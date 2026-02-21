Охотин - Господь - сила моя и песнь
Книга «Господь — сила моя и песнь» представляет собой первую часть биографической повести, повествующей о жизни и служении Владимира Андреевича Охотина, видного деятеля братства евангельских христиан-баптистов. Повествование охватывает детские и юношеские годы автора, пришедшиеся на суровые предвоенные и военные времена. Охотин подробно описывает атмосферу в семье, где вера в Бога была фундаментом жизни, несмотря на господствующую атеистическую идеологию. Книга пропитана глубокой благодарностью Творцу за Его водительство в самые трудные моменты: от голода и лишений до первых шагов на пути осознанного христианского служения.
Особое место в первой книге занимают воспоминания о родителях и тех духовных наставниках, которые сформировали мировоззрение будущего служителя. Владимир Андреевич с большой теплотой и искренностью рассказывает о том, как закладывалось основание его характера, как он учился доверять Богу в малом и как молитва становилась его единственной опорой в моменты испытаний. Это не просто мемуары, а духовное завещание, в котором автор стремится передать молодым поколениям опыт жизни с Господом, подчеркивая, что истинная радость и сила человека заключаются не во внешних обстоятельствах, а в тесном общении с Богом.
Автор мастерски передает колорит эпохи, описывая жизнь верующих в условиях ограничений и гонений. Читатель видит, как через обыденные события — учебу, работу и церковные собрания — пробивается свет Божьей благодати. Книга первая подводит читателя к началу активного духовного пути автора, оставляя ощущение глубокого мира и уверенности в том, что Тот, Кто начал доброе дело, будет верен до конца. Это искренняя исповедь человека, для которого слова псалма «Господь — сила моя» стали девизом всей жизни.
Владимир Андреевич Охотин – Господь – сила моя и песнь – Биографическая повесть – Книга первая
San Diego, CA: Russian Evangelistic Ministries, Inc., 2019. – 220 с.
ISBN 978-0-9974249-3-5
Владимир Андреевич Охотин – Господь – сила моя и песнь – Содержание
Пролог
Суровая година - Первая благовестница - Урок щедрости - Возвращение отца - Урок молитвы - Божий промысел - Знаменательный день - Евангельские церкви - Греховная связь - Жизнь в борьбе - Благословенный день - Регентское служение в Йошкар-Олинской церкви - Назидательная поездка - Тихая гавань перед испытаниями - Воинская повинность - Проводы - «Слышишь, держись!» - Жалкое зрелище - «Прекрати петь!» - Юрий Сергеевич Грачев - Христианские песни - Евангелие в армии - Опасный ледоход - Услышанная молитва - Пожар во время учения - Испытания армией закончились - Встреча с друзьями - Кавказ - «Македонский» зов - Переселение Нади Бородиной - Молодёжная конференция - «Это было великое стояние» - «Молотильные колёса» - Семейная жизнь — не лёгкая прогулка - Бракосочетание - Совместный труд - Встреча с Г. К. Крючковым - Переезды - Фергана, Узбекистан - Пособие для регентов. Регентские курсы - Несостоявшийся злой замысел - Организация Музыкально-хорового отдела - Благодатный поток - Миссия Музыкально-Хорового отдела - Фергана — Валга — Воронеж - Покушение - Служение в Молдавии - «Все братья в узах, а мы всё на воле...» - В Краснодарской тюрьме - Суд - «Голодная зона», УО 68/12 - На дне «котла» испытаний - Скорби и страдания семьи - Верный брат и друг - Участие церкви - Обольщение - Мама - Посещение братьями моей семьи - Штрафной изолятор - Освобождение - Торжество победы - Эмиграция - Эпилог - Поэтическая страничка - Приложение
Comments (1 comment)