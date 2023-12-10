Окс - Каррилло - Жизнь по вере
Множество ссылок на Ветхий Завет в послании дают понять, что аудитория была хорошо знакома с еврейской Библией и историей еврейского народа. Ни в одной книге Нового Завета, за исключением Евангелия от Матфея, не приводится больше ветхозаветных цитат, чем в П ослании к Евреям. Отрывки взяты в основном из Септуагинты, греческого Ветхого Завета, что вероятней всего указывает на грекоговорящее эллинистическое иудейское сообщество, живущее за пределами Палестины. Эти христиане уже какое-то время были в церкви (Евр. 5:12). Совершив великие дела в вере, они боролись с искушением смотреть назад. Они устали духовно и эмоционально. Несмотря на все достижения и великие победы, им не давала покоя мысль: а оно того стоило? Может быть, это относится и к вам. Возможно, вы прекрасно понимаете этих зрелых, но изможденных учеников Христа. Вместо того, чтобы, закатав рукава, трудиться для Господа всё больше и больше, вы почти опустили руки. Кое-как держась на плаву, вы давно уже не растете духовно. Вас искушает прошлое, и вера ваша уже не та, что прежде. Если это про вас, тогда решите прямо сейчас, что будете смотреть на Христа, как учит послание, и воплотите в жизнь все его увещевания.
Евреи знали, что Бог свят, и человек не может к Нему приблизиться. Это ясно читается в Послании к Евреям, написанном в тоне глубочайшего почтения к Богу. Слушателям напоминают: «Человек не может увидеть Меня и остаться в живых» (Исх. 33:20). Только первосвященник и только в День искупления и только на несколько коротких мгновений мог оказаться в присутствии Святого. П редположение о том, что аудитория послания - евреи, также основывается на том, какое большое значение автор придает роли первосвященника, ведь она не особо важна христианам - не евреям.
Еще один намек на то, к кому обращено послание, мы находим в упоминаниях о богослужении. И становится ясно, почему автор восемь раз упоминает скинию и ни разу не говорит о храме. Обращенные из язычников были хорошо знакомы с Иерусалимским храмом, но, возможно, никогда даже не слышали о скинии, которую переносили по пустыне. К моменту написания послания скинии не существовало уже бопее тысячи пет. Мы будем видеть снова и снова, как автор объясняет понятия, хорошо знакомые христианам, через призму Ветхого Завета. Очевидно, что автор отлично знап еврейскую Бибпию и бып прекрасным богословом.
Почему такой фокус на еврейской христианской аудитории? Почему они испытывали искушение вернуться обратно в ту религию, которую однажды оставили? Сначала христианство считалось сектой иудаизма - официально признанной в Римской империи религией. Дпя первого поколения христиан иудаизм представпяп собой некую защиту. Однако ко второй половине первого века римские правители стапи понимать, что христиане отличаются от иудеев. К 60-му году большинство христиан быпо обращено из язычников. Они никогда не быпи иудеями. Шпо время, и христиан стапи воспринимать отдельно от иудеев и преследовать как часть новой и неприемлемой религии. Это всё происходило в то время, когда писалось Послание к Евреям. Менее чем через поколение поспе написания этой книги, при Домициане, христианство быпо объявлено вне закона во всей Римской империи. Это поставило христиан, обращенных из иудеев, перед выбором. Кем быть: иудеями ипи христианами? Первое супипо относительное бпагопопучие и безопасность. Второе грозило гонениями, отношением, как к фанатикам и, возможно, даже арестом и смертью. Послание к Евреям ясно и строго предупреждает тех, кто жепап спрятаться за ширмой иудаизма, отвергнув Христа: «Как же нам избежать наказания теперь, еспи мы пренебрегаем таким великим спасением?» (Евр. 2:3).
Джон Окс и Роберт Каррилло - Жизнь по вере - Глубокое изучение Послания к Евреям
Пер. с ангп.: Издатепь ИП М ихеев В. В., 2021 . - 224 с.
ISBN: 978-1 -948450-86-7 (ангп.)
ISBN: 978-5-6042946-7-3 (рус.)
ISBN: 978-5-6042946-7-3 (рус.)
Джон Окс и Роберт Каррилло - Жизнь по вере - Глубокое изучение Послания к Евреям
Слова благодарности
Вступление
- Глава 1. Иисус превыше пророков - Послание к Евреям 1:1-3
- Глава 2. Иисус превыше ангеnов - Послание к Евреям 1 :4- 14
- Глава 3. Первый приэыв: отнестись со всем вниманием - Послание к Евреям 2: 1-9
- Глава 4. Иисус - совершенный Первосвященник - Послание к Евреям 2: 10-18
- Глава 5. Иисус превосходит Моисея - Послание к Евреям 3: 1-6
- Глава 6. Второй приэыв: деnайте всi! воэможное - Послание к Евреям 3: 7-4: 13
- Глава 7. Иисус - вепикий Первосвященник - Послание к Евреям 4:14-5:1 0
- Глава 8.Третий приэыв: стремитесь к эреnости - Послание к Евреям 5: 11-6: 12
- Глава 9. Иисус боnее веnик, чем Авраам. Веnикая уверенность в спасении - Послание к Евреям 6: 13-20а
- Глава 10. Священство Иисуса превосходит священство Аарона - Послание к Евреям 6:206- 7: 28
- Глава 11. Иисус - поручитеnь nучшего эавета - Послание к Евреям 8: 1-13
- Глава 12. Иисус обитает в боnее совершенной, небесной скинии - Послание к Евреям 9: 1-11
- Глава 13. Иисус приносит боnее веnикую жертву - Послание к Евреям 9:12- 1 0:18
- Глава 14. Четвертый приэыв: давайте придем к Богу - Послание к Евреям 10: 1 9-39
- Глава 15. Пятый приэыв: живите по вере - Послание к Евреям 11: 1-40
- Глава 16. Будем смотреть на Иисуса - Послание к Евреям 12: 1-17
- Глава 17. Закnючение. Гора страха и гора радости - Послание к Евреям 12:18-29
- Глава 18. Посnедние увещевания - Послание к Евреям 13: 1-25
Др. Чарльз А. Ратц – Євреїв – Планове вивчення книги Євреїв
Міссісога, Онтаріо, Канада: „Мастерс Фаундейшн", 2001. – 274 с.
Др. Чарльз А. Ратц – Євреїв – Зміст
ВСТУП
АНАЛІЗ ПОСЛАННЯ
- СИН ВАЖЛИВІШИЙ ЗА ПРОРОКІВ 1:1-3
- СИН ВИЩИЙ ВІД АНГЕЛІВ 1:4-14
- ГРІХ ЗНЕВАГИ 2:1-4
- НАД ЗЕМЛЕЮ ЦАРЮЄ СИН, А НЕ АНГЕЛИ 2:5-8
- СИН ПРИНИЖЕНИЙ ПЕРЕД АНГЕЛАМИ 2:9-18
- ХРИСТОС ВАЖЛИВІШИЙ ЗА МОЙСЕЯ 3:1-6
- ГРІХ НЕВІРИ 3:7-12
- КРАЩИЙ СПОКІЙ 4:3-13
- СИН КРАЩИЙ ВІД ААРОНА — НАШОГО ПЕРВОСВЯЩЕНИКА 4:14-16
- ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРВОСВЯЩЕНИКА 5:1-4
- СИН ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ ЯК СВЯЩЕНИК 5:5-10
- ДУХОВНИЙ СТАН 5:11-14
- ДАВАЙТЕ ПРЯМУВАТИ 6:1-3
- ГРІХ ВІДСТУПНИЦТВА 6:4-6
- ПІДБАДЬОРЕННЯ ВІРУЮЧОГО 6:13-20
- СВЯЩЕНСТВО ХРИСТА ЗА ЧИНОМ МЕЛХИСЕДЕКА 7:1-3
- МЕЛХИСЕДЕК БІЛЬШИЙ ВІД ААРОНА 7:4-10
- ІДЕАЛЬНЕ СВЯЩЕНСТВО ВСТАНОВЛЕНО 7:11-19
- ВІЧНЕ ТА ВІДПОВІДНЕ СВЯЩЕНСТВО 7:20-28
- НАШ ПЕРВОСВЯЩЕНИК СЛУЖИТЬ НА НЕБЕСАХ 8:1-6
- ОБІЦЯНКА НОВОГО ЗАВІТУ 8:7-13
- СИМВОЛІЧНЕ СВЯТИЛИЩЕ 9:1-5
- СВЯЩЕНСТВО ЛЕВИТІВ ТИМЧАСОВЕ 9:6-10
- НОВИЙ ЗАВІТ — ЦЕ РЕАЛЬНІСТЬ 9:11-15
- НОВИЙ ЗАВІТ, СКРІПЛЕНИЙ КРАЩОЮ КРОВ’Ю 9:16-22
- ТРИ З’ЯВЛЕННЯ 9:23-28
- З’ЯВЛЕННЯ НА ГОЛГОФІ
- КРАЩА ЖЕРТВА 10:1-10
- ДОКАЗИ ДОСКОНАЛОЇ ЖЕРТВИ 10:11-18
- ТРИ ЗВЕРТАННЯ 10:19-25
- САМОВІЛЬНИЙ ГРІХ 10:26-29
- ЗОБРАЖЕННЯ ВІРИ 11:1-3
- ПРОІЛЮСТРОВАНА ВІРА 11:4-16
- ВІРА ДОЛАЄ ТРУДНОЩІ 11:17-22
- ПЕРЕМОГИ У БІДАХ — МОЙСЕЙ 11:23-28
- МОЖЛИВОСТІ ВІРИ 11:29-38
- БАЖАНЕ І ОТРИМАНЕ 11:39-40
- ТЕРПІННЯ НАДІЇ 12:1-2
- СПРАВЖНІЙ УЧЕНЬ 12:3-14
- УПЕРТА ВІДМОВА 12:15-24
- ПЛІД ХРИСТИЯНСЬКОГО ЖИТТЯ 13:1-7
- ОСТАТОЧНІ НАСТАНОВИ 13:18-25
Спасибо за хорошую книгу !