Оксенден - Счастье на склоне лет
Книга Эштона Оксендена «Счастье на склоне лет: Практические советы христианам пожилого возраста» представляет собой теплое и мудрое наставление, призванное помочь человеку найти глубокий смысл и радость в период «заката» земной жизни. Автор, известный своей способностью говорить просто о самых глубоких истинах, ставит задачу избавить пожилого читателя от чувства ненужности и страха перед немощью. Основная идея произведения заключается в том, что преклонный возраст — это не время увядания, а период «золотой осени», когда накопленный духовный опыт и близость к Вечности позволяют человеку достичь такой полноты общения с Богом, которая была недоступна в суете юности.
Содержательная часть книги наполнена практическими и духовными рекомендациями, касающимися повседневной жизни и внутреннего состояния христианина. Оксенден мягко и сострадательно обсуждает темы физического ослабления, одиночества и потери близких, предлагая искать утешение в молитве и размышлении над Писанием. Автор дает советы о том, как сохранять бодрость духа, как продолжать служить окружающим доступными способами и как превратить естественные ограничения возраста в школу смирения и упования. Особое внимание уделяется подготовке души к переходу в вечность, который описывается не как пугающий финал, а как долгожданное возвращение домой, к любящему Отцу.
Текст написан в очень доверительном, почти семейном стиле, лишенном назидательности, но преисполненном апостольской убежденности. Оксенден выступает здесь как добрый спутник, который берет читателя за руку и проводит через туман сомнений к свету надежды. Работа служит прекрасным подарком и верным помощником для тех, кто ищет духовной опоры в зрелые годы, напоминая, что для Бога важна каждая минута человеческой жизни. Это чтение вдохновляет на то, чтобы прожить оставшееся время не в ропоте, а в благодарности, превращая каждый день в тихое славословие Творцу.
Эштон Оксенден - Счастье на склоне лет - Практические советы христианам пожилого возраста
Санкт-Петербург: Издательство «Мирт», 2017. – 111 с.
ISBN 978-5-88869-317-9.
Эштон Оксенден - Счастье на склоне лет – Содержание
Предисловие
1. Жизненный путь
2. Прежние времена
3. Обязанности на склоне лет
4. Искушения на склоне лет
5. Испытания на склоне лет
6. Радости на склоне лет
7. Пожилой христианин и его Библия
8. Пожилой христианин в доме Божьем
9. Пожилой христианин в своей комнате
10. Пожилой христианин, готовый к переходу
11. Пожилой христианин перед лицом смерти
12. Пожилой христианин на небесах
