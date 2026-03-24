Союзный центр пытался через «обновление» сохранить унитарное государство. В союзных же республиках надеялись укрепить свои властные полномочия через «суверенизацию». И в том, и в другом случае властные структуры рассчитывали опереться на авторитет религиозных лидеров, верующие массы и религиозные организации - на межнациональные и национальные церкви. На 1 января 1985 г. в стране было зарегистрировано 12 438 религиозных объединений 16 конфессий. Об их распределении по республикам и религиозным направлениям свидетельствуют приводимые ниже официальные данные Совета по делам религий при СМ СССР (См.: Таблица № 1). Ещё 2764 объединения действовали вне регистрации1. В основном это были протестантские и мусульманские общины. Заметим, что на всём протяжении советской эпохи незарегистрированные объединения были постоянной головной болью для власти. Несмотря на предпринимавшиеся по отношению к ним самые различные меры воздействия, они существовали, поскольку существовала потребность у людей к объединению на основе общности религиозных убеждений, а власти необоснованно отказывали гражданам в их праве на объединение. Представление о соотношении легальных и нелегальных религиозных объединений в десятилетие перед «перестройкой» дают статистические данные, извлеченные из архивных материалов Совета по делам религий (См.: Таблица № 2). В 1985 г., как и в предшествующие советские десятилетия, иные виды религиозных объединений (монастыри, управленческие духовные центры, духовные учебные заведения) не имели закреплённого юридического статуса, и их учёт вёлся уполномоченными Совета по делам религий в республиках СССР, а в обобщённом виде - в союзном Совете.

М.: Российское объединение исследователей религии, 2010.- 444 с.

ISBN 978-5-91470-006-2

Михаил Иванович Одинцов - Вероисповедные реформы в Советском Союзе и в России 1985 - 1997 гг. - Содержание

Введение

Глава I На переломе эпох:государство и религиозные объединения в СССР. 1985 -1990 гг

Глава II Российская Федерация: от нового Закона «О свободе вероисповеданий» к новой Конституции. 1990 -1993 гг

Глава III Российское государство в поисках новой модели вероисповедной политики. 1994 - 1997 гг

Заключение

Указатель имен

Источники и литература

Хронология основных событий

Список научных трудов М.И. Одинцова

