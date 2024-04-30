Эту книгу великий Чарльз Форте назвал бы Книгой про­клятых, поскольку ее страницы заполнены персонажа­ми, историями и представлениями, которые современ­ный мир со всей его разумностью и рационалистичностью давно заклеймил как пустые фантазии и нелепый вздор. Эта книга посвящена не сценической магии с ее трюками и фоку­сами, хотя некоторые из великих чародеев, чьи истории я буду рассказывать, конечно, иногда прибегали к обману. В отличие от настоящих чародеев из этой книги, все самые искусные ил­люзионисты, которых я знаю, являются атеистами-картежниками, которые насмехаются над такими понятиями, как выс­шие силы или имманентное значение вселенной.

Но даже если вы, любезный читатель, придерживаетесь такого же мнения, не смущайтесь: вы не потратите свое время впустую. Здесь вас ждет множество великолепных историй, которые могут развлечь вас даже в том случае, если вы считаете, что в сухом остатке все это чепуха. Возможно, вы даже будете заинтри­гованы, обнаружив, что большинство персонажей, которых я здесь опишу, сыграли, пусть зачастую и невольно, важную роль в открытии ящика Пандоры, созданного современным научным миром, где ортодоксальная реальность определяет­ся весами и мерами и сводится к составляющим ее материаль­ным частям.

Конечно, даже и при таком прагматичном и огра­ниченном мировоззрении можно испытать сильное удивление и даже изумление, но великие чародеи, о которых расскажет эта книга, вдохновлялись пониманием того, что на небе и на земле есть больше того, что можно вообразить при такой фи­лософии. Вдохновение позволило им провести исследование природы бытия, результаты которого в конечном итоге про­лили свет на материальную реальность с таким же успехом, с каким четырехмерный объект отбрасывает трехмерную тень.

Гай Огилви - Великие чародеи древности - Рассвет западной магии и алхимии

- М.: ТД Велигор, 2021. - 312 с.

Гай Огилви - Великие чародеи древности - Содержание

Введение

Предисловие

Терминология

Утраченный язык

Чародей

Маг

Адепт

Колдун

Некромант

Каббалист

Герметист

Ведьма

Чернокнижник

Часть 1. Доисторическая и мифическая магия

Глава 1. Возвращение Человека-льва

Глава 2. Орфей и магия музыки

Часть 2. Древнегреческие колдуны до сократа

Глава 3. Пророки, пещеры и мудрецы: бог, сотворенный людьми

Глава 4. Пирующие во время чумы, ходящие по небу и путешествующие во времени

Глава 5. Человек с золотым бедром

Глава 6. Колдуны в обличье философов

Часть з. Западная алхимическая традиция

Глава 7. Греко-египетская и исламская алхимия

Глава 8. Хризопея в христианском мире

Глава 9. Визит удивительного незнакомца

Эпилог: алхимия в наши дни