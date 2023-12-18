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Олейник - Исследование проблем управления в современных церквах

Александр Олейник - Исследование проблем управления в современных церквах ЕХБ Казахстана возникающих при использовании политических методов руководства - Дипломная работа
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Psychology Psychotherapy

Я был неоднократным свидетелем взаимоотношений между братьями, которые невозможно назвать иначе как антагонизм (непримиримая вражда).

Поодиночке они – добрые христиане, но сойдясь вместе – не могут выносить присутствия друг друга. Лидер, как сам может участвовать в конфликте, так и наблюдать со стороны, или даже подогревать конфликты других членов церкви, и это напоминает римскую поговорку: «разделяй и властвуй».

При таком поведении лидера, в сердцах и умах людей возникает чувство неудовлетворенности тем что происходит, однако во многих общинах члены церкви лишены возможности объективно взглянуть на проблему, так как нет доступа к внешней критике, то есть тому, кто объективно бы высказался о проблемах.

Александр Олейник - Исследование проблем управления в современных церквах ЕХБ Казахстана, возникающих при использовании политических методов руководства - Дипломная работа

г. Рудный, Библейский Институт г. Алматы, Казахстан 2009 г. – 47 с.

Александр Олейник - Исследование проблем управления в современных церквах ЕХБ Казахстана, возникающих при использовании политических методов руководства - Дипломная работа - Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ

  • А. Определение понятия «Политические методы»

  • Б. Определение понятия «Библейская схема руководства»

  • В. Определение понятия – «мир»

III. КРАТКИЙ ОБЗОР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ СХЕМ УПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ МИРОМ В НЕКОТОРЫХ КНИГАХ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА

  • А. Ветхий Завет

  • Б. Период между заветами

  • В. Приход Иисуса. Начало эпохи нового завета

  • Г. Апостольский век

IV. КАКИМ ОБРАЗОМ ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТСЯ В СОВРЕМЕННЫХ ЦЕРКВЯХ ЕХБ КАЗАХСТАНА

  • А. Отражение политических систем в методах управления, используемое в современных церквах ЕХБ Казахстана

  • Б. Рекомендации по организации новых церквей современными технологиями лидерства и менеджмента

  • В. Преимущественное использование конфронтационной политики

V. ДУХОВНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ РУКОВОДСТВА

  • А. Конфликты

  • Б. Чувство вины

  • В. Противостояние. Антагонизм

VI. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ПОЛИТИЧЕСКИХ» СРЕДСТВ В РЕШЕНИИ ДУХОВНЫХ ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ЦЕРКВАХ ЕХБ КАЗАХСТАНА

  • А. Решение конфликтов

  • Б. Привлечение к служению

  • В. Передача ответственности. Делегирование

  • Г. Родственные связи, кланы, коррупция (симония)

  • Д. Доносы и доносчики

  • Е. Манипулирование и мотивация

  • Ж. Спекуляция Церковной дисциплиной

VII. ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕРКВИ

  • А. Два характерных момента отличающих дисфункциональные церкви

  • Б. Пять признаков дисфункциональной церкви

VIII. ВЫВОДЫ

  • А. Неминуемое окончательное разрушение отношений внутри общины при неуклонном использовании «политических методов управления» в церкви

  • Б. Признание ошибок

  • В. Организация обучения «библейской модели руководства»

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

X. БИБЛИОГРАФИЯ

XI. ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Четыре стиля руководства

XII. ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Схема возникновения церкви как организационной структуры

XIII. ПРИЛОЖЕНИЕ 3: «Телеграмма Председателю Президиума Верховного Совета СССР Леониду Ильичу Брежневу»

XIV. ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Телеграмма Председателю Совета по делам религий при Совете Министров СССР

Александр Олейник - Исследование проблем управления в современных церквах ЕХБ Казахстана возникающих при использовании политических методов руководства - Дипломная работа - Введение

В существующей схеме управления в современных церквах ЕХБ Казахстана, на мой взгляд, развивается тенденция, которая отличается от схемы предложенной Христом и Апостолами. Перед самым своим распятием, Иисус передает важнейшее наставление о принципах руководства в церкви, которая остается на земле после Его вознесения. Мы можем прочитать об этом в Евангелии от Марка 10:42-25 (а так же Матфея 20:25-28) –

«Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так: а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою; и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом».

Иисус не просто высказал опасение, Его слова звучат как императив: между вами да не будет так! Апостолы так же предупреждали об опасности подражания мирской системе управления, например Ап. Петр в первом послании в гл.5:3 пишет - и, не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. В этом исследовании я хочу проследить как церковь, имея прямое повеление Иисуса о недопустимости светских методов руководства, поддалась искушению использовать в своей практике служения, политические методы управления. В своей работе я так же хочу показать постепенное, последовательное, закономерное отклонение от Теократической модели, то есть прямой зависимости от воли и власти Бога, к схемам руководства предлагаемых этим миром.

Я хочу сделать краткий обзор некоторых ситуаций, возникавших в служении наиболее выдающихся личностей, руководящих обществом израильским, а так же проследить развитие структуры управления от Теократии до демократии и тирании (диктатуры) для начала в Ветхом Завете в истории Израильского народа, а затем и в Новом Завете на примере первой церкви и апостолов. В своей работе я постараюсь дать определения слов, которые буду использовать, для того, чтобы не возникало недопонимания. Специфические слова, используемые в этой работе - политика, теократия, демократия, мирская, (секулярная), светская. Эта работа призвана показать и доказать, что, несмотря на кажущиеся преимущества организационного подхода политических методов, и структур руководства, они не должны использоваться в пастырском служении, для управления поместной церковью, потому что противоречат принципам Евангельской модели служения, и приводят к разрушению взаимоотношений в церкви.

Views 638
Rating 5.0 / 5
Added 18.12.2023
Author baptisto
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (4 comments)

B
baptisto 5 years ago
https://drive.google.com/file/d/0B1tAlXud6k7YeHZOZ1NFTndrWms/view?usp=sharing
S
sbehterev 5 years ago

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S
sbehterev 5 years ago

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S
sbehterev 5 years ago

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