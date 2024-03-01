Одинцов - Русская православная церковь в XX веке

В научной, культурной и общественной жизни современной России заметно возрос интерес к отечественной истории. В силу политических коллизий последнего десятилетия, он в основном сфокусировался на ХХ-м столетии — пожалуй, одном из самых сложных, драматичных и трагичных периодов истории нашей страны. За последние 10-15 лет опубликовано огромное число работ, касающихся разнообразных проблем этого периода. Во многих из них речь идет об истории российских конфессий и их взаимоотношений с государством, о политике властных структур (государственных и партийных) в сфере свободы совести, в отношении к религиозным организациям и верующим. Заметим, что их появление стало возможным благодаря одному из немногих реальных достижений постсоветского времени — снятию ограничений на доступ к той части материалов богатейших российских архивов, что хранились долгие годы под грифом «секретно» или «совершенно секретно». Введение в научный оборот тысяч ранее неизвестных документов, конечно, заставляет нас на многое взглянуть по-иному, о многом мы теперь имеем более полное представление. И как результат — наша наука постепенно сокращает число «белых пятен» в российской истории завершающегося столетия. Но, думаю, вынести некий окончательный вердикт нам не суждено, да и не следует спешить это делать. Пусть то будет задача следующего, более свободного поколения.

Однако это не означает для нас «запрета» на изучение прошлого. В меру своих сил и возможностей мы должны собирать и хранить документы и материалы, которые помогут будущим исследователям оценить состояние свободы совести в истекающем веке. Вполне по силам нам выделить причины, обстоятельства и ключевые события, определявшие содержание и направленность государственной церковной политики, состояние и деятельность религиозных организаций различных направлений. Правда, при этом надо подходить конкретно-исторически к прошлому, стремиться к объективности, а это значит, что прошлое надо «увидеть» таким, каким оно было, а не таким, каким оно нам, сегодняшним, представляется. Для этого просто необходимо «опускаться» в историю; слышать голоса тех, кто творил ее; видеть глазами уже ушедших поколений времена, в которых им было суждено жить; узнать их точку зрения на события века и понять, почему же люди поступали так, а не иначе.

Нельзя забывать и о моральном факторе. Мы не имеем права судить прошлое, выносить приговор и осуждать социальный выбор старших поколений, выставлять им некий счет. Здесь уместно привести слова одного из российских политических деятелей начала века В.М. Гессена: «История судит мертвых, она не берется судить живых. Только в исторической перспективе определяется истинное значение и действительный размер явлений и фактов общественной жизни». Я полностью разделяю эту позицию, ибо век ХХ-й - это еще «живая» история.

Наконец, очень важно верно определить состояние российского общества на рубеже XIX-XX веков, то есть тот исходный момент его бытия, по отношению к которому мы и должны оценивать последующие «успехи» и «неудачи». Иными словами: следует двигаться по пути познания истории, поступательно «подымаясь» по ступеням десятилетий, восстанавливая и анализируя причинно-следственные связи событий, чтобы только потом иметь возможность понять: почему таким, а не иным выглядит наше настоящее. И если возникает потребность в столетнем временном интервале дать оценку конкретному событию или поступкам людей, то адекватность и объективность ее определяется сопоставлением с предшествующим временем, а не с последующим.

Одинцов М.И. - Русская православная церковь в XX веке: история, взаимоотношения с государством и обществом

Центральный Дом духовного наследия общества «Знание» России. - М.: ЦИНО, 2002. - 312 с.

ISBN 5-7646-0038-3

Одинцов М.И. - Русская православная церковь в XX веке – Содержание

Предисловие

I История Русской православной церкви в XX веке

Пимен (Извеков) — последний советский патриарх

Арсений (Стадницкий), митрополит Ташкентский и Туркестанский (1862—1936гг.). Биографический очерк

II Государственно-церковные отношения в России в XX веке

Государственно-церковные отношения в России (на материалах отечественной истории XX века)

История государственно-церковных отношений. 1900—1985 гг. Программа курса

Конституционно-правовые основы государственной вероисповедной политики в Российской Федерации (середина 80-х—90-е годы XX века). Программа курса

III Библиографический указатель литературы (1901-2000 гг.)

Русская православная церковь в XX веке (история, взаимоотношения с государством и обществом)

Указатель имен