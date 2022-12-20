Ричард О’Коннор - Выйти из депрессии - Проверенная программа преодоления эмоционального расстройства

Почему так трудно вылечиться от депрессии?» — вопрос, которым снова и снова задаются пациенты и терапевты. Раз мы понимаем скрытый смысл и мотивы своего поведения и видим, как повторяем действия, препятствующие нашему восстановлению и достижению желаемого в жизни, почему мы просто не остановимся? Если у нас есть подходящие лекарства, не допускающие очередного погружения в самые темные глубины, если мы в состоянии начать относиться к своему будущему и к себе с чуточку большим оптимизмом, почему мы остаемся робкими, пассивными и замкнутыми? Почему люди упорствуют в саморазрушительном поведении, отдавая себе отчет в его пагубности? В качестве ответа на эти вопросы Фрейд был вынужден создать такую замысловатую и загадочную теорию, как влечение к смерти: согласно рассуждениям психоаналитика, в противоположность желанию творить, наслаждаться и жить мы обладаем равным по силе желанием разрушать, страдать и умирать. Однако весь мой практический опыт подсказывает гораздо более простое объяснение.

Люди упорствуют в самодеструктивном поведении, потому что не знают, что еще делать; по сути, все шаблоны депрессивного поведения записаны в самом мозге. Как же нам исправить эту ситуацию?

Я убежден, что главная причина резистентности состояния больных депрессией, несмотря на терапию, медикаменты и поддержку любящих людей, — банальная неспособность представить альтернативу. Они знают на экспертном уровне, как жить в депрессии. Их самоощущение и мировоззрение целые годы заставляли их формировать довольно своеобразный набор навыков, в результате чего эти люди превратились в слепых с рождения индивидуумов. Они очень чутки к звукам, запахам и другим ощущениям, которые здоровые люди воспринимают как должное. Они умеют читать шрифт Брайля так же, как остальные читают печатные издания. Слепые с рождения люди обладают очень хорошей памятью. Но попросите их представить закат, или цветок, или работы Ван Гога — у них не возникнет никаких ассоциаций; это за пределами приобретенного ими опыта. Ожидание от больных людей прекращения депрессивных переживаний сродни ожиданию того, что слепой человек вдруг начнет видеть дневной свет. Но есть одно важное отличие: с течением времени эти люди все-таки способны справиться с поставленной задачей. Здесь, помимо всего прочего, изменениям мешают действующие в нас бессознательные силы, преимущественно страх. Мы развиваем защитные механизмы, искажающие реальность таким образом, чтобы мы могли смириться с депрессией, или поддерживающие подсознательное убеждение о том, что мы не заслуживаем лучшего самочувствия. Обычно люди учатся и растут за счет опыта, но человек с депрессией под влиянием страха избегает его исцеляющего действия. По моему мнению, упражняясь, двигаясь мелкими шажками к преодолению больших вызовов, постепенно усваивая тот факт, что страхи не убивают и импульсы не перегружают, человек в депрессии обучается альтернативам депрессивного поведения и осознает: достаточно недепрессивное поведение подразумевает, что вы на пути к исцелению.

Ричард О’Коннор - Выйти из депрессии - Проверенная программа преодоления эмоционального расстройства

Перевод с английского Т. Голокозовой. — Москва: Эксмо, 2023. — 480 с. — (Практическая психотерапия).

ISBN 978-5-04-159408-4

Ричард О’Коннор - Выйти из депрессии - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

ЗАМЕЧАНИЕ АВТОРА

ВСТУПЛЕНИЕ

ЧАСТЬ I. ЧТО НАМ ИЗВЕСТНО О ДЕПРЕССИИ

1. ПОНИМАНИЕ ДЕПРЕССИИ

2. ПРОЖИВАНИЕ ДЕПРЕССИИ

3. ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ДЕПРЕССИИ

4. ОБЪЯСНЕНИЕ ДЕПРЕССИИ

ЧАСТЬ II. ОБУЧЕНИЕ НОВЫМ НАВЫКАМ

5. МИР ДЕПРЕССИИ

6. ЭМОЦИИ

7. ПОВЕДЕНИЕ

8. МЫШЛЕНИЕ

9. СТРЕСС И ДЕПРЕССИЯ

10. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

11. ТЕЛО

12. ЛИЧНОСТЬ

13. МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕПРЕССИИ

14. ПСИХОТЕРАПИЯ, САМОПОМОЩЬ И ДРУГИЕ СПОСОБЫ ИСЦЕЛЕНИЯ

ЧАСТЬ III. ПРИМЕНЕНИЕ НАВЫКОВ

15. РАБОТА И ОЩУЩЕНИЕ ЦЕЛИ

16. ЖИЗНЬ, ВМЕСТЕ И ВРОЗЬ

17. ДЕТИ И ПОДРОСТКИ

18. ОБЩЕСТВО

ЧАСТЬ IV. НОВОЕ РЕЗЮМЕ

19. КОНЕЦ ИСТОРИИ

20. ПРОГРАММА ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

21. ПОСЛЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ. ОРГАНИЗАЦИИ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ ИЗЛЕЧЕНИЮ

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

БЛАГОДАРНОСТИ

ПРИМЕЧАНИЯ