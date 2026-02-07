Книга єзуїта В’ячеслава Окуня «#ковтокслова: Добра Новина для XXI століття» — це динамічний і свіжий погляд на вічні істини Євангелія через призму сучасної людини. Автор майстерно перекладає біблійні сюжети мовою цифрової епохи, використовуючи зрозумілі метафори: від «духовної глаукоми» до «інвестицій у Небо» та «вподобайок vs зерна». Це видання запрошує читача зупинитися серед інформаційного шуму, щоб зробити ковток живого Слова, яке здатне втамувати духовну спрагу.

Центральна тема книги — актуальність Божої присутності у світі, сповненому війн, хвороб та несправедливості. Розмірковуючи над євангельським «Збулося», автор наголошує: Добра Новина не обіцяє миттєвого зникнення всіх проблем, але свідчить, що Бог уже діє серед нас. Книга структурована як серія коротких, але влучних есеїв, об’єднаних навколо ключових християнських чеснот: Віри, Надії та Любові. Це путівник для тих, хто шукає «другий шанс», намагається визначити пріоритети або просто прагне почути «тихий голос серця» у вирі щоденних турбот.

Завдяки поєднанню глибокого богослов’я та легкого, часом іронічного стилю («П’ять булок і дві консерви шпротів?»), «#ковтокслова» стає ідеальним читанням для сучасної молоді, інтелектуалів та всіх, хто хоче «перезавантажити» свої стосунки з Богом. В’ячеслав Окунь доводить, що Євангеліє — це не архаїчний текст, а живий лайфхак, здатний змінити наше життя сьогодні. Книга нагадує: Царство Боже ближче, ніж ми думаємо, а справжні скарби не ховаються у банківських шухлядах.

В’ячеслав Окунь — #ковтокслова : Добра Новина для XXI століття

Львів : Свічадо, 2025. – 240 с.

ISBN 978-966-938-995-4 (паперова книга)

ISBN 978-617-8600-61-7 (електронна книга)

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