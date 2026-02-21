Книга «Господь — сила моя и песнь» представляет собой первую часть биографической повести, повествующей о жизни и служении Владимира Андреевича Охотина, видного деятеля братства евангельских христиан-баптистов. Повествование охватывает детские и юношеские годы автора, пришедшиеся на суровые предвоенные и военные времена. Охотин подробно описывает атмосферу в семье, где вера в Бога была фундаментом жизни, несмотря на господствующую атеистическую идеологию. Книга пропитана глубокой благодарностью Творцу за Его водительство в самые трудные моменты: от голода и лишений до первых шагов на пути осознанного христианского служения.

Особое место в первой книге занимают воспоминания о родителях и тех духовных наставниках, которые сформировали мировоззрение будущего служителя. Владимир Андреевич с большой теплотой и искренностью рассказывает о том, как закладывалось основание его характера, как он учился доверять Богу в малом и как молитва становилась его единственной опорой в моменты испытаний. Это не просто мемуары, а духовное завещание, в котором автор стремится передать молодым поколениям опыт жизни с Господом, подчеркивая, что истинная радость и сила человека заключаются не во внешних обстоятельствах, а в тесном общении с Богом.

Автор мастерски передает колорит эпохи, описывая жизнь верующих в условиях ограничений и гонений. Читатель видит, как через обыденные события — учебу, работу и церковные собрания — пробивается свет Божьей благодати. Книга первая подводит читателя к началу активного духовного пути автора, оставляя ощущение глубокого мира и уверенности в том, что Тот, Кто начал доброе дело, будет верен до конца. Это искренняя исповедь человека, для которого слова псалма «Господь — сила моя» стали девизом всей жизни.

Владимир Андреевич Охотин – Господь – сила моя и песнь – Биографическая повесть – Книга первая

San Diego, CA: Russian Evangelistic Ministries, Inc., 2019. – 220 с.

ISBN 978-0-9974249-3-5

Владимир Андреевич Охотин – Господь – сила моя и песнь – Содержание

Пролог