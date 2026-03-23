Павел никогда не был в церкви в Риме, хотя неоднократно намеревался там побывать. Эта церковь по всей вероятности, была основана простыми христианами, которые оказались в одном городе и которые свидетельствовали своим друзьям и ближним. Так как желанию Павла навестить христиан в Риме не суждено было исполниться, он решил им написать. Вместо того, чтобы лично объяснить основные положения Евангелия, он сделал это в письменном виде. В результате вся христианская церковь извлекла из этого пользу. Мы можем сами прочесть то, что услышали бы от Павла те первые христиане, если бы его желанное путешествие состоялось. Это дает нам огромное преимущество.

Когда верующий начинает понимать Послание к Римлянам, это удивительно воздействует на его духовную жизнь. Ему открывается истинный смысл библейского Евангелия. Он в состоянии понять, что то многое, что сегодня пытаются выдать за евангелие, вовсе не является Божиим Евангелием. Ему становится понятно как одно Писание соотносится с другим, и особенно как соотносятся между собой Ветхий и Новый Заветы. Он начинает испытывать чувство восхищения тем, что Бог сделал для грешников во Христе. Неудивительно, что почти каждое возрождение библейской веры было связано с новым пониманием послания апостола Павла к Римлянам.

Стюарт Олиотт - Евангелие как есть – Послание к Римлянам

Пер. с англ. - АЛЬФОМ, 1999. – 162 с.

ISBN 0 85234 124 5

Стюарт Олиотт - Евангелие как есть - Содержание