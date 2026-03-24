Пятидесятническое движение, распространяясь по европейскому континенту, не могло пройти мимо России. В 1897 г. в Российской империи была проведена первая всеобщая перепись населения, включавшая и вопрос о вероисповедании опрашиваемых. На основании полученных сведений было установлено, что из общего числа россиян (125,7 млн чел.) к Православной церкви отнесли себя 87,3 млн человек (69,5%).

Остальное население распределилось по вероисповедному признаку следующим образом: католики - 9,2%; протестанты - 3,0% (т.е. более 3,5 млн человек); мусульмане - 11,1%; буддисты - 0,4%; иудеи - 4,2%. Как видим, несмотря на чрезвычайно жёсткое российское вероисповедное законодательство, количество лиц, относивших себя к протестантам, достигло значительной цифры.

М. И. Одинцов – «Вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой...» - История Пятидесятнической церкви в России. XIX - XX вв.

СПб.: Российское объединение исследователей религии, 2012. - 504 с.

ISBN 978-5-91470-024-6

М. И. Одинцов – История Пятидесятнической церкви в России. XIX - XX вв. – Содержание

ГЛАВА I Пятидесятническое движение в Российской империи: начало пути

ГЛАВА II Религиозные свободы в советский период отечественной истории 1917-1940 гг.

ГЛАВА III Евангельское движение в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

ГЛАВА IV Религиозные свободы в Советском Союзе: послевоенное десятилетие, годы «хрущевской оттепели». 1946-1965 гг.

ГЛАВА V Религии и церкви в Советском Союзе: годы «развитого социализма», эпоха «гласности и перестройки». 1966-1991 гг.