Один нееврей, заинтересовавшийся иудаизмом, стал знаменит, задав только один вопрос. - Объясните мне всю мудрость Торы одной фразой, - попросил он. Похоже прозвучала бы просьба налить океан в стакан. Однако, с подобной проблемой, сложной и увлекательной, сталкиваются все, кто преподает Тору, или любую её часть, например Шлом Байт - учение о том, как создать счастливую еврейскую семью.

Рамки книги ограничивают, но и делают задачу волнующей и интересной. Эта книга состоит из трёх частей. Главы 1-2 - основополагающие принципы Шлом Байт. Главы 3-9 - инструменты для создания Шлом Байт. Главы 10 - 12 - любовь. Конечно, деление на темы довольно условно, так в главах о любви есть практические советы, а в разделе «инструменты» - теория. Главы 12 основаны на классических источниках и лекциях рава Мецгера, рава Коэна, рава Каваса и рава Диаманта.

В главах 3-8 выбор тем основан на списке, составленном одной из известнейших преподавательниц этой дисциплины рабанит Эстер Гринберг. Так она определила важнейшие принципы построения Шлом Байт: 1.Духовная взрослость. 2.Умение давать. 3.Общение, укрепляющее взаимосвязь, - инструмент для создания настоящей близости между супругами. 4.Главное и второстепенное в жизни. Ведение домашнего хозяйства и школа предпочтений. Расторопность.

5.Роль жены и матери в еврейской семье. Самоопределение и самоуважение женщины. 6.Выражение лица. 7.Благодарность. 8.Удовлетворенность - как антипод зависти. 9.Скромность.10.Критика и ссоры. 11.Милосердие. 12.Гибкость. Я постараюсь объяснить часть этих принципов и рассказать о том, как ими пользоваться на практике. Хочу сразу оговориться. Все советы, которые я даю, очень общие. Их невозможно сравнить с индивидуальными занятиями.

Но, в любом случае, в работе над собой ценен и дает хорошие результаты даже самый маленький шаг! Принципы, описанные в главах 11-12, основаны на лекциях рава Шехатовича. Выбор тем определялся не только теоретической базой, но и практическим опытом работы именно с русскоязычными семьями. «Не делай людям того, что ненавистно тебе. А теперь иди и учись», сказал тому нееврею Илель.

Эстер Офенгенден - Жизнь после свадьбы

Издание второе, дополненное.

Издательство - «Толдот Иешурун» - 196 с.

Иерусалим – 2010 г.

Эстер Офенгенден - Жизнь после свадьбы - Содержание

Вступление

Глава 1.Идеальная семья

Глава 2.Несколько слов о ремонте мостов

Глава 3.Ветра будней

Глава 4.Умение давать и умение брать

Глава 5.Настоящее общение

Глава 6.Главное и второстепенное

Глава 7.О нежности и ласке

Глава 8.Архитектоника семьи

Глава 9.Великие битвы и как в них уцелеть

Глава 10.Искусство любить себя

Глава 11.Час любви

Глава 12. Источник любви

Дополнение 1.Первый год

Дополнение 2.Радостная жизнь

Заключение

Эстер Офенгенден - Жизнь после свадьбы - Идеальная семья

Когда я веду курс по «Шлом Байт», я люблю спрашивать аудиторию: “Если бы вы могли написать книгу, которой гарантирована громадная популярность и сильнейшее влияние на читателей - как бы вы описали Абсолютно Идеальную Семью? ״ ...А Вы, читатель, как бы Вы ответили на этот вопрос?...Я вижу перед собой женщину, она наклонилась немного вперед, мечтательно приподняла глаза и говорит: - ОН. Он был бы очень умен, мужественен, проницателен и красив! Он чувствовал бы, что жизнь без Нее пуста и никчемна. И когда он увидел ЕЕ сразу понял - свершилось. Вот его истинная половина! - ОНА. Она прекрасна! Несравненна! И талантлива! И женственна. И идеально ему подходит, просто создана для него. С первого взгляда они чувствовали бы себя, как будто одни на свете.

Их любовь горела бы ярко и горячо до самой смерти. Они понимали бы друг друга с полувзгляда и никогда бы не ссорились. Их дети были бы под стать им, такие же умные, воспитанные, обожающие родителей и друг друга. В их жизни все и всегда было бы идеально - без несчастий, обид, боли. Абсолютно Идеальная Семья. А сейчас я представляю другую женщину. Она выслушивает все сказанное, откидывается на спинку стула, поворачивается ко мне и спрашивает: - Это ведь ни чему не может научить? Это так скучно! Эта картинка не имеет отношения к жизни! Если бы там был мужчина, он бы спросил: - Простите, но к чему весь этот разговор?

Книга, обладающая поразительной популярностью и воздействием на человечество в течение сотен поколений - есть. Это, конечно, Тора. Как только Тора начинает рассказ о человеке, она сразу обращается к теме семьи. И вначале картина, нарисованная Творцом похожа на мечты моей слушательницы, ведь Первый Человек абсолютно идеален. Он тот, каким Всевышний хочет видеть Человека. Мидраш говорит, что Всевышний дал Адаму великую мудрость и понимание Вселенной, включая высочайшие духовные миры. К тому же Адам - великий праведник. Он необыкновенно красив. Мидраш рассказывает, что из всех людей только Лаков мог сравниться с ним красотой. Он был настолько Человеком, что ему подчинялся весь мир. В начале «Мужчину и женщину сотворил их»

- Всевышний создал человека единым. Они действительно были созданы друг для друга, и в их Вселенной не было больше ни одного человека. Потом Б-г разделил их - по просьбе самого человека. И это первый парадокс в «семейной системе» Торы. Если цель семьи единство, объединение мужчины и женщины, чтобы они чувствовали друг друга, как самих себя, зачем понадобилось их разлучать? А если они сами должны пройти дорогу к тому, чтобы стать «единым», зачем нужно было изначально создавать их целостным? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит подумать о следующем : мы живем в мире великой путаницы. С самого раннего детства - сказками, с ранней юности - голливудскими мыльными операми - нам промывают голову, что семья - это цель.

Золушка готова бороться за принца, или принц за Золушку, и это интересно! «Они жили долго и счастливо». Цель достигнута! А если потом начинаются сложности? Все просто - то ли Золушка поддельная, то ли принц не тот. И приходится героям отправляться заново на поиски. Вот и решение проблемы. Второй вариант - жизнь не удалась, молчи и терпи. А можно превратиться в мачеху-ведьму... На самом деле, по Торе, семья - не столько цель, сколько средство. Зачем Всевышний послал меня в этот мир? Чтобы я мог сделать себя человеком. Выверить, улучшить свои качества, исправить слабости. Рассказ о творении семьи начинается словами «не хорошо человеку быть одному» - не может человек стать хорошим, если он один.

Почему? Казалось бы, наоборот - никто не мешает, размышляй о вечном, самосовершенствуйся, работай над собой. Выглядит легко, но не срабатывает. Человеку очень удобно с собой. Человеку слишком удобно с самим собой. Заметьте, не счастливо - удобно. Закрытая система - встал, запланировал дела, поел, пошел, пришел, лег спать. Если вмешиваются внешние обстоятельства, то они же внешние, вне меня. Не знаю, как вы, я помню фантастическое чувство в юности, что я - почти совершенство! Ни с кем не ссорюсь, не злюсь, умница, красавица! Остались сущие мелочи - добраться до пророчества или что-то в этом духе. После замужества меня ожидал шок. Это я? И злюсь, и ссорюсь, и не умница что-то. Только живя с другим человеком, в ситуации, когда мы вынуждены разорвать круг привычности, мы видим свои недостатки.