Книга Эштона Оксендена «Счастье на склоне лет: Практические советы христианам пожилого возраста» представляет собой теплое и мудрое наставление, призванное помочь человеку найти глубокий смысл и радость в период «заката» земной жизни. Автор, известный своей способностью говорить просто о самых глубоких истинах, ставит задачу избавить пожилого читателя от чувства ненужности и страха перед немощью. Основная идея произведения заключается в том, что преклонный возраст — это не время увядания, а период «золотой осени», когда накопленный духовный опыт и близость к Вечности позволяют человеку достичь такой полноты общения с Богом, которая была недоступна в суете юности.

Содержательная часть книги наполнена практическими и духовными рекомендациями, касающимися повседневной жизни и внутреннего состояния христианина. Оксенден мягко и сострадательно обсуждает темы физического ослабления, одиночества и потери близких, предлагая искать утешение в молитве и размышлении над Писанием. Автор дает советы о том, как сохранять бодрость духа, как продолжать служить окружающим доступными способами и как превратить естественные ограничения возраста в школу смирения и упования. Особое внимание уделяется подготовке души к переходу в вечность, который описывается не как пугающий финал, а как долгожданное возвращение домой, к любящему Отцу.

Текст написан в очень доверительном, почти семейном стиле, лишенном назидательности, но преисполненном апостольской убежденности. Оксенден выступает здесь как добрый спутник, который берет читателя за руку и проводит через туман сомнений к свету надежды. Работа служит прекрасным подарком и верным помощником для тех, кто ищет духовной опоры в зрелые годы, напоминая, что для Бога важна каждая минута человеческой жизни. Это чтение вдохновляет на то, чтобы прожить оставшееся время не в ропоте, а в благодарности, превращая каждый день в тихое славословие Творцу.

Эштон Оксенден - Счастье на склоне лет - Практические советы христианам пожилого возраста

Санкт-Петербург: Издательство «Мирт», 2017. – 111 с.

ISBN 978-5-88869-317-9.

Эштон Оксенден - Счастье на склоне лет – Содержание

Предисловие