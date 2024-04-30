Огилви - Великие чародеи древности
Эту книгу великий Чарльз Форте назвал бы Книгой проклятых, поскольку ее страницы заполнены персонажами, историями и представлениями, которые современный мир со всей его разумностью и рационалистичностью давно заклеймил как пустые фантазии и нелепый вздор. Эта книга посвящена не сценической магии с ее трюками и фокусами, хотя некоторые из великих чародеев, чьи истории я буду рассказывать, конечно, иногда прибегали к обману. В отличие от настоящих чародеев из этой книги, все самые искусные иллюзионисты, которых я знаю, являются атеистами-картежниками, которые насмехаются над такими понятиями, как высшие силы или имманентное значение вселенной.
Но даже если вы, любезный читатель, придерживаетесь такого же мнения, не смущайтесь: вы не потратите свое время впустую. Здесь вас ждет множество великолепных историй, которые могут развлечь вас даже в том случае, если вы считаете, что в сухом остатке все это чепуха. Возможно, вы даже будете заинтригованы, обнаружив, что большинство персонажей, которых я здесь опишу, сыграли, пусть зачастую и невольно, важную роль в открытии ящика Пандоры, созданного современным научным миром, где ортодоксальная реальность определяется весами и мерами и сводится к составляющим ее материальным частям.
Конечно, даже и при таком прагматичном и ограниченном мировоззрении можно испытать сильное удивление и даже изумление, но великие чародеи, о которых расскажет эта книга, вдохновлялись пониманием того, что на небе и на земле есть больше того, что можно вообразить при такой философии. Вдохновение позволило им провести исследование природы бытия, результаты которого в конечном итоге пролили свет на материальную реальность с таким же успехом, с каким четырехмерный объект отбрасывает трехмерную тень.
Гай Огилви - Великие чародеи древности - Рассвет западной магии и алхимии
- М.: ТД Велигор, 2021. - 312 с.
Гай Огилви - Великие чародеи древности - Содержание
Введение
Предисловие
Терминология
Утраченный язык
Чародей
Маг
Адепт
Колдун
Некромант
Каббалист
Герметист
Ведьма
Чернокнижник
Часть 1. Доисторическая и мифическая магия
Глава 1. Возвращение Человека-льва
Глава 2. Орфей и магия музыки
Часть 2. Древнегреческие колдуны до сократа
Глава 3. Пророки, пещеры и мудрецы: бог, сотворенный людьми
Глава 4. Пирующие во время чумы, ходящие по небу и путешествующие во времени
Глава 5. Человек с золотым бедром
Глава 6. Колдуны в обличье философов
Часть з. Западная алхимическая традиция
Глава 7. Греко-египетская и исламская алхимия
Глава 8. Хризопея в христианском мире
Глава 9. Визит удивительного незнакомца
Эпилог: алхимия в наши дни
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