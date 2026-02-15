Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Оксфордское руководство по изучению Раннего христианства

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, History, Cultural Studies Art

«Оксфордское руководство по изучению Раннего христианства» (The Oxford Handbook of Early Christian Studies) — это фундаментальный справочный труд, объединяющий исследования ведущих мировых ученых в области патрологии, истории и археологии. Книга охватывает широкий временной диапазон и представляет собой детальный анализ развития христианской мысли, институтов и культуры в их тесной связи с античным миром. Вместо простого пересказа событий, руководство фокусируется на методологии современных исследований, предлагая критический взгляд на то, как формировались идентичность, канон и социальная структура ранних общин.

Труд разделен на тематические блоки, охватывающие всё: от лингвистического анализа первоисточников до изучения повседневной жизни христиан, роли женщин, аскетизма и взаимодействия с Римской империей. Особое внимание уделяется многообразию раннего христианства, показывая, что путь к единым догматам лежал через сложные дискуссии и столкновения различных традиций. Это издание служит незаменимым инструментом для исследователей, предоставляя актуальный срез научных знаний о том, как зародилась и крепла вера, определившая ход мировой истории на два тысячелетия вперед.

Ред. Харви, Сьюзан Эшбрук, Хантер, Дэв Г. - (Нартекс. Byzantina Ukraniensia. Том 6) - Харьков: Майдан, 2020. - 960 с.

ISBN 978-966-372-789-9.

Оксфордское руководство по изучению Раннего христианства - Содержание

Сокращения

Соавторы

  • Введение. Сьюзан Эшбрук Харви, Дэвид Г. Хантер

ЧАСТЬ I. PROLEGOMENA (ПРЕДИСЛОВИЕ)

  • 1. От патристики к раннехристианским исследованиям. Элизабет Э. Кларк - 2. Литература, патристика, раннехристианская письменность. Марк Весси - 3. Какое раннее христианство? Карен Л. Кинг

ЧАСТЬ 2. ВЕЩЕСТВЕННЫЕ И ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ

  • 4. Вещественные источники (1): археология. Марк Хамфрис - 5. Вещественные источники (2): визуальная культура. Робин М. Дженсен - 6. Эпиграфика. Уильям Тэбберни - 7. Палеография и кодикология. Ральф У. Мэсизен

ЧАСТЬ 3. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

  • 8. Иудеи и христиане. Эндрю С. Джейкобс - 9. Язычники и христиане. Мишель Р. Зальцман - 10. «Гностицизм». Антти Мардженен - 11. Манихейство. Сэмюэл Н.С. Лью - 12. Арий и ариане. Дж. Ребекка Лиман - 13. Пелагий и пелагиане. Мэзиджс Лэмберайтс

ЧАСТЬ 4. РЕГИОНЫ

  • 14. Запад (1): Италия, Галлия, Испания. Марк Хамфрис - 15. Запад (2): Северная Африка. Эрик Ребийар - 16. Восток (1): Греция и Малая Азия. Рэймонд Ван Дам - 17. Восток (2): Египет и Палестина. Дэвид Бракке - 18. Восток (3): Сирия и Месопотамия. Лукас Ван Ромпэй

ЧАСТЬ 5. СТРУКТУРЫ И ИЕРАРХИЯ

  • 19. Священство и миряне. Карен Йо Торъезен - 20. Библейский канон. Майкл У. Холмс - 21. Символы веры, Соборы, правила. Эверетт Фергюсон - 22. Церковь и империя. Гаролд Э. Дрейк - 23. Женщины и гендер. Росс Шеппард Крэмер - 24. Монашество. Дж. Уильям Хармлесс

ЧАСТЬ 6. ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

  • 25. Раннехристианская апокрифическая литература. Стефен Дж. Шумейкер - 26. Апологетика. Марк Эдвардс - 27. Гомилетика. Венди Мэйер - 28. Раннехристианские историки и историография. Уильям Адлер - 29. Страсти мучеников и агиография. Сьюзан Эшбрук Харви - 30. Поэзия и гимнография (1): христианская латинская поэзия. Майкл Дж. Робертс - 31. Поэзия и гимнография (2): греческий мир. Джон Э. Макгаккин - 32. Поэзия и гимнография (3): сирийские. Себастиан П. Брок - 33. Христианская философия. Хубертус Р. Дробнер

ЧАСТЬ 7. РИТУАЛ, БЛАГОЧЕСТИЕ, ДУХОВНАЯ ПРАКТИКА

  • 34. Христианская инициация. Максвелл Э. Джонсон - 35. Евхаристическая литургия. Дэниэл Ширин - 36. Молитва. Колумба Стюарт - 37. Аскетизм. Ребекка Кравец - 38. Покаяние. Алан Д. Фитцджералд - 39. Мученичество и культ святых. Ричард М. Прайс - 40. Паломничество. Джорджия Фрэнк

ЧАСТЬ 8. БОГОСЛОВСКИЕ ТЕМЫ

  • 41. Толкование Священного Писания. Фрэнсис М. Янг - 42. Доктрина Бога. Льюис Айрес, Эндрю Радде-Голлвиц - 43. Христос и христология. Браен Э. Дэйли - 44. Доктрина сотворения мира. Пол М. Блоуэрс - 45. Раннехристианская этика. Франсина Кардмэн - 46. Instrumenta Studiorum: исследовательский инструментарий. Джозеф Ф. Келли, Жан-Николь Сен-Лоран

Views 82
Rating 5.0 / 5
Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

