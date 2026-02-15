«Оксфордское руководство по изучению Раннего христианства» (The Oxford Handbook of Early Christian Studies) — это фундаментальный справочный труд, объединяющий исследования ведущих мировых ученых в области патрологии, истории и археологии. Книга охватывает широкий временной диапазон и представляет собой детальный анализ развития христианской мысли, институтов и культуры в их тесной связи с античным миром. Вместо простого пересказа событий, руководство фокусируется на методологии современных исследований, предлагая критический взгляд на то, как формировались идентичность, канон и социальная структура ранних общин.

Труд разделен на тематические блоки, охватывающие всё: от лингвистического анализа первоисточников до изучения повседневной жизни христиан, роли женщин, аскетизма и взаимодействия с Римской империей. Особое внимание уделяется многообразию раннего христианства, показывая, что путь к единым догматам лежал через сложные дискуссии и столкновения различных традиций. Это издание служит незаменимым инструментом для исследователей, предоставляя актуальный срез научных знаний о том, как зародилась и крепла вера, определившая ход мировой истории на два тысячелетия вперед.

Оксфордское руководство по изучению Раннего христианства

Ред. Харви, Сьюзан Эшбрук, Хантер, Дэв Г. - (Нартекс. Byzantina Ukraniensia. Том 6) - Харьков: Майдан, 2020. - 960 с.

ISBN 978-966-372-789-9.

Оксфордское руководство по изучению Раннего христианства - Содержание

Сокращения

Соавторы

Введение. Сьюзан Эшбрук Харви, Дэвид Г. Хантер

ЧАСТЬ I. PROLEGOMENA (ПРЕДИСЛОВИЕ)

1. От патристики к раннехристианским исследованиям. Элизабет Э. Кларк - 2. Литература, патристика, раннехристианская письменность. Марк Весси - 3. Какое раннее христианство? Карен Л. Кинг

ЧАСТЬ 2. ВЕЩЕСТВЕННЫЕ И ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ

4. Вещественные источники (1): археология. Марк Хамфрис - 5. Вещественные источники (2): визуальная культура. Робин М. Дженсен - 6. Эпиграфика. Уильям Тэбберни - 7. Палеография и кодикология. Ральф У. Мэсизен

ЧАСТЬ 3. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

8. Иудеи и христиане. Эндрю С. Джейкобс - 9. Язычники и христиане. Мишель Р. Зальцман - 10. «Гностицизм». Антти Мардженен - 11. Манихейство. Сэмюэл Н.С. Лью - 12. Арий и ариане. Дж. Ребекка Лиман - 13. Пелагий и пелагиане. Мэзиджс Лэмберайтс

ЧАСТЬ 4. РЕГИОНЫ

14. Запад (1): Италия, Галлия, Испания. Марк Хамфрис - 15. Запад (2): Северная Африка. Эрик Ребийар - 16. Восток (1): Греция и Малая Азия. Рэймонд Ван Дам - 17. Восток (2): Египет и Палестина. Дэвид Бракке - 18. Восток (3): Сирия и Месопотамия. Лукас Ван Ромпэй

ЧАСТЬ 5. СТРУКТУРЫ И ИЕРАРХИЯ

19. Священство и миряне. Карен Йо Торъезен - 20. Библейский канон. Майкл У. Холмс - 21. Символы веры, Соборы, правила. Эверетт Фергюсон - 22. Церковь и империя. Гаролд Э. Дрейк - 23. Женщины и гендер. Росс Шеппард Крэмер - 24. Монашество. Дж. Уильям Хармлесс

ЧАСТЬ 6. ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

25. Раннехристианская апокрифическая литература. Стефен Дж. Шумейкер - 26. Апологетика. Марк Эдвардс - 27. Гомилетика. Венди Мэйер - 28. Раннехристианские историки и историография. Уильям Адлер - 29. Страсти мучеников и агиография. Сьюзан Эшбрук Харви - 30. Поэзия и гимнография (1): христианская латинская поэзия. Майкл Дж. Робертс - 31. Поэзия и гимнография (2): греческий мир. Джон Э. Макгаккин - 32. Поэзия и гимнография (3): сирийские. Себастиан П. Брок - 33. Христианская философия. Хубертус Р. Дробнер

ЧАСТЬ 7. РИТУАЛ, БЛАГОЧЕСТИЕ, ДУХОВНАЯ ПРАКТИКА

34. Христианская инициация. Максвелл Э. Джонсон - 35. Евхаристическая литургия. Дэниэл Ширин - 36. Молитва. Колумба Стюарт - 37. Аскетизм. Ребекка Кравец - 38. Покаяние. Алан Д. Фитцджералд - 39. Мученичество и культ святых. Ричард М. Прайс - 40. Паломничество. Джорджия Фрэнк

ЧАСТЬ 8. БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ