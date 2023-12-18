Я был неоднократным свидетелем взаимоотношений между братьями, которые невозможно назвать иначе как антагонизм (непримиримая вражда).

Поодиночке они – добрые христиане, но сойдясь вместе – не могут выносить присутствия друг друга. Лидер, как сам может участвовать в конфликте, так и наблюдать со стороны, или даже подогревать конфликты других членов церкви, и это напоминает римскую поговорку: «разделяй и властвуй».

При таком поведении лидера, в сердцах и умах людей возникает чувство неудовлетворенности тем что происходит, однако во многих общинах члены церкви лишены возможности объективно взглянуть на проблему, так как нет доступа к внешней критике, то есть тому, кто объективно бы высказался о проблемах.

Александр Олейник - Исследование проблем управления в современных церквах ЕХБ Казахстана, возникающих при использовании политических методов руководства - Дипломная работа

г. Рудный, Библейский Институт г. Алматы, Казахстан 2009 г. – 47 с.

Александр Олейник - Исследование проблем управления в современных церквах ЕХБ Казахстана, возникающих при использовании политических методов руководства - Дипломная работа - Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ

А. Определение понятия «Политические методы»

Б. Определение понятия «Библейская схема руководства»

В. Определение понятия – «мир»

III. КРАТКИЙ ОБЗОР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ СХЕМ УПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ МИРОМ В НЕКОТОРЫХ КНИГАХ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА

А. Ветхий Завет

Б. Период между заветами

В. Приход Иисуса. Начало эпохи нового завета

Г. Апостольский век

IV. КАКИМ ОБРАЗОМ ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТСЯ В СОВРЕМЕННЫХ ЦЕРКВЯХ ЕХБ КАЗАХСТАНА

А. Отражение политических систем в методах управления, используемое в современных церквах ЕХБ Казахстана

Б. Рекомендации по организации новых церквей современными технологиями лидерства и менеджмента

В. Преимущественное использование конфронтационной политики

V. ДУХОВНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ РУКОВОДСТВА

А. Конфликты

Б. Чувство вины

В. Противостояние. Антагонизм

VI. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ПОЛИТИЧЕСКИХ» СРЕДСТВ В РЕШЕНИИ ДУХОВНЫХ ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ЦЕРКВАХ ЕХБ КАЗАХСТАНА

А. Решение конфликтов

Б. Привлечение к служению

В. Передача ответственности. Делегирование

Г. Родственные связи, кланы, коррупция (симония)

Д. Доносы и доносчики

Е. Манипулирование и мотивация

Ж. Спекуляция Церковной дисциплиной

VII. ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕРКВИ

А. Два характерных момента отличающих дисфункциональные церкви

Б. Пять признаков дисфункциональной церкви

VIII. ВЫВОДЫ

А. Неминуемое окончательное разрушение отношений внутри общины при неуклонном использовании «политических методов управления» в церкви

Б. Признание ошибок

В. Организация обучения «библейской модели руководства»

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

X. БИБЛИОГРАФИЯ

XI. ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Четыре стиля руководства

XII. ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Схема возникновения церкви как организационной структуры

XIII. ПРИЛОЖЕНИЕ 3: «Телеграмма Председателю Президиума Верховного Совета СССР Леониду Ильичу Брежневу»

XIV. ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Телеграмма Председателю Совета по делам религий при Совете Министров СССР

Александр Олейник - Исследование проблем управления в современных церквах ЕХБ Казахстана возникающих при использовании политических методов руководства - Дипломная работа - Введение

В существующей схеме управления в современных церквах ЕХБ Казахстана, на мой взгляд, развивается тенденция, которая отличается от схемы предложенной Христом и Апостолами. Перед самым своим распятием, Иисус передает важнейшее наставление о принципах руководства в церкви, которая остается на земле после Его вознесения. Мы можем прочитать об этом в Евангелии от Марка 10:42-25 (а так же Матфея 20:25-28) –

«Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так: а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою; и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом».

Иисус не просто высказал опасение, Его слова звучат как императив: между вами да не будет так! Апостолы так же предупреждали об опасности подражания мирской системе управления, например Ап. Петр в первом послании в гл.5:3 пишет - и, не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. В этом исследовании я хочу проследить как церковь, имея прямое повеление Иисуса о недопустимости светских методов руководства, поддалась искушению использовать в своей практике служения, политические методы управления. В своей работе я так же хочу показать постепенное, последовательное, закономерное отклонение от Теократической модели, то есть прямой зависимости от воли и власти Бога, к схемам руководства предлагаемых этим миром.

Я хочу сделать краткий обзор некоторых ситуаций, возникавших в служении наиболее выдающихся личностей, руководящих обществом израильским, а так же проследить развитие структуры управления от Теократии до демократии и тирании (диктатуры) для начала в Ветхом Завете в истории Израильского народа, а затем и в Новом Завете на примере первой церкви и апостолов. В своей работе я постараюсь дать определения слов, которые буду использовать, для того, чтобы не возникало недопонимания. Специфические слова, используемые в этой работе - политика, теократия, демократия, мирская, (секулярная), светская. Эта работа призвана показать и доказать, что, несмотря на кажущиеся преимущества организационного подхода политических методов, и структур руководства, они не должны использоваться в пастырском служении, для управления поместной церковью, потому что противоречат принципам Евангельской модели служения, и приводят к разрушению взаимоотношений в церкви.