Окерхиельм Кристиан - Осмелься

Бог ищет не смелых искателей приключений, но, прежде все го, непритворных христиан, которые серьезно относятся к своей вере и которые устремлены не к легким задачам, а к тем, которые нужно выполнить. Все зарождается в сердце, искренне желающем следовать за Христом. Пусть в нем много страха и осознания своих ошибок и недостатков – главное, что оно жаждет! Бог способен наполнить такое сердце уверенностью и отвагой и превратить его из слабого в сильное. Христианская жизнь по определению сверхъестественна. Слово «христианин» означает последователь Иисуса Христа. Мы следуем за Господом. Мы идем туда, куда Он ведет. В Новом Завете слово «Христос» означает Мессия, Помазанный. Мы следуем за Помазанным. Поэтому христианин – «маленький помазанник».

Тот же самый Дух, Который был на Иисусе, сейчас на нас и ведет нас сверхъестественным путем. Поэтому христианская жизнь имеет измерение чудес. Бог хочет вести меня! Я могу следовать за Ним! Я стал верующим в возрасте восемнадцати лет. Конечно, я верил в существование Бога и прежде, но я не знал Его. У меня не было ни малейшего представления о том, что являет собой жизнь верующего человека и что значит ходить в общении с Богом. Я думал, что суть христианства главным образом сводится к тому, что делать нельзя.

Летом 1980 года я принял спасение на борту самолета где-то между Исландией и США, когда отдал свою жизнь Иисусу. За несколько месяцев до этого я услышал Евангелие от своего друга, который сам недавно уверовал. После этого я начал молиться Иисусу и почувствовал Его присутствие и мир. Сияние чего-то нового и неизвестного стало привлекать мое внимание. Проповедь и ощущение явного Божьего присутствия заставили меня принять решение на высоте в десять тысяч метров над Атлантическим океаном. Моей первой мыслью было: «Вот это подарок! Какая длинная жизнь мне дана! Я буду жить вечно!» В следующее мгновение я осознал, что мое будущее отныне в руках Бога. Это означает, что не мне решать, к чему стремиться, что планировать и что выбирать. Главный вопрос теперь – обнаружить и узнать Божьи планы на мою жизнь. Совсем другая перспектива и намного более интересная! Чего могу достичь я, живя в ограничениях, в сравнении с тем, куда может повести меня Творец неба и земли? Прошло 38 лет с того дня, когда я пригласил Иисуса Христа в свою жизнь.

Тогда я не понимал, что меня ожидает. Слава Богу за то, что Он призвал меня, за то, что направляет на Свой путь, и за то, что дает моей жизни задание, глубокий смысл, предназначение. Он подарил мне то, что не купишь за деньги. Всегда ли было легко? Нет! Но во всем всегда был смысл. Всегда чувствовалось назначение, и Он всегда направлял меня вперед, во что-то большее и лучшее. Зачем я пишу эту книгу? У каждого из нас своя жизнь. Одна жизнь, связанная с вечностью. Мы можем прожить ее для себя, чтобы получить все, что мир, на наш взгляд, может нам предложить, либо избрать жить ради более высокой и вечной цели. Мы можем провести жизнь на земле впустую либо сделать ее инвестицией в нашу вечность. Выражаясь прямо: из этого мира мы возьмем с собой только души людей, приобретенные для Господа, а также дары и старания, потраченные на строительство Божьего Царства. Все остальное исчезнет. Смерть – не самое страшное в жизни. А для христианина смерть – это даже приобретение. Хуже всего – не жить вовсе.

Не жить той жизнью, для которой мы были сотворены. Как сказал Сёрен Кьеркегор: «Осмелиться — значит на мгновение потерять опору. Не осмелиться – навсегда потерять себя». Кто ненасытно стремится узнать, что предназначил для него Бог, тот находит цель жизни и упоение ею. К. Окерхиельм. «Осмелься!» Если вы хотите узнать волю Божью и жить в ней, вам придется сделать определенные шаги и принять определенные решения. Многим христианам это не удается, из-за чего они рискуют упустить нечто великое и прекрасное, приготовленное для них Богом. Я молюсь, чтобы эта книга помогла вам узнать Божьи замыслы для вашей жизни и обнаружить, куда поведут вас Его пути. Я молюсь о том, чтобы вы осмелились принять вызов идти по ним. Я предполагаю, вы страстно хотите и жаждете этого. Бог тоже страстно хочет и жаждет. У Него так много захватывающих и значимых вещей, которые Он намерен показать вам и направить вас к ним.

Окерхиельм Кристиан - Осмелься

«Золотые страницы», 2018, 2019 90стр

ISBN 978-5-91943-067-4

Окерхиельм Кристиан - Осмелься - Оглавление

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Предисловие

Введение

Глава 1 - Глава 14

Заключительные слова