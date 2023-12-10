Множество ссылок на Ветхий Завет в послании дают понять, что аудитория была хорошо знакома с еврейской Библией и историей еврейского народа. Ни в одной книге Нового Завета, за исключением Евангелия от Матфея, не приводится больше ветхозаветных цитат, чем в П ослании к Евреям. Отрывки взяты в основном из Септуагинты, греческого Ветхого Завета, что вероятней всего указывает на грекоговорящее эллинистическое иудейское сообщество, живущее за пределами Палестины. Эти христиане уже какое-то время были в церкви ( Евр. 5:12). Совершив великие дела в вере, они боролись с искушением смотреть назад. Они устали духовно и эмоционально. Несмотря на все достижения и великие победы, им не давала покоя мысль: а оно того стоило? Может быть, это относится и к вам. Возможно, вы прекрасно понимаете этих зрелых, но изможденных учеников Христа. Вместо того, чтобы, закатав рукава, трудиться для Господа всё больше и больше, вы почти опустили руки. Кое-как держась на плаву, вы давно уже не растете духовно. Вас искушает прошлое, и вера ваша уже не та, что прежде. Если это про вас, тогда решите прямо сейчас, что будете смотреть на Христа, как учит послание, и воплотите в жизнь все его увещевания.

Евреи знали, что Бог свят, и человек не может к Нему приблизиться. Это ясно читается в Послании к Евреям, написанном в тоне глубочайшего почтения к Богу. Слушателям напоминают: «Человек не может увидеть Меня и остаться в живых» ( Исх. 33:20). Только первосвященник и только в День искупления и только на несколько коротких мгновений мог оказаться в присутствии Святого. П редположение о том, что аудитория послания - евреи, также основывается на том, какое большое значение автор придает роли первосвященника, ведь она не особо важна христианам - не евреям.

Еще один намек на то, к кому обращено послание, мы находим в упоминаниях о богослужении. И становится ясно, почему автор восемь раз упоминает скинию и ни разу не говорит о храме. Обращенные из язычников были хорошо знакомы с Иерусалимским храмом, но, возможно, никогда даже не слышали о скинии, ко торую переносили по пустыне. К моменту написания послания скинии не существовало уже бопее тысячи пет. Мы будем видеть снова и снова, как автор объясняет понятия, хорошо знакомые христианам, через призму Ветхого Завета. Очевидно, что автор отлично знап еврейскую Бибпию и бып прекрасным богословом.



Почему такой фокус на еврейской христианской аудитории? Почему они испытывали искушение вернуться обратно в ту религию, которую однажды оставили? Сначала христианство считалось сектой иудаизма - официально признанной в Римской империи религией. Дпя первого поколения христиан иудаизм представпяп собой некую защиту. Однако ко второй половине первого века римские правители стапи понимать, что христиане отличаются от иудеев. К 60-му году большинство христиан быпо обращено из язычников. Они никогда не быпи иудеями. Шпо время, и христиан стапи воспринимать отдельно от иудеев и преследовать как часть новой и неприемлемой религии. Это всё происходило в то время, когда писалось Послание к Евреям. Менее чем через поколение поспе написания этой книги, при Домициане, христианство быпо объявлено вне закона во всей Римской империи. Это поставило христиан, обращенных из иудеев, перед выбором. Кем быть: иудеями ипи христианами? Первое супипо относительное бпагопопучие и безопасность. Второе грозило гонениями, отношением, как к фанатикам и, возможно, даже арестом и смертью. Послание к Евреям ясно и строго предупреждает тех, кто жепап спрятаться за ширмой иудаизма, отвергнув Христа: «Как же нам избежать наказания теперь, еспи мы пренебрегаем таким великим спасением?» ( Евр. 2:3).

Джон Окс и Роберт Каррилло - Жизнь по вере - Глубокое изучение Послания к Евреям

Пер. с ангп.: Издатепь ИП М ихеев В. В., 2021 . - 224 с.

ISBN: 978-1 -948450-86-7 ( ангп. )

ISBN: 978-5-6042946-7-3 ( рус. )

Джон Окс и Роберт Каррилло - Жизнь по вере - Глубокое изучение Послания к Евреям

Слова благодарности

Вступление

Глава 1. Иисус превыше пророков - Послание к Евреям 1:1-3

Глава 2. Иисус превыше ангеnов - Послание к Евреям 1 :4- 14

Глава 3. Первый приэыв: отнестись со всем вниманием - Послание к Евреям 2: 1-9

Глава 4. Иисус - совершенный Первосвященник - Послание к Евреям 2: 10-18

Глава 5. Иисус превосходит Моисея - Послание к Евреям 3: 1-6

Глава 6. Второй приэыв: деnайте всi! воэможное - Послание к Евреям 3: 7-4: 13

Глава 7. Иисус - вепикий Первосвященник - Послание к Евреям 4:14-5:1 0

Глава 8. Третий приэыв: стремитесь к эреnости - Послание к Евреям 5: 11-6: 12

Глава 9. Иисус боnее веnик, чем Авраам. Веnикая уверенность в спасении - Послание к Евреям 6: 13-20а

Глава 10 . Священство Иисуса превосходит священство Аарона - Послание к Евреям 6:206- 7: 28

Глава 11. Иисус - поручитеnь nучшего эавета - Послание к Евреям 8: 1-13

Глава 12. Иисус обитает в боnее совершенной, небесной скинии - Послание к Евреям 9: 1-11

Глава 13. Иисус приносит боnее веnикую жертву - Послание к Евреям 9:12- 1 0:18

Глава 14. Четвертый приэыв: давайте придем к Богу - Послание к Евреям 10: 1 9-39

Глава 15. Пятый приэыв: живите по вере - Послание к Евреям 11: 1-40

Глава 16. Будем смотреть на Иисуса - Послание к Евреям 12: 1-17

Глава 17. Закnючение. Гора страха и гора радости - Послание к Евреям 12:18-29

Глава 18. Посnедние увещевания - Послание к Евреям 13: 1-25

Др. Чарльз А. Ратц – Євреїв – Планове вивчення книги Євреїв

Міссісога, Онтаріо, Канада: „Мастерс Фаундейшн", 2001. – 274 с.

Др. Чарльз А. Ратц – Євреїв – Зміст

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