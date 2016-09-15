Хороший учебник по христианской этике. Нравственное Богословие, Профессор Киевской Духовной Академии, Доктор Богословия М. Олесницкий 4-е издание, С-Петербург 1907 г. Современная орфография Понятие о нравственности и Нравственном Богословии; идея блага. Вера и нравственность. Отношение между нравственным и догматическим Богословием. Отношение Нравственного Богословия к Нравственной Философии. Источники Нравственного Богословия. Значение и важность Нравственного Богословия. Краткий очерк истории науки. Разделение науки. Маркеллин Алексеевич Олесницкий - Нравственное богословие - Содержание Часть Первая. О нравственном законе Божием 1. Нравственная природа человека. Первобытное совершенство мира и человека. Учение Откровения о высоком назначении человека. Воспитание свободы и нравственного характера.

2. О нравственном законе. Свойства нравственного закона. Совесть. Закон Моисеев. Евангельский Закон.

3. Главное начало христианской нравственности. Христианская нравственность. Главное нравственное начало.

4. Побуждения к исполнению нравственного закона. Виды побуждений.

5. Действия человека-христианина. А. Добродетель. Б. Грех. Понятие о грехе, порок. Виды греха.

6. Нравственное вменение. Условия вменения.

7. Адиафоры; коллизия обязанностей. Вопрос о "позволенном." "Сверхдолжные" совершенства и Евангельские советы. Коллизия обязанностей, казуистика.

8. Иисус Христос - образец нравственной жизни. Черты нравственного совершенства Иисуса Христа. Подражание Христу. Благодать Св. Духа.

9. Возрождение и освящение. Возрождение, как дело божественной благодати. Время обращения. Покаяние и вера. Освящение. Опасности в жизни христианина. Средства освящения. Степени освящения. Часть вторая. Обязанности и добродетели христианина 1. Добродетели в отношении к Богу. Обязанность богопочитания. Внутреннее и внешнее благочестие. Добродетели, выражающие внутреннее богопочитание. Вера и ее значение. Грех неверия. Надежда, ее свойства. Отсутствие надежды. Любовь к Богу. Свойства истинной любви к Богу. Отсутствие любви к Богу. Молитва. Богослужение. Таинства Церкви. Исповедь. Святость храма. Праздники. Посты. Грехи небрежности в Богопочитании. Особые виды внешнего богопочитания. Исповедание веры. Клятва. Обеты.

2. Добродетели самосовершенствования. Спасение души. Попечение о душе и образование ума. Образование воли. Образование эстетического чувства. Попечение о теле. Богатство и бедность. Общественные обязанности. Доброе имя и честолюбие.

3. Уважение и любовь к ближним. Справедливость и милосердие. Утверждение ближних в доброй нравственности.

4. Христианин как член общества А. Обязанности и добродетели в церковном обществе. Отношения между членами общества. Б. Обязанности и добродетели в отношении семейства. Семья. Взаимные отношения супругов. Гостеприимство и дружба. В. Отношение к государству. Государство и нравственность. Гражданская и политическая стороны государства. Власть, законодательство, война.

Маркеллин Алексеевич Олесницкий (1848- 1905)

Писатель (1848 - 1905), профессор Киевской духовной академии по кафедре нравственного богословия, а потом психологии. Главные его работы: "Книга Екклезиаст" (Киев, 1873, магистерская диссертация), "История нравственности и нравственных учений" (Киев, 1882 - 1886), "Нравственный прогресс" (ib., 1884), "Нравственное богословие или христианское учение о нравственности" (ib., 1892; издание 3-е, ib., 1901), "Из системы христианского нравоучения" (Киев, 1896, докторская диссертация); "Курс педагогики" (2 выпуска, Киев, 1885 - 1887), "Краткий курс педагогики" (2 выпуска, Киев, 1895 - 1896). - См. П. Кудрявцев "Профессор М.А. Олесницкий" (Киев, 1905).

Почти неизвестное ныне имя как для украинских, так и для российских педагогов, психологов, философов. Это был один из тех степенных мыслителей, которые, подобно затворникам, проводили большую часть своей жизни над книгами, а своим служением считали просвещение и образование нового поколения. В его биографии мы не найдем ни увлекательных приключений, ни ярких подвигов, ни напряженной борьбы. Такая обычная, даже, казалось бы, скучная биография!



Родился в семье священника на Волыни, обучался в духовном училище и духовной семинарии, в 1869 г. поступил в Киевскую духовную академию. В 1873 г., по завершении обучения, как лучший из выпускников был оставлен в Академии на кафедре нравственного богословия и педагогики. По какой-то причине не женился, но постриг, который бы гарантировал ему служебный рост, не принял. Оставшись одиноким, все свое время посвятил преподаванию и науке. И на этом поприще встречал много поводов к упражнению себя в христианском смирении и терпении. Медленно продвигался ступенями карьеры: через десять лет дослужился до звания экстраординарного профессора, а в 1904 г., за несколько месяцев до смерти, получил докторскую степень [1, с. 148.]. Умер в 57 лет в тревожном марте 1905 г.