием «Еврейская Старина». После революции 1917 года деятельность в этой области стала еще более интенсивной.

Увеличилось число публикаций на разнообразные темы, и появились такие монументальные труды, как История еврейского народа в России Ю. Гессена. Так продолжалось до середины двадцатых годов. Однако в конце двадцатых годов вся эта научно историческая деятельность была пресечена. Прекращение последовательного, преемственного изучения еврейской истории в Советском Союзе очень скоро дало о себе знать: стала невозможной подготовка кадров молодых ученых из тех, чей родной язык русский, которые бы специализировались по еврейской истории; была порвана связь между русским читателем и между достижениями еврейского исторического исследования; задержано было даже развитие соответствующей научно-исторической терминологии.

В сороковые годы два решающих события в жизни еврейского народа — страшная катастрофа европейского еврейства и воссоздание государства Израиль — вновь пробудили интерес к еврейской истории и привели к углублению исследовательской деятельности в этой области. Во всем мире были основаны новые институты по исследованию еврейской истории, открыты отделения по иудаике в десятках университетов в США, Англии, Франции и Германии ( не говоря уже об Израиле); истории еврейского народа было отведено важное место в научной периодике и целый ряд научных институтов занялся специальным исследованием катастрофы европейского еврейства во время нацистской оккупации.

Важнейший из них — «Яд Вашем» — Мемориальный Институт Катастрофы и Героизма, основанный в Иерусалиме в соответствии с особым законом, приняты израильским парламентом — Кнесетом. Однако, результаты всех этих обширных изысканий почти не доходят до сведения русского читателя. Группа профессоров иерусалимского университета, принадлежащая к особому направлению в еврейской историографии, которое принято называть «Иерусалимской школой», решило составить краткую историю еврейского народа, излагающую в общих чертах также и результаты научных исследований в этой области за последние десятилетия. В оригинале книга писалась на иврите (она вышла в свет в трех томах на иврите в 1969/70 г.г. в издательстве «Двир», была переведена на английский и в скором времени будет опубликована и на ряде других языков), и одновременно подготовлялся сокращенный вариант на русском языке.

Очерк истории еврейского народа 1

Под редакцией – проф.Ш. Эттингера 1972 г. / 433 с.

Очерк истории еврейского народа 1 – Содержание